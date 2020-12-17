На борту самолета Москва - Пермь умер пассажир

В пермском аэропорту Большое Савино в четверг приземлился самолет с умершим пассажиром.

Airbus A320 выполнял рейс Москва - Пермь. В момент снижения воздушного судна один из пассажиров потерял сознание. Поднявшиеся на борт воздушного судна медики констатировали его смерть.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе аэропорта, экипаж воздушного судна до прибытия медиков пытался реанимировать 41-летнего мужчину, который перестал подавать признаки жизни. К сожалению, их попытки не увенчались успехом.

Сейчас причины смерти пассажира авиалайнера уточняют сотрудники Уральского следственного управления на транспорте.