С 2021 года единый налог на вмененный доход перестанет существовать. Для государства это шанс увеличить перечисления в бюджет (не секрет, что удобный ЕНВД позволял крупным компаниям дробить бизнес и снижать налоговые издержки). Для мелких предпринимателей - тревожная вероятность прихода к нулевой рентабельности. В прошлом году депутаты Госдумы предложили продлить действие ЕНВД на Дальнем Востоке и в Арктике до 2024 года. Эта инициатива не была поддержана.

Оставшихся вариантов налогового режима немного: общая система (ОСН) с ее многочисленными платежами и нелегкой отчетностью, упрощенная (УСН) и патент. При этом субъекты Федерации получили определенную свободу: они могут снижать ставки УСН и расширять перечень тех, кто имеет право работать, оплатив патент. Например, Республика Бурятия стала одним из первых регионов РФ, где для бывших "вмененщиков" на 2021 год установлены минимальные ставки УСН - пять процентов по схеме "доходы минус расходы" и один процент - на доходы. В Забайкалье также пошли на смягчение условий. А вот в Хабаровском крае депутаты делать этого не стали - и у них есть свои резоны.

О нюансах перехода с ЕНВД, возникающих проблемах и о том, что могут предпринять для их решения региональные власти, рассказывают эксперты "РГ".

Александр Ивашкин, председатель некоммерческого партнерства "Лига финансовых институтов" (Владивосток):

- Совершенно понятно, что налоговые новации приведут к увеличению сборов в бюджет - исходя не из вмененного дохода, а из реально полученного. Но пандемия и ее экономические последствия для малого и среднего бизнеса могут оказаться шалостью природы на фоне не­удачно выбранного времени отмены ЕНВД. Разумнее всего было сдвинуть этот срок на январь 2022 года.

Думаю, что сейчас, как никогда, есть смысл субъектам ДФО уменьшить ставку УСН. Тем самым власти продемонстрировали бы явную заботу о местном бизнесе. При этом сумма выпадающих доходов, например, Приморского края была бы просто "грошовой" по сравнению с той, которая бездарно потрачена из бюджета на знаменитые "Хаятты".

Есть мнение, что в результате отмены ЕНВД бюджеты городов и крупных населенных пунктов понесут потери (этот налог полностью зачисляется в казну муниципальных районов либо городских округов, а перечисления от УСН - в региональную). Например, подсчитано, что во Владивостоке убытки составят в 2021 году 409 миллионов рублей. Но для экономистов очевидно: недобор доходов в краевой столице, да и в целом в Приморье, происходит не из-за отмены ЕНВД или ухудшения платежной дисциплины налогоплательщиков, а в связи с усложнением условий ведения экономической деятельности и снижением налогооблагаемой базы. Поэтому объем недоимки для местных бюджетов на 2021 год будет расти, особенно по налогам на прибыль, имущество, НДФЛ и по упрощенной системе. Правда, выпадающие доходы по ЕНВД может компенсировать часть отчислений от налогов, взимаемых по УСН, в доходы городских округов. Для этого нужна лишь добрая воля правительств субъектов ДФО.

Игорь Лиханов, председатель Законодательного собрания Забайкальского края:

- Наш регион решил поддержать малый и средний бизнес в период пандемии. Я надеюсь, что благодаря принятым законам предприниматели сумеют достаточно безболезненно пережить грядущую налоговую революцию, вызванную отменой ЕНВД. Без малого в два раза увеличен список видов деятельности, где будет применяться патент. Те забайкальцы, которые только помышляют о создании своего дела, и вовсе получили уникальную возможность: большинству предпринимателей не придется платить налоги по патентной или упрощенной системам в течение двух налоговых периодов, а сэкономленные средства они смогут направить на развитие. Комфортные условия предложены и юрлицам, вынужденно переходящим на упрощенку: для них узаконены ставки по самому нижнему пределу в один и пять процентов в зависимости от налогооблагаемой базы.

Республика Бурятия стала одним из первых регионов, где для бывших плательщиков ЕНВД на 2021 год установлены минимальные ставки УСН

Часто приходится слышать, что бюджет Забайкальского края недополучит значительные суммы налогов и взносов. Но принятые законы будут способствовать решению в регионе других, не менее важных задач государственной значимости. У нас появляется возможность открыть и развить новые для региона виды предпринимательской деятельности. А это в свою очередь должно повлечь за собой создание рабочих мест и уменьшить безработицу. Кроме того, к добрым последствиям принятых решений отнесу развитие самозанятости земляков, повышение уровня их жизни, а также снижение социальной напряженности в обществе.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края, доктор экономических наук:

- Уход с ЕНВД - болезненная тема. Во-первых, необходимо компенсировать выпадающие доходы на уровне муниципалитетов, ведь это бюджетообразующий для них налог. Во-вторых, ближайшей "гаванью" становится УСН, а нормы налогового изъятия по ней будут удручающими для бывших плательщиков ЕНВД.

