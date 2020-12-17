Ученые сделали комплекс в помощь врачам при лечении пациентов с COVID-19

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) апробируют в клиниках вуза программно-аппаратный комплекс, который будет прогнозировать течение COVID-19 у пациентов и помогать врачу принимать решения о вариантах лечения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Умная система" создается в рамках госзадания по поручению Правительства РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

- Это будет компьютерная программа, которая позволит прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции у пациентов с COVID-19, - объяснил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - Основная часть проекта заключается в том, чтобы усовершенствовать эту программу не просто для больных с COVID-19, а именно для пациентов, у которых есть еще и сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, метаболический синдром и другие.

На первом этапе - до конца этого года - медики соберут и проанализируют обезличенные данные 350 пациентов с подтвержденным COVID-19 (по каждому пациенту - набор из 50 показателей). Ученые будут изучать основные клинические и биохимические биомаркеры поражения легких и их роли в развитии инфекции, проводить комплексный анализ.

Заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Клиник СамГМУ Дмитрий Константинов объяснил, что на втором этапе - до марта 2021 года - будут определены основные показатели, которые наиболее информативны для определения степени тяжести болезни.

- Например, приходит пациент к врачу, ему назначают исследования из четырех-шести показателей, которые вошли в формулу расчета степени тяжести инфекции, вызванной COVID-19. Далее участковый врач вносит значение этих показателей в программу, которая производит автоматически расчет и выдает прогноз по возможной степени тяжести течения болезни у конкретного больного, - говорит Дмитрий Константинов. - Риск развития тяжелого течения болезни на данном этапе составляет 98 процентов. Тогда мы понимаем, что пациенту требуется стационарное наблюдение, усиление патогенетической терапии и динамический контроль за жизненно важными лабораторно-инструментальными показателям, которые определяют тяжесть течения болезни.

Таким образом, медики с помощью компьютерной программы будут заранее предупреждать неблагоприятный исход заболевания.

-Пока система будет работать так, а когда мы ее доработаем, она позволит делать прогноз в зависимости от сопутствующих заболеваний. Если у больного высокое артериальное давление или высокий уровень глюкозы крови, или ожирение, или сразу все эти факторы у одного пациента, то программа будет учитывать эти патологические состояния. Это позволит достичь лучших результатов в лечении, - добавил Дмитрий Константинов.