Глава Прикамья Дмитрий Махонин в рамках рабочей поездки в Москву встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

Губернатор доложил ему об итогах реализации в Прикамье в 2020 году национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Он отметил, что по итогам 2020 года в регионе выполнены все целевые показатели нацпроекта. В целом приведено в порядок более 113 километров дорожного полотна - это участки на 45 улицах и трассах в четырех муниципалитетах пермской городской агломерации - на региональных дорогах и дорогах в Перми, в Краснокамском и Добрянском городских округах и в Пермском муниципальном районе.

В нормативное состояние приведено 55 объектов: 35 основных и еще 20 за счет экономии средств от проведенных весной конкурсных процедур. В перечень работ входили реконструкция и ремонт дорожного покрытия, модернизация светофорных объектов и установка новых, а также установка и запуск комплексов фотовидеофиксации.

В 2020 году на нацпроект направлено более 2,5 миллиардов рублей, из них миллиард поступил из федерального бюджета, 1,3 миллиарда - средства краевой казны и 149 миллионов рублей - это вложения местных бюджетов. Таким образом, пояснил Дмитрий Махонин, за четыре года реализации дорожного нацпроекта в нормативное состояние приведен уже 271 объект - это более 500 километров обновленных дорог.

- Показатель нормативного состояния дорог агломерации с 2017 года вырос с 49 до 70 процентов, ликвидировано более 160 очагов аварийности, - резюмировал глава региона.

За все время реализации нацпроекта на реконструкцию и ремонт дорог было направлено более девяти миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Из этой суммы 4,1 миллиарда - федеральные средства, остальное - краевой и местный бюджеты.

Больше всего объектов в этом году отремонтировано в Перми. Это, например, центральные улицы Петропавловская, Окулова, Монастырская, Краснова, Островского, Тихая, Малая Ямская.

Также приведены в нормативное состояние дороги в отдаленных районах города - Орджоникидзевском (улицы Новогайвинская, Трясолобова, Сестрорецкая, Мелитопольская) и Кировском (улица Калинина). Завершен ремонт Подлесной в микрорайоне Парковом - дорога соединяет два микрорайона. Она является частью транспортного узла Дзержинского района и завершила его масштабное обновление.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что снижать темпы работ регион не намерен, до 2024 года ежегодно по нацпроекту на ремонт дорог в агломерации будет направляться более двух миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

- Реализация дорожного национального проекта в Пермском крае - важное подспорье для развития других направлений - образования, медицины, культуры, туризма, - поскольку ремонт дорог повышает транспортную доступность территорий. Особенно важно подчеркнуть, что при ремонте применяется комплексный подход. Это делает дороги безопасными и комфортными не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Нацпроект помогает решить сразу несколько задач: снижается число ДТП и мест их концентрации, сокращается число дорог, работающих в режиме перегрузки, повышается безопасность дорожного движения, - подчеркнул губернатор.

Среди знаковых региональных объектов этого года он привел в пример завершение реконструкции участка Восточного обхода от Лядовского тракта до отворота на Новопермскую ТЭЦ. Эта основная артерия, по которой краевой центр объезжает транзитный транспорт. Благодаря нацпроекту, дорогу расширили до четырех полос, поставили современное умное освещение, установили разделительную полосу. Повысилась пропускная способность магистрали и сократилась доля автодорог, работающих в режиме перегрузки.

Марат Хуснуллин отметил, что Прикамье необходимо до конца года выполнить взятые на себя объемы дорожного строительства.

- В этом случае регион сможет претендовать на дополнительное финансирование в следующем году, - обозначил зампред правительства.

Отдельно Дмитрий Махонин остановился на вопросах качества проводимых работ и рассказал о мерах, которые планируется реализовать для усиления контроля на объектах. Речь идет о заключении контрактов строительного контроля. Также предложено разработать нормативно-правовой акт, который закрепит за краевым министерством транспорта право осуществлять лабораторный контроль на объектах нацпроекта, чтобы подрядчики не привлекали сторонние лаборатории.