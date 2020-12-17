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17.12.2020 15:40
Рубрика: Общество

В Москве заказы из ресторанов будет доставлять робот

Текст: Вадим Сергеев

Эксперимент по роботизированной доставке еды из ресторанов эффективно реализуется в столице. Об этом агентству "Москва" заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев.

Фото: Kirillm / iIstock
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"Из заведений Москвы и "Иннополиса" доставка будет осуществляться при помощи робота "Ровера". В столице воспользоваться доставкой роботом уже могут работники и посетители делового квартала "Белая площадь" у метро "Белорусская". Робот полностью автономен: он сам планирует свой маршрут, оценивает дорожную обстановку и объезжает препятствия. Робот также способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и работать в разных погодных условиях", - сказал Артемьев.

По оценкам Олега Артемьева, роботизация не оставил людей без работы, а напротив, даст стимул совершенствовать знания и обучаться новым профессиям.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Роботы: настоящее и будущее

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