Перед каждым предприятием стоит цель повышения собственной эффективности и, как следствие, инвестиционной привлекательности. Цифровизация - один из инструментов достижения этих задач. Компания КРОК за свою почти тридцатилетнюю историю стала одним из лидеров на рынке информационных технологий. Два года как в компании существуют отраслевые практики, которые позволяют реализовывать ИТ-проекты с четким пониманием специфики клиентов. Одна из важнейших сфер, где подобный подход особенно востребован, - энергетическая. О том, что это дает заказчикам из энергетической отрасли, рассказал директор по развитию бизнеса компании КРОК в энергетике Андрей Григорьев.

Как давно вы работаете с предприятиями энергетики? С чего все начиналось?

Андрей Григорьев: КРОК - одна из старейших ИТ-компаний России. Мы сотрудничаем с заказчиками практически изо всех отраслей экономики: топливно-энергетической, финансовой, торговой и других. С предприятиями энергетики начали работать больше 16 лет назад, причем не только в области информационных технологий, но и в инжиниринговых проектах.

Сейчас ИТ все глубже проникают в бизнес- и производственные процессы, напрямую влияя на их эффективность. Это мощный инструмент, но для полноценного и взаимовыгодного сотрудничества нам потребовалось понимать проблемы и задачи заказчиков "изнутри". Так в КРОК появились отраслевые команды - выделенные группы сотрудников, которые сфокусированы на работе с конкретной индустрией и глубоко погружены в ее специфику. Сейчас у нас достаточно сильная отраслевая экспертиза благодаря тому, что бок о бок с ИТ-специалистами теперь трудятся настоящие профи из данной сферы экономики, способные говорить с заказчиками на одном языке, хорошо понимающие трудности и вызовы, с которыми они ежедневно сталкиваются. Это позволяет нам решать насущные проблемы заказчиков.

Насколько специфичны информационные технологии для энергетики?

Андрей Григорьев: Сама отрасль представляет собой комплекс из генерирующих, электросетевых и сбытовых компаний. Первые производят электроэнергию, вторые занимаются ее распределением, а третьи отвечают за реализацию конечному потребителю. Очевидно, что бизнес и связанные с ним производственные процессы в этих отраслевых сегментах абсолютно разные. Поэтому предлагаемые ИТ-продукты и решения тоже различаются. Например, генерации интересны цифровые двойники, позволяющие моделировать поведение генерирующего оборудования, сетям - ситуационные центры и полностью цифровые диспетчерские центры и районы электрических сетей, в несколько раз повышающие наблюдаемость и управляемость сетевой инфраструктурой, а сбытовым компаниям важно развивать омниканальные контакт-центры и дополнительные сервисы, повышающие лояльность потребителей.

В энергетике наступает золотое время для ИТ-решений - например, Big Data, цифровых двойников

Однако есть и общие ИТ-решения для всех категорий энергетических предприятий. Например, переход к единому информационному пространству, позволяющий компании оперировать корректными и актуальными данными в любой момент времени, избегая их несоответствия в разных информационных системах, дублирования и ошибок.

Работаете ли вы с дальневосточными компаниями? Какое сотрудничество предлагаете в сфере ИТ?

Андрей Григорьев: Мы сотрудничаем с предприятиями по всей России от Калининграда до Сахалина. Основные энергетические компании Дальнего Востока - это дочерние организации ПАО "РусГидро", с которым мы работаем на протяжении многих лет. В целом ИТ-продукты и решения не зависят от региона. Тем не менее ДФО - это огромная территория со сложными погодными условиями и опасными природными явлениями. Недавний ледяной дождь в Приморье - яркий тому пример. Поэтому для энергокомпаний округа не в последнюю очередь актуальны решения, способные повысить безопасность труда.

Еще на Дальнем Востоке активно строят гидро- , а также ветряные и солнечные электростанции, появляется зарядная инфраструктура для электромобилей. Мы со своей стороны предлагаем ИТ-решения и технологии для управления этой инфраструктурой и ее мониторинга.

Энергетика - отрасль с повышенными рисками. Помогают ли информационные технологии снижать их?

Андрей Григорьев: К сожалению, большая часть инцидентов происходит из-за человеческого фактора. Информационные технологии действительно могут помочь избежать значительного числа подобных происшествий и сберечь здоровье людей. Активно применяются технологии геопозиционирования сотрудников, чтобы контролировать их состояние и поведение в опасных зонах, качество выполнения плановых обходов, ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и ограничивать доступ в запретные зоны. Востребованы и технологии дополненной реальности и удаленного ассистента, когда сотрудник может в реальном времени получать инструкции от более квалифицированного специалиста, находящегося в другом месте.

