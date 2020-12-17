В Рубцовске - третьем по численности населения городе Алтайского края - открыли крытый ледовый каток "Гимаев Арена". В торжественной церемонии принял участие Сергей Гимаев - сын знаменитого хоккейного комментатора, хоккеиста и тренера. В бывшем городе тракторостроителей хоккеем с шайбой увлеклись в 1954 году, но все это время играли и тренировались на открытом воздухе.

Строительство арены в Рубцовске началось осенью 2018 года, после подписания концессионного соглашения между краевым министерством спорта и ООО "Арена". 121,7 миллиона рублей на эти цели было направлено из средств федерального и краевого бюджетов (сюда входят 37,2 миллиона по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"), еще 127,2 миллиона вложил частный инвестор. Хоккейный дворец возведен на месте бывшей барахолки - сюда удобно добираться из любой части города.

Тех, кто уже побывал внутри, "Гимаев Арена", рассчитанная на 260 зрителей, порадовала компактностью и уютом - тепло, светло, есть горячая и холодная вода, установлена необходимая мебель и проложены резиновые коврики для перехода хоккеистов на лед. Открылись кафе и фитнес-зал. После церемонии открытия прошли мастер-класс для детей и товарищеская встреча сборной Рубцовска с командой из села Бочкари, регулярным участником Ночной хоккейной лиги России.

В общем, все бы хорошо, но по традиции не обошлось без ложки дегтя. Открытие арены изначально намечалось на 20 августа этого года, потом на 16 октября, но застройщик не успевал. Официальных оснований для открытия "Гимаев Арены" не было и 4 декабря (похоже, поэтому на событии краевого уровня не было никого из регионального правительства). По информации "РГ", подрядчик к анонсированной дате успел устранить последние недоделки, связанные со строительно-монтажными делами. Однако пакет необходимых документов в Госинспекцию Алтайского края вовремя не поступил. В региональном минспорта 7 декабря корреспондента "РГ" заверили, что бумаги будут подписаны на этой неделе. Однако неделя прошла, а дело не сдвинулось с мертвой точки. По гамбургскому счету это фальстарт.

Подобная ситуация для края привычная. Три года назад случился большой скандал с преждевременным открытием (в самом конце 2016-го) краевого клинического перинатального центра "ДАР". А в этом году выяснилось, что также раньше времени прозвучали литавры по поводу ввода в строй завода "Русская кожа" в Заринске. Промышленники задним числом объяснили, что открытие было "техническим". Шума вокруг таких открытий много, а затем начинаются проблемы.

В Рубцовске одна из таких проблем, возможно, будет связана с доступностью ледовой арены. По правилам соглашения, в течение восьми лет после ввода в эксплуатацию объект используется ООО "Арена" с предоставлением "социальных часов" бюджетным учреждениям.

- Меня сейчас больше волнует тема эксплуатации арены, - признал в беседе с корреспондентом "РГ" министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. - В регионе это первый опыт строительства спортивного объекта в рамках государственно-частного партнерства. Направление перспективное, бизнес проявляет себя эффективным управленцем. Однако нам важно, чтобы собственник выполнял оговоренные обязательства по предоставлению бесплатного льда с 09:30 до 17:00 часов. И при этом работал так, чтобы объект себя окупал.

Опасения министра небеспочвенны. В начале 2010-х в Заринске построили крытый хоккейный модуль. Горожане поначалу с энтузиазмом отнеслись к появлению нового спортобъекта, но со временам эмоции улеглись, и многие снова ушли на открытый ледовый каток - комфорта меньше, зато бесплатно. Другой пример - барнаульская "Карандин Арена" на улице Жасминной. Она построена той же самой фирмой, что и "Гимаев Арена". Изначально появление "Карандин Арены" подавалось в СМИ так, что дети из хоккейной школы "Алтай" получат долгожданный лед в удобное для них время. Но вскоре оказалось, что лучшее время заняли любительские коллективы различных состоятельных и влиятельных структур, а детям осталось раннее утро и поздний вечер.

Проблемы иного рода на днях случились в райцентре Родино, где в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали первый сельский ДК. Он был построен в 1963 году и с тех пор не знал капремонта.

- Общая сумма затрат на этот объект составила почти 74 миллиона рублей: 32,5 миллиона было выделено из средств федерального бюджета и около 40 - из регионального. По контракту срок окончания работ - сентябрь 2020 года. Но подрядчик, как мы и договаривались, завершил работы на этом объекте раньше срока, - сообщила 21 августа региональный министр культуры Елена Безрукова.

Но, как известно, спешка до добра не доводит. На прошлой неделе в ДК прорвало отопление на втором этаже. Сейчас подсчитывается ущерб - пострадали подвесной потолок, мебель, оборудование. Пока рабочая версия происшествия, которая, наверное, устраивает всех, - заводской брак. Раньше региональное ведомство с этой компанией, по словам замминистра культуры края Галины Кубриной, не работало.

Кстати

Как сообщили в краевом минспорта, на 2021 год запланирован капремонт крытого ледового катка в Славгороде (24 миллиона рублей) и возобновление финансирования замороженного на несколько лет строительства ледового дворца в Барнауле на Сибирском проспекте (820 миллионов рублей на 2021-2024 годы). А в краевой культуре большой праздник ожидается в марте будущего года, когда должны наконец-то сдать новое здание театра кукол. Изначально строительство "Сказки" планировали завершить в первой половине 2019 года. Сдача переносилась несколько раз по разным причинам, последней стала пандемия. В минкульте корреспондента "РГ" заверили, что театр кукол будет сказочно красивым и неповторимым.