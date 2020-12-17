Что дают Сибири федеральные экологические проекты

Руководство страны решило скорректировать национальный проект "Экология". Стратегической целью остается создание безопасной и комфортной среды для жизни россиян. А вот инструментарий несколько изменится. В первую очередь это касается включенных в "Экологию" федеральных проектов. Самое время подвести итоги их реализации в регионах Сибири.

Напомним, что изначально национальный проект предполагал сосредоточить усилия на решении проблем накопления отходов, загрязнения воздуха, недостатка чистой питьевой воды, а также задач сохранения лесов, биологического разнообразия и уникальных природных объектов.

Борьба за качество

Пять из двенадцати российских городов, включенных в федеральный проект "Чистый воздух", расположены в СФО - Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Омск. Режим "черного неба" для них стал привычным, и эту проблему нужно решать в приоритетном порядке. Нацпроект предполагает, что к 2024 году выбросы в атмосферу этих городов должны снизиться на 22 процента. Для этого разворачивается система мониторинга качества атмосферного воздуха.

Предполагается, что в полной мере она начнет работать в 2021 году. Но уже сегодня в Омске, например, за выбросами следят двенадцать стационарных постов и одна мобильная эколаборатория. Тем не менее омичи продолжают периодически задыхаться от вредных выбросов, источник которых установить удается далеко не всегда. Как будет дальше - неизвестно, ведь со следующего года Омск могут исключить из списка самых грязных городов в России. Критерием загрязненности воздуха предложено сделать не валовые выбросы, а содержание в них особо опасных веществ. А с этим показателем в Омске не так плохо, полагают в Росгидромете и Роспотребнадзоре.

А у проекта "Чистый воздух" теперь новая задача - к 2030 году во всей стране необходимо вдвое снизить выбросы загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Что касается качественной питьевой воды, то на начало реализации нацпроекта доступа к ней не имели около двадцати процентов жителей СФО. На реконструкцию устаревших водопроводов и очистных сооружений и строительство новых в 2019 году регионам Сибири в рамках нацпроекта "Экология" было выделено около двадцати миллиардов рублей.

В минстрое РФ отмечают, что первые два года реализации федерального проекта были потрачены в основном на подготовительные работы. В частности, лаборатории оснастили современным оборудованием для контроля качества воды. Но уже есть и построенные и модернизированные объекты - в этом году в целом по стране их сдали более ста.

К началу реализации проекта самая плохая ситуация с чистой водой складывалась в Туве - ей были обеспечены только 24,5 процента жителей региона. В 2024 году их доля должна повыситься до 54,7 процента. Как сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, первыми в регионе будут реконструированы водозабор и магистральный водовод в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района и водозабор в городе Шагонар.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, со следующего года федеральный проект "Чистая вода" станет частью нацпроекта "Жилье и городская среда", поскольку он напрямую связан с жилищно-коммунальным хозяйством.

Ни огню, ни топору

Серьезные результаты достигнуты в сфере cохранения лесов. Основные задачи одноименного проекта - увеличение площади лесовосстановления и сокращение финансовых потерь от пожаров. К 2024 году воспроизводство лесов должно полностью замещать выбывающие ресурсы. Теперь компенсационные посадки должны проводить все хозяйствующие субъекты, которые вырубают лес, в том числе в ходе геологоразведки, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства линейных объектов.

Красноярский край - один из общероссийских лидеров в этом направлении. В 2020 году в регионе лесовосстановление было запланировано на площади 76 тысяч гектаров, в том числе почти 70 тысяч гектаров должны были восстановить арендаторы лесных участков.

А в другом сибирском регионе - Иркутской области, где сосредоточено более десяти процентов лесных ресурсов страны, в этом году отметили сокращение нелегальных рубок. По данным Рослесхоза, на долю Приангарья приходится 60-80 процентов всех нелегальных заготовок древесины в стране, а "левый" товар обычно уходит в соседний Китай. Между тем, как сообщило министерство лесного комплекса Иркутской области, в январе-октябре 2020 года объем незаконных рубок в регионе сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 23 процента - с 428 тысяч до 332 тысяч кубометров. Ущерб от деятельности "черных" лесорубов снизился на пять процентов - с 2,487 миллиарда до 2,368 миллиарда рублей.

