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17.12.2020 00:03
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о "погодном кульбите"

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ряде регионов России в ближайшие дни - с четверга до субботы - температура резко упадет с аномально высоких значений до аномально низких. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это можно назвать своеобразным "погодным кульбитом".

Фото: iStock
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Синоптик отметил, что на юге европейской части РФ формируется антициклон. "На юго-востоке и востоке европейской части России произойдет заметное понижение температуры. Причем, если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале, температура выше нормы на 3-5 градусов, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6-8 градусов. Вот такой кульбит совершит погода", - рассказал Вильфанд агентству ТАСС. По его словам, по ночам в регионах Среднего Урала, в Екатеринбурге, в Татарстане ожидается до -20 градусов.

А вот в Москве с четверга оттепель с температурой до +2. Правда в ночь на пятницу может подморозить и на дорогах станет скользко, но днем снова повысится температура. Как пояснил Вильфанд, в Москве наступает период умеренно теплой погоды. В субботу оттепель вновь вернется в столицу и продлится минимум до вторника. Дневные температуры будут в положительных значениях, временами возможны осадки. Но выпавший снег не растает.

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