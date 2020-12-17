Компания "Транснефть-Восток" в рамках корпоративной благотворительной программы ПАО "Транснефть" по развитию социальной инфраструктуры Дальневосточного региона на 2020-2022 годы направила на реализацию социально значимых проектов более 96 миллионов рублей.

Ремонт в школах и больницах, новое оборудование для медучреждений - многомиллионное финансирование, выделенное компанией, помогает сделать комфортнее жизнь в городах и поселках Сибири и Дальнего Востока, где расположены ее производственные объекты. План добрых дел этого года выполнен полностью.

Буквально на днях распахнула двери обновленная участковая больница в селе Джалинда Сковородинского района. За помощью сюда обращаются жители не только поселка, но и окрестных деревень. В общей сложности небольшое медучреждение обслуживает около двух тысяч человек.

За счет благотворительных средств в здании полностью отремонтированы инженерные коммуникации, которые не работали последние двадцать лет: горячее и холодное водоснабжение, канализация. В кабинетах и палатах заменена сантехника. В здании выполнен ремонт более 20 помещений, регистратуры, обновлены все окна, дверные проемы, пол, электропроводка.

В рамках этого же проекта ООО "Транснефть-Восток" приобрело новое оборудование функциональной диагностики для Сковородинской центральной районной больницы.

- В эти работы вложены десятки миллионов. По меркам районного бюджета - огромные деньги. И мы благодарны "Транснефть-Восток" за ее колоссальную поддержку. Ну и самое главное, компания дает нашему району стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. А это - благосостояние наших жителей, их уверенность в завтрашнем дне, - отмечает глава Сковородинского района Алексей Прохоров. "Транснефть-Восток" в Сковородинском районе - одно из градообразующих предприятий. В Сковородино, например, на НПС № 21 расположен один из самых больших на Дальнем Востоке резервуарных парков для хранения нефти. Часть ее затем идет на российские нефтеперерабатывающие заводы и в порт Козьмино, а часть - в КНР. В приграничной Джалинде работает приемо-сдаточный пункт, где ведут учет нефти, уходящей в Китай. Практически все работники пункта - местные жители.

По словам главы района, эффективное сотрудничество с компанией длится уже десять лет. В этом году нефтепроводчики сделали масштабный ремонт в джалиндинской школе - отремонтировали актовый и спортивный залы, пищеблок, закупили новое оборудование для столовой, компьютеры в кабинет информатики. Кроме того, при поддержке нефтепроводчиков в школах Сковородино появились современные классы химии, физики и математики, был оборудован шахматный класс. Для развития массового спорта построили спортивную площадку.

Активно помогает ООО "Транснефть-Восток" и городу Тынде в Амурской области - здесь располагается НПС-20 нефтепровода ВСТО-1. В рамках корпоративной благотворительной программы в этом году получила помощь классическая гимназия № 2. Нефтепроводчики отремонтировали спортивный зал, где сегодня занимаются школьники начальных классов, реконструировали санузлы.

Значительной статьей расходов в рамках благотворительной программы в этом году стали ремонт и оснащение оборудованием Олекминской центральной районной больницы в Республике Саха (Якутия).

- Наша районная больница и поликлиника обслуживают не только 25 тысяч жителей Олекминского района, но и примерно пять тысяч вахтовиков, которые ежегодно приезжают в район на работу. Благодаря ООО "Транснефть-Восток" мы можем повысить уровень качества и оперативности оказываемой медицинской помощи, - подчеркивает врио главного врача Олекминской ЦРБ Анна Гаврильева.

За счет "Транснефть-Восток" в Олекминской ЦРБ выполнен капитальный ремонт помещений регистратуры и врачебных кабинетов - привели в порядок полы, проводку, коммуникации. Несмотря на сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдать строгие меры безопасности, все работы выполнены в положенные сроки. Благодаря поддержке компании Олекминская районная больница получила новое медицинское оборудование для оснащения травматологического и хирургического отделений. Кроме того, нефтепроводчики помогли купить технику, необходимую для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - аппараты искусственной вентиляции легких, концентратор кислорода. В общей сложности сумма благотворительного пожертвования "Транснефть-Восток" Олекминской больнице составила 30 миллионов рублей.

- Социальной политике в компании "Транснефть-Восток" всегда уделялось большое внимание. Охрана здо-ровья людей, создание условий для образования и воспитания детей - не только наших сотрудников, но и жителей территорий, где работают подразделения компании, - были и остаются одними из главных ее направлений. В следующем году мы также продолжим сотрудничество с лечебными учреждениями и будем помогать школам, - отметил генеральный директор ООО "Транснефть-Восток" Александр Пузиков.

Кстати

В 2020 году ООО "Транснефть-Восток" оказало адресную поддержку больницам Алдана, Ленска, Нерюнгри Республики Саха (Якутия), Тынды (Амурская область). На сумму три миллиона рублей закуплены средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства, оборудование, необходимое врачам в борьбе с COVID-19.