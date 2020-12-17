Во Владимире расширили больницу для пациентов с туберкулезом

Современное здание для центра по диагностике и лечению инфекционных заболеваний построили за счет бюджета Владимирской области. Прием пациентов начнут с 21 декабря 2020 года.

В двухэтажный корпус площадью свыше 2300 квадратных метров переедет амбулаторно-поликлиническое отделение Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи (ЦСФП). Сегодня оно занимает аварийные здания по улице Герцена. Также в новых помещениях будут вести амбулаторный прием детей фтизиатры из горбольницы № 2.

В блоке лучевой диагностики смогут обследовать пациентов с инфекционной и психиатрической патологией по программе госгарантий, оказывая услуги, которые не входят в систему ОМС. В ближайшее время здесь будет организован прием по экстренным показаниям пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Также инфекционисты планируют консультировать пациентов с иммунодефицитами и другими патологиями.

Регион потратил на строительство здания свыше 219 миллионов рублей. Владимирские пациенты будут лечиться в максимально безопасных условиях.

В корпусе ЦСФП предусмотрены изолированные зоны для взрослых, детей и подростков, для пациентов с иммунодефицитами, для скрининга иностранных граждан и мигрантов. Выделен блок лучевой диагностики и "чистая зона" для персонала. Создана комфортная среда как для пациентов, так и для медиков.

- Инженерно-архитектурный проект, а именно планировка и зонирование помещений корпуса, системы механической вентиляции и ультрафиолетового бактерицидного излучения позволят исключить распространение инфекций через биологические аэрозоли между различными категориями посетителей, - подчеркнул главный врач медучреждения Григорий Волченков.

Корпус соответствует не только российским санитарным нормам, но и требованиям Всемирной организации здравоохранения. Григорий Волченков - эксперт ВОЗ по контролю распространения инфекций через воздух и биологические аэрозоли, с 2008 года является преподавателем специализированного курса эпидемиологов, инженеров и архитекторов Гарвардского университета в Бостоне. В штате Центра - специалисты высокой квалификации.

Работа с пациентами в современном, хорошо оснащенном здании поможет уменьшить заболеваемость и смертность от туберкулеза среди жителей Владимирской области, в том числе ВИЧ-инфицированных лиц, а также снизить риск профессионального заражения туберкулезом для медиков.