В начале ноября в Петропавловске-Камчатском от укусов бродячих собак погиб ребенок. Обвинение предъявили чиновнице, в чьей ответственности была организация отлова бездомных животных, но сама проблема никуда не исчезла. Четвероногих на улицах не становится меньше, для них уже давно нет мест в приютах, а на строительство и содержание новых катастрофически не хватает денег.

Согласно федеральному закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, собак и кошек должны забирать с улицы, стерилизовать, чипировать и выпускать обратно. Эти обязанности возложили на муниципалитеты. Однако на деле далеко не везде имеются временные пункты содержания. Закон есть, а условия не созданы. Именно поэтому власти многих регионов ходят по кругу.

Вот и в правительстве Камчатки после трагедии, как водится, провели не одно совещание, но выход из создавшегося положения не нашли, "спустив" все вниз.

- Федеральный закон предписывает нам с этой проблемой бороться гуманно: собак отстреливать нельзя, - сказал зампред правительства края Роман Василевский.

По его словам, ситуации с нападением бродячих животных должны отслеживаться в муниципальных образованиях, во всех случаях надлежит детально разбираться, собак помещать в специальные пункты, а дальше принимать решение.

Однако приюты на полуострове есть только в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. В остальных городах и селах их в ближайшее время не предвидится - до собак ли, когда средств и на людей не хватает?

В 2020 году на работу с безнадзорными животными в Камчатском крае было выделено около 79 миллионов рублей. Их распределили между 13 муниципалитетами в зависимости от прогнозируемой численности бездомных животных. Между тем десять дней содержания собаки в приюте стоят 7600 рублей. Только в одной краевой столице насчитывается около тысячи бездомных псов и двух тысяч кошек, подлежащих отлову и стерилизации.

Недешево обходятся бродячие животные и Хабаровскому краю - на их отлов и содержание в 2020-м выделили 37 миллионов рублей - в три раза больше, чем в прошлом году. Но и этих денег недостаточно. 11600 рублей едва хватает на 20-дневное содержание одной собаки. В эту сумму входят вакцинация, стерилизация, корм. А вот финансы на другие статьи расхода, к примеру, средства дезинфекции, приходится искать. После многочисленных жалоб и чиновников, и зоозащитников краевые депутаты разработали законопроект, который должен дать властям больше места для маневров.

Срок содержания животных снизится с 20 до 15 дней, а значит число отловленных собак и кошек увеличится за счет высвободившихся средств. Услуги по лечению будут тоже включены в норматив затрат.

- Предлагаемые изменения позволят транспортировать животных в другие места содержания, например, при смене исполнителя по муниципальному контракту. Раньше данный норматив включал только транспортировку из приюта в прежние места обитания. Принятие закона позволит более полно учитывать потребность муниципальных образований в средствах на исполнение государственных полномочий, - заявил депутат региональной думы Александр Бруско.

По его словам, муниципалитеты смогут также приобретать пункты содержания модульного типа. Это крайне важно. Недостаток приютов отпугивает многих предпринимателей, которые могли бы заниматься отловом и стерилизацией. Например, на конкурс в северных районах Хабаровского края не подали ни одной заявки. Между тем в Хабаровске за дело впервые взялась местная ветклиника. За последние десять месяцев ее сотрудники чипировали, стерилизовали и вернули на улицы 936 псов. Но этих мощностей, коонечно, не хватает. По словам директора ветцентра Елены Лемиховой, ежедневно поступает от 25 до 50 заявок, но одновременно на реабилитации в стационаре могут находиться не более 15 четвероногих.

В Сахалинской области, где тоже нет ни одного государственного пункта содержания для кошек и собак, на помощь решили привлечь общественность.

- Из областного бюджета в этом году выделено 47 миллионов рублей на содержание, стерилизацию, мониторинг численности безнадзорных животных. Мы планируем приступить к проектированию и строительству приютов. Они необязательно должны быть государственными, поэтому приглашаем к участию любителей животных, зоозащитников, - рассказала министр ЖКХ региона Наталия Куприна.

Чтобы стимулировать зоозащитные организации, предполагается увеличить социальные гранты для них. Кроме того, владельцев кошек и собак будут убеждать стерилизовать питомцев. Ведь именно домашние животные зачастую становятся причиной появления бездомного приплода.

Только по сравнению с прошлым годом число обращений о нападении собак в островном регионе увеличилось почти на треть. За первое полугодие поступило 202 сообщения, 97 сахалинцев после укусов обратились в медицинские учреждения.

Похожая ситуация сложилась практически во всех регионах Дальнего Востока. Именно поэтому даже от чиновников все чаще можно услышать решительные заявления.

- К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак, - такое мнение высказал глава Камчатки Владимир Солодов.