В Рязани полиция проверит информацию о травле журналиста

Рязанская полиция начала проверку информации о травле журналиста, прозвучавшую на пресс-конференции Владимира Путина. Проверкой займутся сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе пресс-конференции Владимиру Путину журналист из Рязани Александра Безукладова рассказала о ситуации, сложившейся вокруг ее коллеги - главного редактора издания "62ИНФО" Антона Насонова. Как пояснил сам Насонов, его "травят в интернете" за критику Ново-Рязанской ТЭЦ.

Владимир Путин заметил, что работа журналиста связана с определенными рисками, а негативная ответная реакция должна убеждать, что "вы на правильном пути".

"Держитесь, мужайтесь. Такова жизнь, обо мне тоже всякую фигню пишут", - заметил Владимир Путин. Президент пообещал разобраться в ситуации с Ново-Рязанской ТЭЦ.

Полиция начала проверку, по результатам которой будет принимать процессуальное решение.