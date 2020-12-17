За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6711
- 2 Санкт-Петербург 3763
- 3 Московская область 1471
- 4 Нижегородская область 496
- 5 Архангельская область 399
- 6 Свердловская область 397
- 7 Воронежская область 389
- 8 Ростовская область 387
- 9 Вологодская область 370
- 10 Псковская область 357
- 11 Республика Крым 351
- 12 Хабаровский край 343
- 13 Республика Карелия 341
- 14 Красноярский край 335
- 15 Пермский край 329
- 16 Челябинская область 310
- 17 Самарская область 300
- 18 Ульяновская область 287
- 19 Республика Коми 285
- 20 Мурманская область 277
- 21 Волгоградская область 275
- 22 Иркутская область 270
- 23 Саратовская область 265
- 24 Забайкальский край 261
- 25 Приморский край 244
- 26 Омская область 241
- 27 Ставропольский край 238
- 28 Тверская область 235
- 29 Кировская область 230
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 229
- 31 Ленинградская область 226
- 32 Алтайский край 217
- 33 Новгородская область 211
- 34 Республика Бурятия 208
- 35 Тульская область 208
- 36 Удмуртская Республика 208
- 37 Брянская область 205
- 38 Республика Саха (Якутия) 203
- 39 Калининградская область 201
- 40 Ярославская область 193
- 41 Пензенская область 193
- 42 Ямало-Ненецкий автономный округ 187
- 43 Томская область 185
- 44 Курская область 185
- 45 Владимирская область 185
- 46 Белгородская область 185
- 47 Краснодарский край 185
- 48 Республика Хакасия 179
- 49 Орловская область 179
- 50 Ивановская область 179
- 51 Оренбургская область 179
- 52 Астраханская область 178
- 53 Калужская область 167
- 54 Новосибирская область 167
- 55 Тюменская область 166
- 56 Кемеровская область 160
- 57 Республика Башкортостан 156
- 58 Липецкая область 155
- 59 Смоленская область 153
- 60 Республика Дагестан 153
- 61 Амурская область 148
- 62 Сахалинская область 144
- 63 Тамбовская область 144
- 64 Чеченская Республика 141
- 65 Рязанская область 136
- 66 Республика Чувашия 128
- 67 Костромская область 116
- 68 Курганская область 109
- 69 Республика Калмыкия 105
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 101
- 71 Республика Адыгея 97
- 72 Республика Татарстан 94
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 92
- 74 Республика Мордовия 90
- 75 Республика Ингушетия 88
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 77 Камчатский край 80
- 78 Республика Алтай 77
- 79 Севастополь 76
- 80 Республика Тыва 75
- 81 Республика Марий Эл 54
- 82 Магаданская область 44
- 83 Еврейская автономная область 30
- 84 Чукотский автономный округ 9
- 85 Ненецкий автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,5%
- 2. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
- 3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 587 летальных случаев
- Санкт-Петербург 79
- Москва 76
- Московская область 35
- Ростовская область 28
- Воронежская область 19
- Красноярский край 19
- Пермский край 18
- Нижегородская область 17
- Иркутская область 16
- Свердловская область 15
- Краснодарский край 13
- Ивановская область 11
- Республика Тыва 10
- Белгородская область 9
- Челябинская область 9
- Тульская область 8
- Республика Коми 8
- Мурманская область 8
- Республика Крым 8
- Республика Дагестан 8
- Самарская область 8
- Алтайский край 8
- Омская область 8
- Вологодская область 7
- Ставропольский край 7
- Новосибирская область 7
- Липецкая область 6
- Ленинградская область 6
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Ярославская область 5
- Волгоградская область 5
- Севастополь 5
- Оренбургская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Приморский край 5
- Орловская область 4
- Тверская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Бурятия 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Курская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Архангельская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Забайкальский край 3
- Владимирская область 2
- Калининградская область 2
- Псковская область 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Тюменская область 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Хабаровский край 2
- Брянская область 1
- Республика Карелия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 49 151 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 440 человек
- Москва 5777
- Санкт-Петербург 3066
- Московская область 1100
- Хабаровский край 511
- Республика Крым 493
- Ленинградская область 459
- Красноярский край 457
- Нижегородская область 438
- Ульяновская область 423
- Республика Карелия 407
- Свердловская область 405
- Архангельская область 396
- Воронежская область 385
- Псковская область 384
- Брянская область 379
- Пермский край 344
- Республика Коми 339
- Ростовская область 339
- Вологодская область 336
- Самарская область 296
- Забайкальский край 294
- Тверская область 292
- Белгородская область 290
- Саратовская область 286
- Мурманская область 275
- Ямало-Ненецкий автономный округ 254
- Калининградская область 251
- Иркутская область 246
- Орловская область 245
- Ставропольский край 241
- Ханты-Мансийский автономный округ 240
- Волгоградская область 235
- Кировская область 227
- Омская область 226
- Томская область 224
- Тамбовская область 214
- Новосибирская область 208
- Республика Саха (Якутия) 199
- Новгородская область 194
- Кемеровская область 192
- Республика Бурятия 187
- Приморский край 186
- Тульская область 185
- Курская область 181
- Владимирская область 180
- Республика Хакасия 175
- Ярославская область 171
- Оренбургская область 171
- Сахалинская область 170
- Удмуртская Республика 168
- Калужская область 164
- Тюменская область 161
- Краснодарский край 142
- Смоленская область 136
- Республика Калмыкия 135
- Амурская область 135
- Рязанская область 133
- Липецкая область 131
- Кабардино-Балкарская Республика 128
- Пензенская область 121
- Алтайский край 118
- Курганская область 106
- Астраханская область 103
- Республика Чувашия 98
- Севастополь 93
- Республика Башкортостан 92
- Республика Дагестан 89
- Карачаево-Черкесская Республика 89
- Республика Северная Осетия - Алания 86
- Республика Алтай 80
- Республика Мордовия 79
- Костромская область 78
- Камчатский край 77
- Республика Татарстан 76
- Республика Адыгея 73
- Республика Тыва 71
- Республика Ингушетия 68
- Чеченская Республика 57
- Республика Марий Эл 51
- Магаданская область 47
- Еврейская автономная область 30
- Челябинская область 25
- Ивановская область 22
- Чукотский автономный округ 3
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 202 540.