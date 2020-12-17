Российский Север обделен транспортной инфраструктурой. В программных документах по развитию Арктики эта проблема не обойдена вниманием. Но если сравнить планы с огромностью территорий и реалиями, в которых сегодня живут северяне, хотелось бы, чтобы внимания и финансовых вливаний в решение транспортных проблем было побольше.

Низкий уровень транспортной доступности, характерный для всего Севера и Дальнего Востока, в Якутии с ее тремя миллионами квадратных километров территории является одной из самых острых проблем. Протяженность автодорог в республике составляет около 40 тысяч километров - это реденькая сеть. 68 процентов автотрасс представлены грунтовыми дорогами и автозимниками. На их содержание ежегодно направляется два миллиарда рублей, причем более миллиарда расходуется на зимники. Каждую весну они расплываются, и на следующий год в них вкладывают очередной миллиард, поскольку они являются безальтернативными путями для наземного сообщения с отдаленными населенными пунктами в зимнее время.

Между тем по многим маршрутам можно и нужно строить автозимники с продленным сроком действия, которые требовали бы меньше затрат на содержание и служили дольше. Вопрос упирается в финансирование. Полагаю, остро назрела необходимость увеличить объемы дорожных фондов субъектов, входящих в ДФО, предусмотрев 100-процентное зачисление налоговых доходов от акцизов на ГСМ в бюджеты этих регионов.

Летом, когда зимники исчезают, наступает пора водного транспорта. Именно он становится безальтернативным для завоза грузов. Однако состояние внутренних водных путей с каждым годом ухудшается из-за недостатка дноуглубительной техники. Если в 1980-1990-е годы на эти цели привлекалось до 39 земснарядов, то в навигацию 2020-го на реках Якутии их работало всего 13. Если не добавить техники и не увеличить финансирование работ, скоро мы окажемся на мели.

Протяженность внутренних маршрутов в Якутии сопоставима с межрегиональными. Тарифы на перелеты из райцентров до узлового аэропорта Якутска достигают 37 тысяч рублей

Нуждается в обновлении и в целом речной флот. Пока еще техники хватает, но она стремительно стареет. Сейчас как раз идет разработка нацпроекта "Внутренний водный транспорт" на период до 2030 года, и республика предлагает предусмотреть в нем расширение программы льготного лизинга на строительство речных судов до 15 лет по ставке 2,5 процента. А размер возмещаемой ставки при строительстве судов для северного завоза предлагается увеличить до 15 процентов их стоимости.

Остро стоит вопрос замены скоростных пассажирских судов, обслуживающих среднемагистральные линии Ленского бассейна. Средний возраст тех, которые эксплуатируются, превышает 30 лет. Они были введены в эксплуатацию в советское время. Сейчас подобные теплоходы вообще не строят.

Если автомобильный и речной транспорт не имеют альтернатив при перевозке грузов в определенное время года, то авиация всегда безальтернативно обеспечивает мобильность населения. Но в этой отрасли накопилось больше всего проблем. В первую очередь я бы отметил ценовую недоступность авиабилетов.

Протяженность внутренних маршрутов в Якутии сопоставима с межрегиональными. Тарифы на перелеты из райцентров до узлового аэропорта Якутска достигают 37 тысяч рублей. Власти республики неоднократно обращались с предложением о федеральном субсидировании маршрутов из труднодоступных населенных пунктов до центральных городов России с промежуточной посадкой в Якутске. Однако закон № 184-ФЗ относит эти полномочия к региональным.

Что получается в итоге? Для поддержки населения республика субсидирует 50 процентов экономтарифа по 14 межрайонным маршрутам в арктическую зону для граждан до 23 лет и старше 55-ти. Из-за ограниченных возможностей региональной казны спецтарифами могут воспользоваться лишь десять процентов жителей арктических районов. Потребность в средствах на эти цели составляет 2,5 миллиарда рублей. Без участия федерального бюджета обеспечить субсидиями всех северян регион не в состоянии.

На мой взгляд, для Арктической зоны России нужна отдельная программа поддержки внутрирегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом. Причем субсидировать пассажирский тариф надо без возрастных ограничений.

Износ основных фондов аэропортовой сети в якутской Арктике (это 32 аэропорта и 133 посадочные площадки) составляет 80 процентов

Цена полета - это важно, но в последние годы на Севере все чаще приходится думать о том, на чем летать, откуда взлетать и куда приземляться. Износ основных фондов аэропортовой сети в якутской Арктике (это 32 аэропорта и 133 посадочные площадки) составляет 80 процентов. Для обеспечения транспортной безопасности требуется реконструкция 26 северных аэропортов. До 2024 года эта работа предусмотрена в четырех. Республика направила в минтранс России предложения по включению в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры еще десяти аэропортовых комплексов.

Здесь есть важный нюанс. Процессы строительства и реконструкции аэропортов не синхронизированы с обновлением парка воздушных судов.

Лишь три арктических аэродрома в Якутии имеют искусственные ВПП. А реконструкция аэропортовых комплексов не предусматривает перевод грунтовых полос на искусственные. При этом на грунтовку способен сесть не каждый самолет, а приспособленные к таким аэродромам Ан-24 планируется заменять. Чем? Пока нет конкретных данных о сроках и источниках финансирования строительства самолетной техники для эксплуатации на грунтовых и ледовых аэродромах.

Еще одна проблема, которая пока лишь усугубляется, - это недостаточная поддержка государством федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Севера". Под крылом этого предприятия находятся 29 аэропортов, в том числе два в Магаданской области. С 2015 года объем федерального субсидирования ФКП не индексировался, а сейчас уменьшается. В этом году субсидию сократили в сравнении с 2019-м на 7,8 процента. На следующий год предусмотрено сокращение еще на 8,6 процента (до 952,4 миллиона рублей при потребности в финансировании около 1,4 миллиарда). И до 2023-го прогнозируется дальнейшее сокращение объема субсидии на десять процентов в год.

Поскольку эксплуатационные расходы растут, на предприятии вынуждены сокращать персонал и регламент работы аэропортов, что небезопасно. Кроме того, существуют высокие риски увеличения тарифов на аэропортовые услуги, а это приведет к росту стоимости авиабилетов на внутренних маршрутах, которая и без того является самой высокой в стране.