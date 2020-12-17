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17.12.2020 15:56

Во Владимирской области открыли Центр культуры и спорта

Обновленный ДК в поселке Ставрово Собинского района заработал после капитального ремонта, проведенного в рамках нацпроекта "Культура". В торжественном открытии приняла участие директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, руководители муниципальных образований и местные жители.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В 2020 году в Центре культуры и спорта полностью переделали фасад, входную группу, запасной выход, лестничные марши, досуговые помещения, кабинеты, музейно-выставочный зал, танцевальный и хореографический классы. Выполнен капремонт систем вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения.

В рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" на этот объект потратили более 10,6 миллиона рублей, в том числе около 9,3 миллиона - из федерального бюджета.

Фото: Администрация Владимирской области
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Также в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области" госпрограммы "Развитие культуры" около 3,2 миллиона направили на текущий ремонт и оснащение сцены, приобретение театральных кресел и занавеса.

В ставровском Центре культуры и спорта работает 22 самодеятельных коллектива и 14 любительских объединений, в которых заняты в сумме 780 человек. Они активно участвуют в выставках и конкурсах, в том числе межрегиональных и всероссийских. Театральный коллектив и хореографический ансамбль "Улыбка" удостоены звания "народный", а детский танцевальный коллектив "Радуга" - звания "образцовый".

Здесь традиционно проходят областные и районные праздники, фестивали, смотры-конкурсы чтецов и лирико-патриотической песни. На протяжении 27 лет ставровчане проводят открытый фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы". Центр культуры и спорта дважды становился победителем областного смотра-конкурса с присвоением звания "Лучший городской Дом культуры области". В 2022-м учреждение отметит 70-летний юбилей.

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