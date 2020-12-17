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17.12.2020 15:11
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье покончил с собой бизнесмен Юрий Смирнов

Текст: Сергей Бабкин

Известный бизнесмен и политик Юрий Смирнов покончил с собой в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Мужчина был родом из Приморья и занимался крупным строительным и гостиничным бизнесом. Также он был членом краевого законодательного собрания. В подмосковных Химках у него был дом.

Как уточняют представители ГСУ СК региона, тело коммерсанта было найдено именно в его коттедже в микрорайоне Клязьма-Старбеево. Приоритетной версией гибели является самоубийство.

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