На улучшение ситуации повлияли как ужесточение контроля, так и меры, предусмотренные нацпроектом "Экология" - в частности, космический мониторинг, увеличение числа лесных инспекторов, оснащение лесничеств современной техникой. Кстати, лучше в этом году была и подготовка к пожароопасному сезону. "Лесные" субвенции, в том числе на обеспечение противопожарной безопасности, субъекты СФО получили еще в декабре 2019-го. Была закуплена лесопожарная техника, по мере необходимости привлечены дополнительные силы из соседних регионов. В итоге площадь пожаров сократилась в пять раз. По данным Рослесхоза, в этом году в СФО огонь прошел по территории 816,4 тысячи гектаров. Год назад было 4 миллиона 85 тысяч.

Стоки - в норму

Нацпроект "Экология" включает также меры по сохранению биологического разнообразия, для чего предусмотрено, в частности, создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий федерального значения. Отдельная программа разработана для Байкала.

Кроме развития государственного экологического мониторинга и воспроизводства биоресурсов, федеральный проект "Сохранение озера Байкал" предполагает сокращение объема сбросов загрязненных стоков в водные объекты Байкальской природной территории - к 2025 году он должен уменьшиться на 28,2 процента. Для этого необходимо модернизировать и построить очистные сооружения общей мощностью не менее 185 тысяч кубометров в сутки.

Напомним: проведенная в прошлом году природоохранной прокуратурой проверка установила, что стоки шести населенных пунктов центральной экологической зоны Байкала не соответствуют нормативам. До 2024 года нужно построить и реконструировать канализационные очистные сооружения на территории Слюдянского, Иркутского и Ольхонского районов. Кроме того, разработана региональная концепция развития системы водоотведения в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Ориентировочная стоимость предусмотренных мероприятий - 14 миллиардов рублей. Власти Иркутской области планируют в ближайшие два года подготовить проектную документацию и подать заявки на включение объектов водоотведения в федеральный проект "Сохранение озера Байкал".

Между тем в октябре этого года состоялось первое заседание правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал во главе с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко. Рассмотрены вопросы лесовосстановления при строительстве и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры Транссиба и БАМа, а также модернизации очистных сооружений на примыкающей к Байкалу территории.

Еще одно известное сибирское озеро - Телецкое - включено в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов", который предусматривает реконструкцию очистных сооружений в прибрежных населенных пунктах.

Деньги на мусор

Сразу несколько федеральных проектов в составе "Экологии" должны обеспечить проведение "мусорной" реформы в России. К началу 2025 года в стране предстоит ликвидировать несанкционированные свалки, а земельные участки под ними рекультивировать. К тому времени доля отходов, направляемых на переработку, достигнет 36 процентов (вместо нынешних шести-семи), в России появится 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов.

Между тем далеко не во всех сибирских регионах удалось наладить работу региональных операторов по обращению с ТКО. Регоператоры накапливают задолженность перед подрядными организациями, нередко это приводит к отказу перевозчиков предоставлять услугу по вывозу мусора. Нет особых сдвигов в строительстве новых мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов. Сортировка мусора также остается на минимальном уровне. Правда, в этом году региональные операторы начали получать субвенции из средств федерального бюджета, что поможет нормализовать расчеты с подрядчиками, установить недостающие контейнеры и обеспечить бесперебойное выполнение коммунальной услуги.

В Новосибирской области рассчитывают, что войдет в активную фазу реализация концессионного соглашения о создании в регионе двух мусоросортировочных комплексов с полигонами ТКО - концессионер заявил о готовности начать строительство первого из них в третьем квартале 2021 года. А в Иркутской области еще только обсуждают похожий концессионный проект - предполагается, что мощность будущего мусороперерабатывающего завода в Ангарске составит до 200 тысяч кубометров ТКО в год с возможностью увеличения до 400 тысяч кубометров. Предприятие будет принимать мусор из Иркутска, Ангарска, Шелехова и частично с побережья Байкала.