В Приморье рыбак провалился под неокрепший лед и погиб

У села Береговое в районе полуострова Песчаного вблизи Владивостока найдено тело 64-летнего мужчины, провалившегося под лед во время рыбалки. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

За два дня поисков водолазы осмотрели более тысячи квадратных метров подводной акватории. 16 декабря тело мужчины было обнаружено.

Специалисты предупреждают о необходимости соблюдать правила безопасности, не выходить и, тем более, не выезжать на лед.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в районе Песчаного погибли два рыбака, провалившись под лед, еще одного нашли спустя некоторое время. Таким образом сегодняшняя жертва рыбалки не неокрепшем льду уже четвертая за 10 дней в Приморском крае.