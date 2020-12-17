Две трети новостроек в Российской Федерации имеют низкие классы энергоэффективности. По словам эксперта тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, экономия на этапе строительства приводит к удорожанию эксплуатации. Для Дальнего Востока с его суровым климатом проблема более чем актуальна. Что и как делают в макрорегионе для ее решения, выяснял корреспондент "РГ".

Затраты, которые окупаются

С 2010 года в регионах с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ реализуют программу переселения из аварийного жилищного фонда в энергоэффективные дома. В последних применяют современные технологии, позволяющие значительно сократить потребление ресурсов и уменьшить размер коммунальных платежей. Жильцы самостоятельно регулируют микроклимат, автоматически поддерживают оптимальную температуру, влажность и чистоту воздуха. В результате экономия на оплате ЖКХ доходит до 70 процентов.

Но сегодня в РФ насчитывается лишь 155 "программных" энергосберегающих домов - менее двух процентов переселенных "авариек". Это очень мало. Как заявлял в прошлом году председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин, начиная с 2020 года нужно возводить ежегодно порядка 100 тысяч квадратных метров такого жилья. Коронавирус внес коррективы в планы, но политика властей остается неизменной: дома, строящиеся на бюджетные средства, должны быть энергоэффективными.

- Да, затраты на семь-десять процентов больше, но мы сэкономим на тепле и электричестве, а жильцы получат более качественное жилье, - считает Степашин.

Самый яркий пример - поселок ленских речников Жатай. Расположенный неподалеку от Якутска, он стал первым в России муниципальным образованием, в котором все жители ветхих и аварийных домов получили новые квартиры. Программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья здесь завершилась в ноябре, когда сдали восьмиэтажный дом. Новые квартиры в нем получили 68 семей переселенцев. Платить за коммунальные услуги они будут значительно меньше, чем обитатели обычных домов. К примеру, на крыше установлены солнечные батареи, от которых освещаются лестничные площадки и другие территории общего пользования. А экономить на теплоносителях позволят рециркуляторы теплого воздуха. Таких домов в Жатае уже 11. Благодаря федеральной программе в поселке с 10-тысячным населением за несколько лет условия жизни кардинально поменяли 1873 человека.

Солома тоже стройматериал

Конечно, энергоэффективные здания в ДФО возводят не только за бюджетный счет. И хотя общим трендом такое строительство пока не стало, есть очень интересные решения. В Приморском крае еще в 2018 году появился первый в стране индивидуальный жилой дом из… соломы. Его владельцы платят за электричество втрое меньше соседей. Строение возвели по проекту профессора кафедры градостроительства и архитектуры Дальневосточного федерального университета Павла Казанцева и архитектора Анны Ляшко. Главный источник тепла в доме - солнце. Оно дает половину необходимой энергии, остальное добирается с помощью электричества. Солома позволяет сохранять температуру внутри помещения.

В Забайкальском крае строят здания по СИП-технологии. Ее применяет резидент ТОР "Забайкалье", возводя как коммерческую недвижимость, так и жилые дома не выше трех этажей.

- Технология их производства и строительства включает применение трехслойных композитных панелей, склеенных под высоким давлением, при этом средний слой - пенополистирол, один из лучших утеплителей, - рассказывает директор предприятия Леонид Кузьмицкий. - На заводе панели раскраивают на детали, оснащают обработанным огнебиозащитным составом брусом - и на стройплощадку поступает комплект, который собирается, как большой конструктор, за один-два месяца. В таких домах не бывает щелей ни в стенах, ни в перекрытиях, а свойства пенополистирола дают высокую энергоэффективность. Эти здания теплее брусовых в три раза, пенобетонных - в четыре и кирпичных - в восемь раз.

Платить меньше будущие владельцы начинают еще на этапе строительства. Стоимость дома из СИП-панелей в два раза ниже, чем из кирпича. А экономия при эксплуатации и вовсе бесспорна. Например, в одном из административных зданий Читы по этой технологии надстроили шестой этаж. Площадь всего дома увеличилась на 20 процентов, но потребление тепла не выросло совсем.

