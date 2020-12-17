Житель Якутии стал кандидатом в мастера спорта в 96 лет

Ветеран Великой Отечественной войны из Якутии Наум Слепцов в 96 лет стал кандидатом в мастера спорта по шахматам.

С этим событием Наума Трифоновича поздравил глава республики Айсен Николаев, рассказавший на своей странице в Instagram о ветеране, учителе русского языка и литературы, который не только сам профессионально играет в шахматы, но и воспитал многих замечательных спортсменов.

"В родной Черкехскей школе он организовал шахматный кружок, из которого выпустились шесть чемпионов Якутии. Выпускники "школы Слепцова" затем и сами воспитали целую плеяду гроссмейстеров и чемпионов России, Европы и мира", - написал Айсен Николаев.

Ежегодно Наум Слепцов проводит шахматные турниры. В этом году в честь 75-летия Победы он планировал провести турнир, в котором должны были принять участие 75 ветеранов и 75 молодых шахматистов. Этим планам помешала пандемия.