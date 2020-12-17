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17.12.2020 09:13
Рубрика: Общество

В Ново-Огарево начала работать студия, где Путин ответит на вопросы журналистов

Текст: Айсель Герейханова
В подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево начала работать студия, подготовленная к большой пресс-конференции Владимира Путина.
Фото: Айсель Герейханова Фото: Айсель Герейханова
Фото: Айсель Герейханова

Именно отсюда глава государства в полдень по московскому времени выйдет на связь с представителями СМИ и ответит на вопросы россиян.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате

В связи с пандемией коронавируса в Ново-Огарево собралось ограниченное количество журналистов кремлевского пула. Среди них работает и корреспондент "РГ".

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось почти 800 журналистов. Но из-за эпидемии коронавируса их работа организована несколько иначе, чем в прошлые годы.

Фото: Айсель Герейханова

Так, представители иностранных и большинство российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты - работать на площадках в федеральных округах. Такие площадки будут организованы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

Фото: Айсель Герейханова

Отметим также, что в этом году ежегодная пресс-конференция пройдет в новом формате, с элементами прямой линии. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и все граждане страны.

Фото: Айсель Герейханова
В регионах Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Приволжье ЦФО Москва ЦФО Московская область ЦФО Тульская область Тула СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Ростовская область Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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