Политика властей остается неизменной: дома, строящиеся на бюджетные средства, должны быть энергоэффективными

- Очень сложно менять стереотипы. Все привыкли строить из бруса и кирпича. Но стоимость энергоносителей постоянно растет, и люди начинают думать, как снизить расходы, - говорит Кузьмицкий. - У меня дом построен по нашей технологии, и особо недоверчивых я привожу к себе.

Строить энергоэффективные дома, разумеется, можно и из традиционных материалов. Как рассказала корреспонденту "РГ" член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры и урбанистики Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) Наталья Савкова, главное, чтобы запрос поступил от заказчика еще на этапе проектирования здания.

- Высокий класс энергоэффективности достигается целым комплексом мер. Одной из них может быть, например, двойная стена, - приводит пример архитектор. - В доме делается сплошное остекление балконов и за счет это образуются две стены, а между ними - воздушная подушка. Это довольно дорогостоящее решение, применять его разумно в регионах с сильными ветрами. В Хабаровске они бывают. А вот большие панорамные окна, которые хорошо показывают себя в таких городах, как Санкт-Петербург, для нашего климата подходят плохо. Да, в высотном здании хочется обеспечить красивый вид из окна, но летом у нас очень активное солнце. Это значит, что в доме с панорамным остеклением будет жарко, повысится потребность в кондиционировании и увеличатся затраты на электроэнергию.

Наталья Савкова отмечает, что продуманный проект дома может в несколько раз повысить его энергоэффективность. Но порой случается так, что предусмотрели все, а на этапе строительства начинают использовать более дешевые материалы. В итоге экономии не получается.

На что способен капремонт

В старом жилищном фонде потребление энергии в целом вдвое выше, чем в современных зданиях.

- Решить эту проблему можно либо капремонтом, либо энергосервисными мероприятиями. Но для этого нужно развивать кредитные продукты, а также включить энергосервис в систему начисления субсидий и льгот за ЖКУ, - замечает Павел Склянчук.

Действительно, капитальная реконструкция может превратить в экодом даже старое здание. Но и здесь есть свои нюансы.

- Если течет крыша или барахлит проводка, важнее сделать ремонт, который повысит безопасность людей. А вот если дом в неплохом состоянии, стоит задуматься об энергоэффективном ремонте, - объясняет директор хабаровского Фонда капитального ремонта Анна Сидорова. - Один из самых эффективных видов работ, который позволяет добиться экономии минимум на десять процентов, - установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. В прошлом году мы снабдили ими два дома на улицах Ким Ю Чена и Ленина в краевой столице. Прошедший отопительный сезон уже показал экономию порядка 20-30 процентов потребления тепловой энергии.

Можно провести ремонт фасада или крыши, особым образом утеплив швы дома, установить "умные" лифты или счетчики.

- Мы внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии. Это позволило свое­временно получать актуальные данные о расходе ресурса - поквартирно и по дому в целом. Сократились издержки на снятие и обработку показаний, которые передаются автоматически, исчезли хищения. В результате удается снизить расходы на содержание общего имущества. Например, в доме по переулку Батарейному они упали больше чем в три раза, - рассказала исполнительный директор одной из городских управляющих организаций Тамара Вихтевская.

Стоимость энергоэффективного ремонта немаленькая. Сказывается высокая цена материалов, которые приходится применять.

- Но именно такие решения обеспечивают хорошую экономию, - отмечает Анна Сидорова. - К тому же сейчас есть федеральная программа, которая помогает вернуть до 80 процентов потраченных на ремонт средств. Эти деньги можно потратить на другой вид работ и снова сделать возврат. Это очень интересная программа, мы только начинаем ее реализовывать.

По ее словам, пока энергоэффективный ремонт не пользуется большой популярностью. Люди не всегда готовы потратить больше, чтобы позже сэкономить. Но все же такие случаи есть.

- Очень показателен пример дома на улице Вострецова в Хабаровске. Он одноподъездный, трехэтажный, живут там в основном пенсионеры, - говорит Анна Сидорова. - Но жильцы приняли решение повысить взносы, и с 2015 года ремонтируют здание почти ежегодно - привели в порядок крышу, электро- и теплоснабжение. Сейчас они значительно экономят на ресурсах.