Новости

"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса 07:30
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум 07:09
Нарколог назвал безвредную норму спиртного 06:50
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране 06:43
Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 06:31
В Хабаровском крае проводы в армию закончились избиением полицейского 06:17
В Новосибирске за экстремизм осудили активиста Свидетелей Иеговых 05:54
В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года 05:35
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
Байден публично сделает прививку от коронавируса 01:33
Прокуратура Голландии назвала личность взломавшего Twitter Трампа хакера 00:47
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма 00:39
Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС 00:38
Вильфанд предупредил о "погодном кульбите" 00:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 08:09
Рубрика: Происшествия

Тормозить не стоит

Готовы ли гостиницы и турбазы обеспечить безопасность туристов?
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 284(8338)
Короткий летний туристический сезон - 2020 не обошелся без ЧП. В мае в Томской области пожар на турбазе "Хардикова заимка" унес жизни двух человек, в июле в Алтайском крае на турбазе "Глобус" погибла семья с двумя детьми, отравившись угарным газом, - и это далеко не полный список. Требования к безопасности туробъектов постоянно ужесточают, но не все владельцы торопятся их соблюдать.
Требования к безопасности в туротрасли постоянно ужесточаются, но не все участники торопятся их соблюдать. Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости Требования к безопасности в туротрасли постоянно ужесточаются, но не все участники торопятся их соблюдать. Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости
Требования к безопасности в туротрасли постоянно ужесточаются, но не все участники торопятся их соблюдать. Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости

Можно ли штрафами и санкциями навести порядок в отрасли или нужны изменения в законодательстве? Мнения участников рынка туруслуг и представителей контролирующих ведомств разошлись.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В Сибири решили развивать внутренний туризм с помощью мегамаршрута

- В стратегии развития туризма стоит задача - в ближайшие пятнадцать лет увеличить загрузку средств размещения в стране с 32 до 50 процентов, - напомнил председатель правления ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь. - Для этого в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется заложить серьезные инвестиции - свыше 540 миллиардов рублей из средств федерального бюджета и около 2,5 триллиона рублей из других источников, в том числе на модернизацию и обновление гостиниц, домов отдыха, турбаз. Особое внимание, конечно, будет уделено мерам безопасности, которые сейчас из-за пандемии вышли на первое место. Но тут важно не переусердствовать и найти оптимальные решения, чтобы требования не стали избыточными и непосильными для бизнеса.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, происшествия в местах отдыха в регионе случаются нечасто, но каждое получает большой общественный резонанс, что не лучшим образом сказывается на имидже туристического края. Самые жесткие требования к пожарной безопасности - к крупным гостиницам и санаториям с большим количеством номеров, кухнями, кладовыми, саунами, бассейнами.

Там обязательно надо устанавливать пожарную сигнализацию, систему автоматического пожаротушения, а также извещатели о перегреве электропроводки, которая часто становится причиной пожаров.

- Плановые проверки пожарной безопасности мы проводим только в туробъектах высокой и умеренной категории риска, - пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман. - Но большинство гостиниц и турбаз в крае относится к категориям умеренного и низкого риска. Последние вообще не подпадают под плановые проверки, и их владельцы часто в целях экономии не ставят сигнализацию. Но в случае пожара собственник рискует потерять все имущество и попасть под уголовную статью. Поэтому все туробъекты должны быть обеспечены автоматической пожарной сигнализацией, водоснабжением и эвакуационными выходами. С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила пожарной безопасности, а с 1 июля мы будем строить отношения с бизнесом по новому закону о госконтроле. И будем просчитывать риски уже не по категории, а для каждого конкретного объекта в отдельности, учитывая его особенности и те ЧП, которые здесь были. Поэтому появятся внеплановые проверки, а за выявленные нарушения будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей и приостановка деятельности.

Однако, по словам Сергея Груздя, сейчас для обеспечения пожарной безопасности санаторно-курортных учреждений предусмотрено свыше сорока распорядительных актов, 156 проверочных мероприятий и более 250 вопросов, на которые владельцы средств размещения должны дать ответ контролирующим органам.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Глав регионов попросили проверить безопасность горок и мест для салютов

- Это очень много, а ведь с 2021 года начнет действовать новая система классификации гостиниц, предусматривающая обязательное соблюдение мер антитеррористической безопасности, а нарушение - штрафы для организаций до 500 тысяч рублей, - напомнил председатель правления ассоциации "Безопасность туризма". - Все средства размещения, даже самые маленькие, должны быть оснащены тревожной кнопкой для вызова полиции. Причем в законодательстве нет требований и нормативов к такому оборудованию. Поэтому в регионах часто заставляют подключаться к пульту вневедомственной охраны Росгвардии. Стоимость подключения доходит до тридцати тысяч руб-лей, ежемесячная плата - до пяти тысяч. В Алтайском крае, например, уже есть судебный прецедент по понуждению установить такую кнопку в маленькой гостинице при автостанции в Топчихе. Но вневедомственная охрана - это не полиция, а коммерческая организация, и понуждение к заключению таких договоров недопустимо. Наша ассоциация пытается внести изменения в эти требования, тем более что на некоторых туристических объектах их вообще невозможно выполнить.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Алтайского края Александр Кондрашов сообщил, что в регионе 520 туристических объектов должно пройти классификацию, им нужно обеспечить антитеррористическую безопасность. Но пока это сделали владельцы только 25 процентов мест размещения.

- Собственники более 390 объектов эти требования не выполняют, потому что сначала не было никаких санкций, - отметил он. - И хотя в Алтайском крае уже действует закон о привлечении нарушителей к административной ответственности, владельцы турбаз не торопятся проводить обследования на соответствие требованиям антитеррористической безопасности. Закон предусматривает, что все объекты, предоставляющие гостиничные услуги, должны получить паспорта безопасности. А для этого нужно установить тревожную кнопку, систему видеонаблюдения, обучить сотрудников, а также выполнить требования пожарной безопасности, поскольку при теракте может возникнуть пожар. Планировалось, что в этом году начнутся проверки туробъектов, но из-за пандемии они были приостановлены. В следующем году проверки возобновятся, и тех, кто не выполнил требования, ждут санкции.

Однако представители турбизнеса утверждают, что на удаленных туробъектах, расположенных в горной местности, многие требования просто невозможно выполнить. Тревожные кнопки и сигнализация здесь не будут работать, потому что отсутствует связь, да и отделов вневедомственной охраны поблизости нет.

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
В России уточнили требования к гостиницам и номерам

- Безопасность должна быть достаточная, но при этом обоснованная, - уверен Сергей Груздь. - А у нас требования к безопасности и крупных гостиниц в больших городах, и небольших турбаз в сельской местности одинаковые. Не надо всех под одни стандарты подводить, для сельской местности такие требования избыточны. Там могут быть другие способы связи с органами полиции и МЧС.

Мнение

Татьяна Малышева,председатель Ассоциации "Алтайское гостеприимство":

- В новых правилах классификации средств размещения, которые начнут действовать со следующего года, частично отдельные проблемы удалось решить. Теперь классификация, а значит и требования антитеррористической безопасности, не распространяются на сельские гостевые дома, дома охотников и рыболовов, которые размещены в частных жилых помещениях. Конечно, к гостиницам и санаториям по-прежнему будут повышенные требования, поскольку это сложные здания с большим числом отдыхающих. Но сегодня в Алтайском крае 95 процентов крупных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров уже классифицировано, а значит, они соответствуют действующим нормам безопасности.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
В аэропорту Благовещенска произошел пожар
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится
Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком"
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков