Экс-губернатора Хабаровского края госпитализировали с болезнью сердца

Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева госпитализировали в московскую больницу с ишемической болезнью сердца.

Об этом стало известно на заседании Замоскворецкого суда, где слушается дело Ишаева, который обвиняется в растрате 7,5 миллионов рублей.

По данным ТАСС, в медучреждении подтвердили диагноз подсудимого. В больницу отправили повторный запрос для уточнения диагноза и возможности участия фигуранта дела на следующем заседании, назначенном на 23 декабря.

Напомним, что по данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, растратил более 7,5 миллионов рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он организовал аренду помещения представительства компании в Хабаровске по завышенной цене.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, после чего до 2013 года занимал должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.