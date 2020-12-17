Вильфанд предупредил о "погодном кульбите"

В ряде регионов России в ближайшие дни - с четверга до субботы - температура резко упадет с аномально высоких значений до аномально низких. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это можно назвать своеобразным "погодным кульбитом".

Синоптик отметил, что на юге европейской части РФ формируется антициклон. "На юго-востоке и востоке европейской части России произойдет заметное понижение температуры. Причем, если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале, температура выше нормы на 3-5 градусов, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6-8 градусов. Вот такой кульбит совершит погода", - рассказал Вильфанд агентству ТАСС. По его словам, по ночам в регионах Среднего Урала, в Екатеринбурге, в Татарстане ожидается до -20 градусов.

А вот в Москве с четверга оттепель с температурой до +2. Правда в ночь на пятницу может подморозить и на дорогах станет скользко, но днем снова повысится температура. Как пояснил Вильфанд, в Москве наступает период умеренно теплой погоды. В субботу оттепель вновь вернется в столицу и продлится минимум до вторника. Дневные температуры будут в положительных значениях, временами возможны осадки. Но выпавший снег не растает.