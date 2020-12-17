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17.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6711
  • 2 Санкт-Петербург 3763
  • 3 Московская область 1471
  • 4 Нижегородская область 496
  • 5 Архангельская область 399
  • 6 Свердловская область 397
  • 7 Воронежская область 389
  • 8 Ростовская область 387
  • 9 Вологодская область 370
  • 10 Псковская область 357
  • 11 Республика Крым 351
  • 12 Хабаровский край 343
  • 13 Республика Карелия 341
  • 14 Красноярский край 335
  • 15 Пермский край 329
  • 16 Челябинская область 310
  • 17 Самарская область 300
  • 18 Ульяновская область 287
  • 19 Республика Коми 285
  • 20 Мурманская область 277
  • 21 Волгоградская область 275
  • 22 Иркутская область 270
  • 23 Саратовская область 265
  • 24 Забайкальский край 261
  • 25 Приморский край 244
  • 26 Омская область 241
  • 27 Ставропольский край 238
  • 28 Тверская область 235
  • 29 Кировская область 230
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 229
  • 31 Ленинградская область 226
  • 32 Алтайский край 217
  • 33 Новгородская область 211
  • 34 Республика Бурятия 208
  • 35 Тульская область 208
  • 36 Удмуртская Республика 208
  • 37 Брянская область 205
  • 38 Республика Саха (Якутия) 203
  • 39 Калининградская область 201
  • 40 Ярославская область 193
  • 41 Пензенская область 193
  • 42 Ямало-Ненецкий автономный округ 187
  • 43 Томская область 185
  • 44 Курская область 185
  • 45 Владимирская область 185
  • 46 Белгородская область 185
  • 47 Краснодарский край 185
  • 48 Республика Хакасия 179
  • 49 Орловская область 179
  • 50 Ивановская область 179
  • 51 Оренбургская область 179
  • 52 Астраханская область 178
  • 53 Калужская область 167
  • 54 Новосибирская область 167
  • 55 Тюменская область 166
  • 56 Кемеровская область 160
  • 57 Республика Башкортостан 156
  • 58 Липецкая область 155
  • 59 Смоленская область 153
  • 60 Республика Дагестан 153
  • 61 Амурская область 148
  • 62 Сахалинская область 144
  • 63 Тамбовская область 144
  • 64 Чеченская Республика 141
  • 65 Рязанская область 136
  • 66 Республика Чувашия 128
  • 67 Костромская область 116
  • 68 Курганская область 109
  • 69 Республика Калмыкия 105
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 101
  • 71 Республика Адыгея 97
  • 72 Республика Татарстан 94
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 92
  • 74 Республика Мордовия 90
  • 75 Республика Ингушетия 88
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 77 Камчатский край 80
  • 78 Республика Алтай 77
  • 79 Севастополь 76
  • 80 Республика Тыва 75
  • 81 Республика Марий Эл 54
  • 82 Магаданская область 44
  • 83 Еврейская автономная область 30
  • 84 Чукотский автономный округ 9
  • 85 Ненецкий автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,5%
  • 2. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
  • 3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 587 летальных случаев
  1. Санкт-Петербург 79
  2. Москва 76
  3. Московская область 35
  4. Ростовская область 28
  5. Воронежская область 19
  6. Красноярский край 19
  7. Пермский край 18
  8. Нижегородская область 17
  9. Иркутская область 16
  10. Свердловская область 15
  11. Краснодарский край 13
  12. Ивановская область 11
  13. Республика Тыва 10
  14. Белгородская область 9
  15. Челябинская область 9
  16. Тульская область 8
  17. Республика Коми 8
  18. Мурманская область 8
  19. Республика Крым 8
  20. Республика Дагестан 8
  21. Самарская область 8
  22. Алтайский край 8
  23. Омская область 8
  24. Вологодская область 7
  25. Ставропольский край 7
  26. Новосибирская область 7
  27. Липецкая область 6
  28. Ленинградская область 6
  29. Республика Чувашия 6
  30. Саратовская область 6
