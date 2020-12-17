С января по октябрь 2020 года кредитный портфель банка ВТБ в Хабаровском крае и Еврейской автономной области вырос на 20 процентов, составив 155,3 миллиарда рублей - рекордный показатель. При этом портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 29 процентов, до 108,7 миллиарда рублей. Демонстрируя активность в непростое время, ВТБ, как и другие кредитные учреждения, выступил в качестве проводника господдержки для бизнеса и граждан, а также предложил свои меры помощи. О том, как строилась работа банковской системы во время пандемии и что стало драйвером развития ключевых направлений, рассказал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.

Евгений Анатольевич, за счет чего достигнут рост кредитного портфеля?

Евгений Орлов: Основную динамику обеспечил корпоративный бизнес: кредитный портфель предприятий увеличился на 23 процента - до 116,2 миллиарда рублей. Из них 18,6 миллиарда формируют займы среднего и малого бизнеса (СМБ).

Немалую роль сыграла реализация программ господдержки предпринимательства, в которых ВТБ принимает активное участие, а также разработанные нами собственные меры помощи. Общий объем поддержки за девять месяцев превысил 3,4 миллиарда рублей. Банк заключил 20 соглашений с предприятиями региона по программе льготного кредитования со ставкой не более 8,5 процента на общую сумму 1,2 миллиарда руб­лей. По еще двум программам, названным по номерам постановлений правительства - "696" (на возобновление деятельности) и "422" (на выплату зарплат) - мы подписали в период пандемии COVID-19 соответственно 385 соглашений на 1,2 миллиарда рублей и 73 соглашения на 555 миллионов. Банк также реструктурировал действующие кредиты клиентов в рамках государственных и собственных программ на 589 миллионов рублей.

Какие сферы бизнеса в Хабаровском крае и ЕАО, с вашей точки зрения как финансового эксперта, легче переживают "ковидные" месяцы?

Евгений Орлов: Есть отрасли, не испытавшие негативного влияния, - например, золотодобывающая, ориентированная на валютную выручку. У недропользователей, как правило, результаты позитивные. На рынке появились новые компании - а это означает и новые рабочие места, и рост перечислений в бюджет. Неплохие показатели у аграриев, чья продукция - та же соя - идет на экспорт. Для них этот год стал хорошим вызовом. Очевидно востребованы услуги здравоохранения - на нас выходят предприниматели, готовые строить с помощью кредитных линий медицинские центры. Появились интересные направления в сфере внутреннего туризма, в том числе промышленного. Это все подтверждается цифрами - ресурсы юридических лиц в портфеле ВТБ приросли на 93 процента и составили 38,5 миллиарда рублей, в том числе 19 миллиардов - в сегменте СМБ (+60 процентов).

А как изменилась ситуация на розничном рынке?

Евгений Орлов: Можно сказать, что сейчас после кратковременного весеннего затишья он восстановился благодаря ипотечному кредитованию. Динамике последнего опять же способствовали госпрограммы и снижение ставок. В целом розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО за январь-сентябрь прибавил 11 процентов и превысил 39 миллиардов рублей - при этом ипотечное кредитование росло опережающими темпами, дав в плюсе 19 процентов (портфель жилищных займов на начало октября достиг 17,6 миллиарда).

За девять месяцев банк оказал предпринимателям Хабаровского края и ЕАО поддержку на 3,4 миллиарда рублей

Здесь дело еще и в том, что ВТБ весьма конкурентен на данном рынке. В сентябре мы снизили до 6,1 процента ставку в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020". По ней жители региона оформили у нас кредитов на 327 миллионов рублей. Кстати, в ноябре правительство страны продлило сроки действия программы. ВТБ приветствует это решение: низкие ставки нужны не только людям, но и строительной отрасли, а значит, региональной экономике.

Еще наш большой плюс - "Дальневосточная ипотека", по которой ВТБ предлагает ставку один процент. После того как банк принял такое решение, спрос на кредиты в рамках программы возрос в 2,4 раза! С начала действия программы мы заключили по ней свыше 400 договоров на 1,6 миллиарда руб­лей. Осенью спрос на ипотечные кредиты ВТБ превысил допандемийные значения.

Вместе с тем наши клиенты активно используют рефинансирование. Сегодня они могут "перевести" свои ипотечные кредиты, взятые в других банках под 11-12 процентов, на шесть-семь процентов у нас. С начала года это уже сделали 680 жителей региона.

Подросли и кредиты наличными, их портфель увеличился на пять процентов, до 19,4 миллиарда рублей. Важный момент: банк предоставил кредитные каникулы четырем тысячам жителей Хабаровского края и ЕАО на сумму 2,7 миллиарда рублей. Кстати, по статистике ВТБ на Дальнем Востоке количество обращений за этой мерой поддержки ниже, чем в целом по стране.

Вы не раз говорили о том, что для дальневосточников характерно "сберегательное" поведение - они больше сохраняют и вкладывают, нежели тратят. Рост объема кредитов наличными свидетельствует, что тренд изменился?

Евгений Орлов: Я бы так не сказал. За девять месяцев увеличился и объем привлеченных средств физических лиц - на десять процентов, "перевалив" за 70,2 миллиарда рублей. ВТБ не испытал оттока вкладов. Вместе с тем на фоне снижения депозитных ставок люди все больше пересматривают свою сберегательную модель и ищут альтернативные способы размещения денег. Часть средств клиенты переводят в инвестиционные инструменты: акции, облигации, ИИС. Все это дает большую доходность, нежели банковский депозит. В 2020-м инвестпродукты у нас показали прорывный рост: их объем с начала года увеличился в 1,5 раза, до 15,5 миллиарда рублей.

Новые финансовые инструменты должны помочь бизнесу и жителям региона легче пройти дальнейшую фазу пандемии

Пандемия наглядно продемонстрировала важность цифровизации. ВТБ изначально был подготовлен в этом плане лучше многих организаций. Какие технологические решения банк предлагает сегодня?

Евгений Орлов: К разговору об инвестпродуктах - любой может открыть брокерский счет и покупать ценные бумаги, не выходя из дома, через приложение "ВТБ Мои Инвестиции". Есть возможность работать с инвест­инструментами прямо в приложении "ВТБ-Онлайн". Клиент ВТБ может дистанционно взять кредит, открыть депозит. И, кстати, недавно в Хабаровске впервые стала доступна VR-ипотека. Это инновационный сервис покупки квартиры с помощью технологий виртуальной реальности (virtual reality). Вы можете выбрать объекты недвижимости в различных городах России и приобрести их в ипотеку, никуда не выезжая из Хабаровска. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка - в Москве, Санкт-Петербурге, городах Краснодарского края.

Мы надеемся, что поддержка и новые финансовые инструменты помогут бизнесу и жителям края легче пройти дальнейшую фазу пандемии.