Процесс цифровизации подразумевает только внедрение информационных технологий?

Андрей Григорьев: Цифровизацию, или цифровую трансформацию, необходимо рассматривать на стыке внедрения ИТ-решений и изменения подхода к управлению бизнесом. Важна золотая середина. На мой взгляд, Россия - одна из передовых стран в сфере цифровой трансформации бизнеса и государства. У нас есть государственная программа "Цифровая экономика", энергетическая стратегия.

И большинство крупнейших российских энергетических компаний нацелено на повышение своей эффективности именно через цифровизацию бизнес-процессов. У них сформированы стратегии, планы, и они успешно их реализуют. ИТ, в частности, сквозные технологии, такие, как "большие данные" (Big Data), искусственный интеллект (AI), промышленный интернет вещей (IIoT), иммерсивные технологии (VR, AR), блокчейн, уже успешно используются в энергетике и, по сути, являются одним из инструментов достижения более высоких результатов в бизнесе.

Какие решения вы считаете наиболее перспективными для выполнения задач в области безопасности и охраны труда?

Андрей Григорьев: Своим заказчикам мы предлагаем решения по комплексной автоматизации системы безопасности работ на опасном производстве. Основной продукт - платформа "Цифровой рабочий", созданная с учетом потребностей промышленных компаний. Она включена в реестр отечественного ПО и соответствует политике импортозамещения в России.

Существует несколько сценариев использования системы. К примеру, мы умеем анализировать поток с установленных на предприятии видеокамер - таким образом выявляем сотрудников, которые некорректно применяют СИЗ. Например, фиксируем, если специалист не надел маску, очки, перчатки или защитную куртку. Наше ПО выявляет опасное поведение сотрудников - такое, как быстрое перемещение, вход в запрещенные зоны, приближение на небезопасное расстояние к подвижному механизму.

Благодаря разработанному умному IoT-модулю, который крепится на каску или спецодежду работника, можно определить текущее местоположение человека с точностью до 15 сантиметров. Специальный акселерометр позволяет фиксировать падение, потерю сознания. То есть модуль сообщит оператору, если сотрудник упал с высоты и не двигается, чтобы своевременно оказать помощь пострадавшему. Реализована и функция тревожной кнопки.

Еще одно решение позволяет контролировать эффективность выполнения работ. Мы можем узнать, был ли рабочий у нужного объекта и сколько времени он там провел. Особенно это актуально для энергокомпаний при проведении плановых обходов для мониторинга состояния оборудования.

Какие примеры успешных цифровых решений в энергетике вы можете назвать?

Андрей Григорьев: Одним из самых интересных примеров цифровизации считаю создание цифрового двойника крупной ТЭЦ, в котором имитируются все технологические процессы для каждой единицы оборудования, сводятся пароводяные и энергетические балансы. Проект окупился за полтора года - почти столько же, сколько длилась реализация функционала.

Цифровизацию, или цифровую трансформацию, необходимо рассматривать на стыке внедрения ИТ-решений и изменения подхода к управлению бизнесом

Еще один пример - обучение в виртуальной реальности для персонала АО "Концерн Росэнергоатом". На VR-тренажере, имитирующем работу реального оборудования, сотрудники могут отработать действия по заданным сценариям с визуализацией всех последствий возможных ошибок, а затем самостоятельно сдать экзамен. С учетом масштабирования виртуальный помощник оказался в пять раз дешевле, чем разработка стандартного тренажера.

Пример успешной цифровизации в сегменте энергосбытовых компаний - роботизация процесса подачи исковых заявлений в АО "Петербургская сбытовая компания". Программный робот сам находит данные в папках и реестрах, анализирует документы, заполняет всю необходимую информацию и переносит ее в определенную папку на компьютере. Как результат - значительное снижение расходов на сопровождение бизнес-процессов, рост качества и скорости выполнения работы, а также высвобождение времени сотрудников на стратегические задачи.

Что станет следующим шагом на пути к цифровизации предприятий энергетики?

Андрей Григорьев: За пару последних лет крупнейшие российские энергетические компании активно пилотировали и даже уже ввели в эксплуатацию большое количество решений, основанных на цифровых технологиях. Впереди - развитие и масштабирование этих решений, постепенный переход на отечественные программные продукты и оборудование. Мы уверены, что в ближайшие годы в энергетике наступит золотое время для ИТ-решений - Big Data, цифровых двойников и так далее. Будущее уже здесь, нужно дать ему дорогу.