Я знаю, что регионы идут разными путями. В том числе, пользуясь исключительными пандемическими обстоятельствами, устанавливают на 2021 год более низкую ставку УСН. С моей точки зрения, есть здесь элементы недобросовестной межрегиональной налоговой конкуренции, нацеленные на то, чтобы "притянуть" субъекты предпринимательства из других республик, краев и областей и заполучить от них налоги, независимо от того, на какой территории те ведут деятельность. Мы на площадке парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" представили идею закрепления налогового резидентства по месту ведения бизнеса: субъект предпринимательства должен платить налоги там, где он работает. Он предъявляет спрос на ресурсы данного региона и получает выгоды от них, а потому обязан участвовать в формировании доходов соответствующего бюджета.

Поэтому, прежде чем снижать ставку или участвовать в межрегиональной налоговой конкуренции, нужно восстановить экономическую справедливость. Налоги являются, с одной стороны, источником формирования бюджета и с другой - инструментом структурной политики. Необходимо содействовать развитию предпринимательства в сфере инноваций, перерабатывающей промышленности, персональных услуг. Это передовые направления, которые стоит поощрять налоговыми инструментами.

Оксана Иванова, генеральный директор консалтинговой компании "Ажур-Аудит-Консалтинг" (Хабаровск):

- Индивидуальные предприниматели сегодня часто выбирают в качестве режима налого­обложения на 2021 год патентную систему. Но, с точки зрения практики, она не заменяет ЕНВД, как планировалось, она другая. Размер потенциально возможного годового дохода, предусмотренного для разных видов деятельности законом Хабаровского края №123 от 25.11.2020 года, немаленький. Например, в случае с розничной торговлей надо было определить одну базовую доходность для мелкого бизнеса, другую - для крупного.

Отдельный вопрос - грузоперевозки. Применение ЕНВД подразумевало, что человек может заниматься ими в любом регионе. Использование патентной системы определяется регионом регистрации ИП. Если патент для услуг по грузоперевозкам приобретен в Хабаровском крае, то индивидуальный предприниматель не сможет работать по нему в других регионах. Но ведь бизнесмену, отправившему груз, например, во Владивосток, невыгодно гнать большую машину обратно пустой. И теперь ему нужно два патента - Приморского и Хабаровского краев. Расходы увеличиваются, при этом патент на себя он может взять только по месту регистрации. И таких нюансов немало.

Часть предпринимателей идет на упрощенную систему налогообложения. В Хабаровском крае ставки по ней не снижены, и после ЕНВД мелкий бизнес воспринимает новые условия как крайне невыгодную систему. Скорее всего, если у нас не будет снижения ставок, то предприниматели пойдут в другой регион. Многие завершают деятельность уже сегодня. Каждый второй клиент сейчас обращается в нашу компанию с запросом о закрытии. Они переходят на нелегальную работу или ждут, когда все "устаканится", или находят для себя другой вид деятельности. При этом люди жалуются, что нигде нет ни одного консультационного центра - очень трудно что-то узнать, а налоговая инспекция не дает справок, согласно установленным правилам.

Заметьте, я говорю только об индивидуальных предпринимателях, а ведь и многие ООО использовали ЕНВД. Они перейти на патент не могут и сейчас с трудом представляют, как будут работать дальше. Для предприятий это большой удар, особенно с учетом того, что быстро ликвидироваться им будет сложно - на все процедуры уйдет как минимум три месяца с уплатой налогов и сборов.

Андрей Коваленко, уполномоченный по правам предпринимателей (Сахалинская область):

- Сегодня к нам массово обращаются предприниматели с проблемами, которые касаются ухода с ЕНВД. Вот, например, бизнес по продаже книг. По ставке единого налога на вмененный доход предприниматель платит 44 тысячи рублей при выручке около семи миллионов в месяц. Если он переходит на упрощенную систему в шесть процентов, то будет платить уже 423600 руб­лей. Регион имеет право снизить налог до одного процента, и даже так бизнесмен будет платить больше, чем по ЕНВД, - 70560 рублей! Поэтому мы предложили расширить перечень видов деятельности, по которым региональный закон позволит платить один процент налога по упрощенной системе.