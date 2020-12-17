В Москве заказы из ресторанов будет доставлять робот

Эксперимент по роботизированной доставке еды из ресторанов эффективно реализуется в столице. Об этом агентству "Москва" заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев.

"Из заведений Москвы и "Иннополиса" доставка будет осуществляться при помощи робота "Ровера". В столице воспользоваться доставкой роботом уже могут работники и посетители делового квартала "Белая площадь" у метро "Белорусская". Робот полностью автономен: он сам планирует свой маршрут, оценивает дорожную обстановку и объезжает препятствия. Робот также способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и работать в разных погодных условиях", - сказал Артемьев.

По оценкам Олега Артемьева, роботизация не оставил людей без работы, а напротив, даст стимул совершенствовать знания и обучаться новым профессиям.