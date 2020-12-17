На Кунашире запускают рыбзавод по видеосвязи с Таиландом

Из-за пандемии иностранные специалисты не смогли приехать, чтобы выполнить монтажные работы. Тогда рыбодобытчики подумали, а почему бы не настроить оборудование в режиме онлайн? По соглашению с производителем оборудования из Таиланда они заключили контракт с российской компанией, имеющей опыт установки подобной техники, и она приступила к работам.
- Работа через интернет - абсолютно необходимое и правильное решение, благодаря которому наш проект даже в условиях пандемии продвигается к завершению, - отмечает представитель компании-производителя оборудования Сверре Голтен.
В новом цехе рыбокомбината будут перерабатывать отходы основного производства - плавники, кости, хвосты и субпродукты - и выпускать рыбную муку и рыбий жир. Годовой объем продукции цеха будет превышать восемь тысяч тонн.