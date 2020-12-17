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17.12.2020 06:45
Рубрика: Общество

Помогут биомедицине

Два проекта ТГУ поддержаны мегагрантами правительства РФ
Текст: Татьяна Арсеньева (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 284(8338)
Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выиграли два мегагранта в области биомедицины. Работы рассчитаны на три года, общая сумма финансирования составит 180 миллионов рублей.

Один из проектов направлен на создание принципиально новых методов скрининговой неинвазивной диагностики вирусных и бактериальных респираторных инфекций с использованием лазерной спектроскопии и искусственного интеллекта. В состав большой междисциплинарной рабочей группы вошли специалисты в области биофотоники, ИТ-технологий и врачи-клиницисты. Руководитель проекта - ведущий сотрудник Университета Олбани (штат Нью-Йорк), признанный специалист в области спектроскопии комбинационного рассеяния Игорь Леднев.

Фото: iStock
Томские ученые научились делать титановые импланты прочнее

- Одним из основных подходов к выявлению вирусных и бактериальных инфекций станет спектральный анализ выдыхаемого воздуха, биологических жидкостей и биотканей, в частности, слизистой оболочки ротовой полости, которые первыми реагируют на вторжение патогенов, - поясняет один из участников проекта, руководитель лаборатории биофотоники ТГУ, исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенев. - Данный подход потенциально применим и для диагностики коронавирусной инфекции, которую сейчас чаще всего выявляют с помощью ПЦР либо исследованием специфических антител в крови человека. Разработка новых подходов поможет сократить время и стоимость диагностики.

Второй проект, признанный победителем конкурса мегагрантов, будут выполнять физики-материаловеды из Сибирского физико-технического института (СФТИ) ТГУ совместно с высококвалифицированными специалистами в области медицинского материаловедения из Америки, Германии, Канады и Южной Кореи. Работами руководит ученый Университета Южной Флориды (USA), специалист в области поверхностной инженерии биоматериалов (Surface engineering of biomaterials) Алексей Волынский.

- Проект направлен на решение одной из самых серьезных проблем при создании новых медицинских имплантатов - обеспечение максимальной безопасности пациента, эффективности лечения и адекватного выбора имплантата, - отмечает исполнитель проекта, заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко. - Высокое качество интерфейса "имплантат-биоткань" - критический фактор для успеха интеграции имплантата и восстановления функциональности ткани или органа. Разработка принципов биомеханической оценки работы биоинтерфейса имплантатов из никелида титана с покрытием и биотканями является новым этапом исследований, актуальных для всего мира.

Справка РГ

Гранты правительства РФ (мегагранты) предоставляются для создания под руководством ведущих ученых лабораторий мирового уровня, предназначенных для проведения актуальных и перспективных научных исследований в 2021-2023 годах. Целевые ориентиры - получение прорывных научных результатов, решение конкретных задач в рамках ключевых направлений научно-технологического развития, а также подготовка высококвалифицированных научных кадров.

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