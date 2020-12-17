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17.12.2020 04:50

"Мой папа молодец"

Такой отзыв написал первоклассник, побывав на выставке отца - врача и художника
Текст: Татьяна Кузнецова, Юлия Потапова, Нина Рузанова
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8338)
Руслан Меллин из Кузбасса - хирург, который отработал две тяжелые вахты в приемном отделении ковидного госпиталя и собирается в третью. Его страшный опыт вылился в серию рисунков черно-белой тушью. Чтобы посмотреть на них, люди в масках выстраиваются в очереди - "РГ" организовала первую выставку рисующего доктора в государственной научной библиотеке.
Выставка Руслана Меллина пользуется популярностью у кемеровчан. Фото: Александр Сусоев Выставка Руслана Меллина пользуется популярностью у кемеровчан. Фото: Александр Сусоев
Выставка Руслана Меллина пользуется популярностью у кемеровчан. Фото: Александр Сусоев

Мальчик, который не смог в этом году поехать с папой в отпуск и без него пошел на первую школьную линейку, прав: Руслан молодец. Как молодцы все те, кто в непростые времена продолжает творить, учиться, развиваться и добиваться результатов.

"РГ" решила коротко обобщить тот позитивный опыт, который принес сибирякам "ковидный" год.

От тестов до вакцин

Из-за пандемии с повышенной нагрузкой работали фармацевтические компании, расположенные в наукограде Кольцово под Новосибирском. В полной мере продемонстрировал свой потенциал и Государственный научный центр "Вектор" - один из крупнейших вирусологических центров в России. В январе 2020 года "Вектор" разработал тест-системы для определения коронавируса, а уже в марте количество выпущенных тестов достигло миллиона. "Вектор" зарегистрировал и вакцину от коронавируса - "ЭпиВакКорону". На собственном оборудовании предприятие намерено производить до пяти миллионов доз вакцины в год, а чтобы увеличить выпуск, необходим индустриальный партнер.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Всемирный банк оценил влияние массовой вакцинации на экономику РФ

Так или иначе, "Вектор" рассчитывает на массовое применение своей вакцины в 2021 году - возможно, именно сибирский препарат спасет мир от новой инфекции.

Кроме того, как сообщают в центре, сейчас продолжается работа над тремя новыми вакцинами от COVID-19, которые можно считать перспективными. Это рекомбинантные вакцины на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа А и вируса кори.

К высоким цифрам

В Новосибирске росли биотехнологии, а в соседнем Томске пышно расцвел сектор ИТ. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, именно томские специалисты в самом начале эпидемии оперативно разработали портал работа.томск.рф для облегчения работы бизнеса в условиях ограничений. А недавно запустили сервис ковидтомск.рф, который позволил томичам выстроить онлайн-связь с медиками, минуя звонки в учреждения здравоохранения.

- Во время эпидемии нам крайне важно ускорить и упростить коммуникацию между пациентами и врачами, - подчеркнул губернатор, назвав Томскую область одним из ведущих ИТ-регионов страны.

И это похоже на истину. Во всяком случае, известные далеко за пределами Сибири томские вузы в нужный момент перешли на дистанционную форму обучения с той легкостью, которая многим оказалась недоступна. Как говорят в Томском политехническом университете, развернуть дистант в течение суток им помогло многолетнее внедрение передовых компьютерных технологий и методик в повседневный образовательный процесс.

Натурально - из Сибири

Сибиряки в этом году выполнили план по экспорту растительной и животной продукции, отправив за границу товаров больше чем на миллиард долларов. Рост по некоторым позициям - в десятки раз. В той же Томской области, где кроме высоких технологий есть глухая тайга, поставки кедрового ореха за границу в первые четыре месяца 2020 года увеличили в 219 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Алтайском крае зафиксирован рекордный рост экспорта лекарственных трав - в 86 раз за первое полугодие 2020-го.

В следующем году экспортерам окажут новые меры поддержки

Что случилось? Эксперты предполагают, что одна из причин взрывного спроса на сибирские продукты - пандемия, сформировавшая в мире моду на натуральное. Потребители хотят быть ближе к природе и поддерживать здоровье не химией, а щадящими средствами. Иностранцы десятками тонн закупают чаи, сборы, вытяжки из алтайских трав.

P. S.

Врач-художник из "красной зоны" назвал выставку "Моя "больная" реальность". Любой из нас может назвать происходящее сегодня - моя другая реальность. Все изменилось - но перемены могут быть не только к худшему. Так же как и правдивые рисунки могут не только пугать, но и восхищать.

Фото: Предоставлено Русланом Меллиным
В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область СФО Алтайский край СФО Новосибирская область СФО Томская область

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