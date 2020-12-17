За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6711

2 Санкт-Петербург 3763

3 Московская область 1471

4 Нижегородская область 496

5 Архангельская область 399

6 Свердловская область 397

7 Воронежская область 389

8 Ростовская область 387

9 Вологодская область 370

10 Псковская область 357

11 Республика Крым 351

12 Хабаровский край 343

13 Республика Карелия 341

14 Красноярский край 335

15 Пермский край 329

16 Челябинская область 310

17 Самарская область 300

18 Ульяновская область 287

19 Республика Коми 285

20 Мурманская область 277

21 Волгоградская область 275

22 Иркутская область 270

23 Саратовская область 265

24 Забайкальский край 261

25 Приморский край 244

26 Омская область 241

27 Ставропольский край 238

28 Тверская область 235

29 Кировская область 230

30 Ханты-Мансийский автономный округ 229

31 Ленинградская область 226

32 Алтайский край 217

33 Новгородская область 211

34 Республика Бурятия 208

35 Тульская область 208

36 Удмуртская Республика 208

37 Брянская область 205

38 Республика Саха (Якутия) 203

39 Калининградская область 201

40 Ярославская область 193

41 Пензенская область 193

42 Ямало-Ненецкий автономный округ 187

43 Томская область 185

44 Курская область 185

45 Владимирская область 185

46 Белгородская область 185

47 Краснодарский край 185

48 Республика Хакасия 179

49 Орловская область 179

50 Ивановская область 179

51 Оренбургская область 179

52 Астраханская область 178

53 Калужская область 167

54 Новосибирская область 167

55 Тюменская область 166

56 Кемеровская область 160

57 Республика Башкортостан 156

58 Липецкая область 155

59 Смоленская область 153

60 Республика Дагестан 153

61 Амурская область 148

62 Сахалинская область 144

63 Тамбовская область 144

64 Чеченская Республика 141

65 Рязанская область 136

66 Республика Чувашия 128

67 Костромская область 116

68 Курганская область 109

69 Республика Калмыкия 105

70 Кабардино-Балкарская Республика 101

71 Республика Адыгея 97

72 Республика Татарстан 94

73 Карачаево-Черкесская Республика 92

74 Республика Мордовия 90

75 Республика Ингушетия 88

76 Республика Северная Осетия-Алания 88

77 Камчатский край 80

78 Республика Алтай 77

79 Севастополь 76

80 Республика Тыва 75

81 Республика Марий Эл 54

82 Магаданская область 44

83 Еврейская автономная область 30

84 Чукотский автономный округ 9

85 Ненецкий автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,5%

2. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%

3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7% За последние сутки подтверждено 587 летальных случаев Санкт-Петербург 79 Москва 76 Московская область 35 Ростовская область 28 Воронежская область 19 Красноярский край 19 Пермский край 18 Нижегородская область 17 Иркутская область 16 Свердловская область 15 Краснодарский край 13 Ивановская область 11 Республика Тыва 10 Белгородская область 9 Челябинская область 9 Тульская область 8 Республика Коми 8 Мурманская область 8 Республика Крым 8 Республика Дагестан 8 Самарская область 8 Алтайский край 8 Омская область 8 Вологодская область 7 Ставропольский край 7 Новосибирская область 7 Липецкая область 6 Ленинградская область 6 Республика Чувашия 6 Саратовская область 6 Ярославская область 5 Волгоградская область 5 Севастополь 5 Оренбургская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Приморский край 5 Орловская область 4 Тверская область 4 Астраханская область 4 Республика Бурятия 4 Республика Саха (Якутия) 4 Курская область 3 Рязанская область 3 Тамбовская область 3 Архангельская область 3 Республика Башкортостан 3 Удмуртская Республика 3 Пензенская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Алтай 3 Забайкальский край 3 Владимирская область 2 Калининградская область 2 Псковская область 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Тюменская область 2 Республика Хакасия 2 Кемеровская область 2 Хабаровский край 2 Брянская область 1 Республика Карелия 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Республика Мордовия 1 Республика Татарстан 1 Кировская область 1 Курганская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 49 151 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 440 человек Москва 5777 Санкт-Петербург 3066 Московская область 1100 Хабаровский край 511 Республика Крым 493 Ленинградская область 459 Красноярский край 457 Нижегородская область 438 Ульяновская область 423 Республика Карелия 407 Свердловская область 405 Архангельская область 396 Воронежская область 385 Псковская область 384 Брянская область 379 Пермский край 344 Республика Коми 339 Ростовская область 339 Вологодская область 336 Самарская область 296 Забайкальский край 294 Тверская область 292 Белгородская область 290 Саратовская область 286 Мурманская область 275 Ямало-Ненецкий автономный округ 254 Калининградская область 251 Иркутская область 246 Орловская область 245 Ставропольский край 241 Ханты-Мансийский автономный округ 240 Волгоградская область 235 Кировская область 227 Омская область 226 Томская область 224 Тамбовская область 214 Новосибирская область 208 Республика Саха (Якутия) 199 Новгородская область 194 Кемеровская область 192 Республика Бурятия 187 Приморский край 186 Тульская область 185 Курская область 181 Владимирская область 180 Республика Хакасия 175 Ярославская область 171 Оренбургская область 171 Сахалинская область 170 Удмуртская Республика 168 Калужская область 164 Тюменская область 161 Краснодарский край 142 Смоленская область 136 Республика Калмыкия 135 Амурская область 135 Рязанская область 133 Липецкая область 131 Кабардино-Балкарская Республика 128 Пензенская область 121 Алтайский край 118 Курганская область 106 Астраханская область 103 Республика Чувашия 98 Севастополь 93 Республика Башкортостан 92 Республика Дагестан 89 Карачаево-Черкесская Республика 89 Республика Северная Осетия - Алания 86 Республика Алтай 80 Республика Мордовия 79 Костромская область 78 Камчатский край 77 Республика Татарстан 76 Республика Адыгея 73 Республика Тыва 71 Республика Ингушетия 68 Чеченская Республика 57 Республика Марий Эл 51 Магаданская область 47 Еврейская автономная область 30 Челябинская область 25 Ивановская область 22 Чукотский автономный округ 3 Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 202 540. Роспотребнадзор: Штаммы коронавируса в России не меняются