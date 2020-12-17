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17.12.2020 05:50
Рубрика: Происшествия

Защитились от стихии

Площадь застрахованных посевов в округе за год увеличилась на 75 процентов
Текст: Анна Бондаренко (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 284(8338)
В 2020 году дальневосточные сельхозпроизводители вышли на первое место в стране по объемам страхования площадей с господдержкой, вдвое превысив общероссийский показатель.

По мнению президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, проявлению активности способствовала сама природа - в 2019 году в округе были сильные наводнения и пожары. За первые десять месяцев 2020-го площадь застрахованных посевов увеличилась по отношению к аналогичному периоду 2019-го на 75 процентов, а застрахованное поголовье - на 47.

Фото: Правительство Брянской области
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Правда, в программе агрострахования с господдержкой участвуют далеко не все регионы ДФО. Пока ее реализуют семь дальневосточных субъектов. Приморье, Забайкалье и Бурятия - в лидерах по страхованию посевов, Хабаровский край вышел в передовики по сельхозживотным.

Кстати, в Бурятии очень долго вообще не заключали договоры страхования. По словам Биждова, представители союза агростраховщиков встречались с руководством местного минсельхоза и даже разработали для региона отдельные программы. Как рассказала замминистра сельского хозяйства Инна Брянцева, республика субсидирует аграриям до 95 процентов стоимости страхования. В регионе в 2020 году застраховали 27,1 тысячу гектаров, что на 60 процентов выше показателя прошлого года.

- Самый главный вопрос, который волнует аграриев, - платят ли страховые компании. Да, устойчиво мнение, что они с удовольствием заключают договоры, но не очень торопятся отдавать деньги. На самом деле практика иная. Рекорд по выплате поставлен в Приморском крае: компании выплатили 570 миллионов рублей после гибели свиней от ящура, что позволило ей полностью восстановить поголовье. Относительно недавно 229 миллионов рублей получило хозяйство в Карелии. Примеров много. За последний год крупные выплаты уже составили около двух миллиардов руб­лей, - заверил Корней Биждов.

Проявлению активности аграриев способствовала сама природа - в 2019 году в ДФО были сильные наводнения и пожары

По предварительным итогам 2020 года, 58 дальневосточных хозяйств подали заявления об убытках на сумму 50 миллионов рублей. Ущерб связан с переувлажнением почвы.

Некоторое время назад в Госдуму РФ на рассмотрение был направлен текст нового законопроекта об агростраховании, который российский минсельхоз разрабатывал совместно со страховщиками. В министерстве отмечают, что документ, кроме прочего, вводит понятие чрезвычайной ситуации и дает возможность разработки дополнительных программ. Это поможет точечно и локально удовлетворять потребности сельхозпроизводителей. Власти надеются, что закон вступит в силу уже весной 2021 года и простимулирует российских аграриев застраховать к 2024-му более 30 процентов площадей.

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева призывает ДФО активнее подключаться к работе над документом.

- Нужно повысить уровень страховой защиты. Кроме того, Дальний Восток, несмотря на географическое положение, еще не присоединился к системе страхования рисков аквакультуры. Включитесь в подготовку этого закона, подумайте над поправками. В итоге это должен быть документ, который защитит сельское хозяйство от катаклизмов, - говорит она.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край ДФО Приморский край

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