В Ново-Огарево начала работать студия, где Путин ответит на вопросы журналистов

Именно отсюда глава государства в полдень по московскому времени выйдет на связь с представителями СМИ и ответит на вопросы россиян.

В связи с пандемией коронавируса в Ново-Огарево собралось ограниченное количество журналистов кремлевского пула. Среди них работает и корреспондент "РГ".

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось почти 800 журналистов. Но из-за эпидемии коронавируса их работа организована несколько иначе, чем в прошлые годы.

Фото: Айсель Герейханова

Так, представители иностранных и большинство российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты - работать на площадках в федеральных округах. Такие площадки будут организованы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

Фото: Айсель Герейханова

Отметим также, что в этом году ежегодная пресс-конференция пройдет в новом формате, с элементами прямой линии. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и все граждане страны.