В Пензе для волонтеров внедрили электронную систему заявок

В Пензенском штабе движения "Мы вместе" внедрили электронную систему обработки и распределения заявок, поступающих от тех, кто нуждается в помощи. Она позволяет быстрее обрабатывать информацию и направлять по адресам машину с добровольцами.

Система работает как диспетчерская такси, с той только разницей, что бесплатно.

- Мы пользуемся общедоступной программой для управления проектами Trello. Она позволяет в режиме онлайн отслеживать каждую заявку. Это электронная доска, где закрепляется каждое обращение о помощи с пометкой, что именно требуется сделать, а также указанием адреса, - поясняет руководитель регионального штаба "Мы вместе" Марина Чарыкова.

Чтобы избежать утечки персональных данных, с электронной системой работают напрямую только проверенные операторы. Ежедневно на дежурство заступают пять-шесть человек, и они направляют заявки ближайшим добровольцам. Вся персональная информация - только в личных сообщениях.

В первую волну пандемии волонтеров было больше, так как многие горожане находились на самоизоляции. А сейчас на призыв о помощи откликаются в основном студенты. Они готовы работать ночь напролет - до последней капли бензина в баке. Чтобы топливо не заканчивалось, депутаты регионального Заксобрания передали волонтерам топливные карты, которые будут пополняться.

Стать волонтером просто - для этого достаточно вступить в официальную группу штаба "Мы вместе" в соцсетях, вас добавят в общий чат и пришлют первое задание.