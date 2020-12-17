Короткий летний туристический сезон - 2020 не обошелся без ЧП. В мае в Томской области пожар на турбазе "Хардикова заимка" унес жизни двух человек, в июле в Алтайском крае на турбазе "Глобус" погибла семья с двумя детьми, отравившись угарным газом, - и это далеко не полный список. Требования к безопасности туробъектов постоянно ужесточают, но не все владельцы торопятся их соблюдать.

Можно ли штрафами и санкциями навести порядок в отрасли или нужны изменения в законодательстве? Мнения участников рынка туруслуг и представителей контролирующих ведомств разошлись.

- В стратегии развития туризма стоит задача - в ближайшие пятнадцать лет увеличить загрузку средств размещения в стране с 32 до 50 процентов, - напомнил председатель правления ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь. - Для этого в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется заложить серьезные инвестиции - свыше 540 миллиардов рублей из средств федерального бюджета и около 2,5 триллиона рублей из других источников, в том числе на модернизацию и обновление гостиниц, домов отдыха, турбаз. Особое внимание, конечно, будет уделено мерам безопасности, которые сейчас из-за пандемии вышли на первое место. Но тут важно не переусердствовать и найти оптимальные решения, чтобы требования не стали избыточными и непосильными для бизнеса.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, происшествия в местах отдыха в регионе случаются нечасто, но каждое получает большой общественный резонанс, что не лучшим образом сказывается на имидже туристического края. Самые жесткие требования к пожарной безопасности - к крупным гостиницам и санаториям с большим количеством номеров, кухнями, кладовыми, саунами, бассейнами.

Там обязательно надо устанавливать пожарную сигнализацию, систему автоматического пожаротушения, а также извещатели о перегреве электропроводки, которая часто становится причиной пожаров.

- Плановые проверки пожарной безопасности мы проводим только в туробъектах высокой и умеренной категории риска, - пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман. - Но большинство гостиниц и турбаз в крае относится к категориям умеренного и низкого риска. Последние вообще не подпадают под плановые проверки, и их владельцы часто в целях экономии не ставят сигнализацию. Но в случае пожара собственник рискует потерять все имущество и попасть под уголовную статью. Поэтому все туробъекты должны быть обеспечены автоматической пожарной сигнализацией, водоснабжением и эвакуационными выходами. С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила пожарной безопасности, а с 1 июля мы будем строить отношения с бизнесом по новому закону о госконтроле. И будем просчитывать риски уже не по категории, а для каждого конкретного объекта в отдельности, учитывая его особенности и те ЧП, которые здесь были. Поэтому появятся внеплановые проверки, а за выявленные нарушения будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей и приостановка деятельности.

Однако, по словам Сергея Груздя, сейчас для обеспечения пожарной безопасности санаторно-курортных учреждений предусмотрено свыше сорока распорядительных актов, 156 проверочных мероприятий и более 250 вопросов, на которые владельцы средств размещения должны дать ответ контролирующим органам.

- Это очень много, а ведь с 2021 года начнет действовать новая система классификации гостиниц, предусматривающая обязательное соблюдение мер антитеррористической безопасности, а нарушение - штрафы для организаций до 500 тысяч рублей, - напомнил председатель правления ассоциации "Безопасность туризма". - Все средства размещения, даже самые маленькие, должны быть оснащены тревожной кнопкой для вызова полиции. Причем в законодательстве нет требований и нормативов к такому оборудованию. Поэтому в регионах часто заставляют подключаться к пульту вневедомственной охраны Росгвардии. Стоимость подключения доходит до тридцати тысяч руб-лей, ежемесячная плата - до пяти тысяч. В Алтайском крае, например, уже есть судебный прецедент по понуждению установить такую кнопку в маленькой гостинице при автостанции в Топчихе. Но вневедомственная охрана - это не полиция, а коммерческая организация, и понуждение к заключению таких договоров недопустимо. Наша ассоциация пытается внести изменения в эти требования, тем более что на некоторых туристических объектах их вообще невозможно выполнить.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Алтайского края Александр Кондрашов сообщил, что в регионе 520 туристических объектов должно пройти классификацию, им нужно обеспечить антитеррористическую безопасность. Но пока это сделали владельцы только 25 процентов мест размещения.

- Собственники более 390 объектов эти требования не выполняют, потому что сначала не было никаких санкций, - отметил он. - И хотя в Алтайском крае уже действует закон о привлечении нарушителей к административной ответственности, владельцы турбаз не торопятся проводить обследования на соответствие требованиям антитеррористической безопасности. Закон предусматривает, что все объекты, предоставляющие гостиничные услуги, должны получить паспорта безопасности. А для этого нужно установить тревожную кнопку, систему видеонаблюдения, обучить сотрудников, а также выполнить требования пожарной безопасности, поскольку при теракте может возникнуть пожар. Планировалось, что в этом году начнутся проверки туробъектов, но из-за пандемии они были приостановлены. В следующем году проверки возобновятся, и тех, кто не выполнил требования, ждут санкции.

Однако представители турбизнеса утверждают, что на удаленных туробъектах, расположенных в горной местности, многие требования просто невозможно выполнить. Тревожные кнопки и сигнализация здесь не будут работать, потому что отсутствует связь, да и отделов вневедомственной охраны поблизости нет.

- Безопасность должна быть достаточная, но при этом обоснованная, - уверен Сергей Груздь. - А у нас требования к безопасности и крупных гостиниц в больших городах, и небольших турбаз в сельской местности одинаковые. Не надо всех под одни стандарты подводить, для сельской местности такие требования избыточны. Там могут быть другие способы связи с органами полиции и МЧС.

Мнение

Татьяна Малышева,председатель Ассоциации "Алтайское гостеприимство":

- В новых правилах классификации средств размещения, которые начнут действовать со следующего года, частично отдельные проблемы удалось решить. Теперь классификация, а значит и требования антитеррористической безопасности, не распространяются на сельские гостевые дома, дома охотников и рыболовов, которые размещены в частных жилых помещениях. Конечно, к гостиницам и санаториям по-прежнему будут повышенные требования, поскольку это сложные здания с большим числом отдыхающих. Но сегодня в Алтайском крае 95 процентов крупных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров уже классифицировано, а значит, они соответствуют действующим нормам безопасности.