  31. Ярославская область 5
  32. Волгоградская область 5
  33. Севастополь 5
  34. Оренбургская область 5
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  36. Приморский край 5
  37. Орловская область 4
  38. Тверская область 4
  39. Астраханская область 4
  40. Республика Бурятия 4
  41. Республика Саха (Якутия) 4
  42. Курская область 3
  43. Рязанская область 3
  44. Тамбовская область 3
  45. Архангельская область 3
  46. Республика Башкортостан 3
  47. Удмуртская Республика 3
  48. Пензенская область 3
  49. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  50. Республика Алтай 3
  51. Забайкальский край 3
  52. Владимирская область 2
  53. Калининградская область 2
  54. Псковская область 2
  55. Республика Северная Осетия - Алания 2
  56. Тюменская область 2
  57. Республика Хакасия 2
  58. Кемеровская область 2
  59. Хабаровский край 2
  60. Брянская область 1
  61. Республика Карелия 1
  62. Кабардино-Балкарская Республика 1
  63. Республика Мордовия 1
  64. Республика Татарстан 1
  65. Кировская область 1
  66. Курганская область 1
  67. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 49 151 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 440 человек
  1. Москва 5777
  2. Санкт-Петербург 3066
  3. Московская область 1100
  4. Хабаровский край 511
  5. Республика Крым 493
  6. Ленинградская область 459
  7. Красноярский край 457
  8. Нижегородская область 438
  9. Ульяновская область 423
  10. Республика Карелия 407
  11. Свердловская область 405
  12. Архангельская область 396
  13. Воронежская область 385
  14. Псковская область 384
  15. Брянская область 379
  16. Пермский край 344
  17. Республика Коми 339
  18. Ростовская область 339
  19. Вологодская область 336
  20. Самарская область 296
  21. Забайкальский край 294
  22. Тверская область 292
  23. Белгородская область 290
  24. Саратовская область 286
  25. Мурманская область 275
  26. Ямало-Ненецкий автономный округ 254
  27. Калининградская область 251
  28. Иркутская область 246
  29. Орловская область 245
  30. Ставропольский край 241
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 240
  32. Волгоградская область 235
  33. Кировская область 227
  34. Омская область 226
  35. Томская область 224
  36. Тамбовская область 214
  37. Новосибирская область 208
  38. Республика Саха (Якутия) 199
  39. Новгородская область 194
  40. Кемеровская область 192
  41. Республика Бурятия 187
  42. Приморский край 186
  43. Тульская область 185
  44. Курская область 181
  45. Владимирская область 180
  46. Республика Хакасия 175
  47. Ярославская область 171
  48. Оренбургская область 171
  49. Сахалинская область 170
  50. Удмуртская Республика 168
  51. Калужская область 164
  52. Тюменская область 161
  53. Краснодарский край 142
  54. Смоленская область 136
  55. Республика Калмыкия 135
  56. Амурская область 135
  57. Рязанская область 133
  58. Липецкая область 131
  59. Кабардино-Балкарская Республика 128
  60. Пензенская область 121
  61. Алтайский край 118
  62. Курганская область 106
  63. Астраханская область 103
  64. Республика Чувашия 98
  65. Севастополь 93
  66. Республика Башкортостан 92
  67. Республика Дагестан 89
  68. Карачаево-Черкесская Республика 89
  69. Республика Северная Осетия - Алания 86
  70. Республика Алтай 80
  71. Республика Мордовия 79
  72. Костромская область 78
  73. Камчатский край 77
  74. Республика Татарстан 76
  75. Республика Адыгея 73
  76. Республика Тыва 71
  77. Республика Ингушетия 68
  78. Чеченская Республика 57
  79. Республика Марий Эл 51
  80. Магаданская область 47
  81. Еврейская автономная область 30
  82. Челябинская область 25
  83. Ивановская область 22
  84. Чукотский автономный округ 3
  85. Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 202 540.

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