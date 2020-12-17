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Рубрика: Общество

Оцифровали помощь

В Пензе для волонтеров внедрили электронную систему заявок
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
В Пензенском штабе движения "Мы вместе" внедрили электронную систему обработки и распределения заявок, поступающих от тех, кто нуждается в помощи. Она позволяет быстрее обрабатывать информацию и направлять по адресам машину с добровольцами.

Система работает как диспетчерская такси, с той только разницей, что бесплатно.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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- Мы пользуемся общедоступной программой для управления проектами Trello. Она позволяет в режиме онлайн отслеживать каждую заявку. Это электронная доска, где закрепляется каждое обращение о помощи с пометкой, что именно требуется сделать, а также указанием адреса, - поясняет руководитель регионального штаба "Мы вместе" Марина Чарыкова.

Чтобы избежать утечки персональных данных, с электронной системой работают напрямую только проверенные операторы. Ежедневно на дежурство заступают пять-шесть человек, и они направляют заявки ближайшим добровольцам. Вся персональная информация - только в личных сообщениях.

В первую волну пандемии волонтеров было больше, так как многие горожане находились на самоизоляции. А сейчас на призыв о помощи откликаются в основном студенты. Они готовы работать ночь напролет - до последней капли бензина в баке. Чтобы топливо не заканчивалось, депутаты регионального Заксобрания передали волонтерам топливные карты, которые будут пополняться.

Стать волонтером просто - для этого достаточно вступить в официальную группу штаба "Мы вместе" в соцсетях, вас добавят в общий чат и пришлют первое задание.

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