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17.12.2020 04:37
Рубрика: Культура

Изба-читальня из будущего

Библиотека Алтайского края потратила на переоборудование 10 миллионов рублей
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8338)
В Алтайском крае в этом году по национальному проекту "Культура" полностью модернизировали две библиотеки - в Барнауле и Новоалтайске. Формат современных "изб-читален" изменился настолько, что притягивает не только заядлых любителей книг, но и продвинутых пользователей гаджетов, "интерактивную" молодежь.
Фото: Министерство культуры Алтайского края Фото: Министерство культуры Алтайского края
Фото: Министерство культуры Алтайского края

- К нам стали ходить целыми семьями, ведь теперь у нас есть детская комната, где ребенок может поиграть, порисовать, посмотреть книги, пока мама читает, - говорит директор библиотеки Ольга Чайка. - Теперь мы в прямом смысле прививаем детям культуру чтения с самого раннего возраста.

Новоалтайская центральная модельная библиотека имени Леонида Мерзликина. и до модернизации была одной из лучших в крае, а благодаря нацпроекту стала еще и одной из самых современных.

Фото: Юлия Потапова
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- Отбор участников нацпроекта проходит на конкурсной основе, и Новоалтайская библиотека выиграла десять миллионов рублей - максимальный объем финансирования, - отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. - На эти средства ее полностью переоборудовали, оснастили новой мебелью, приобрели около пяти тысяч книг, обустроили несколько тематических зон. В том числе мемориальную зону известного алтайского поэта Леонида Мерзликина, где представлены не только его произведения, но и подлинные личные вещи - рабочий стол, стул, кресло, письма, фотографии.

Обновленная Новоалтайская библиотека открылась в конце сентября, и в первый же месяц работы здесь зафиксировали существенный приток посетителей. Ряды читателей пополнили 1,7 тысячи человек, число посещений превысило девять тысяч, а количество выданных книг приблизилось к пятидесяти тысячам экземпляров.

Обустройство молодежных зон способствовало привлечению в библиотеку читателей юношеского возраста. Современная мебель, интерактивные возможности читальных залов вызвали настоящий восторг у молодежи: "Ух ты! Класс! У нас даже в университете такого нет", "Правда, круто. Будем ходить почаще", - вот только некоторые отзывы молодых посетителей.

После модернизации центральная библиотека Новоалтайска стала настоящим культурно-просветительским центром. Здесь проводят образовательные проекты - "Книжный сомелье", "Квартирник у Мерзликина", "Онлайн-диктант-2020", внедряют современные формы работы с молодежью, чтобы мотивировать молодых людей к саморазвитию.

В регионах Культура Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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