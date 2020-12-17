ООО "Сибирское Двуречье" и его создатель Александр Гофман уже почти 14 лет развивают принципы живого бизнеса на примере своей компании, активно продвигая эти идеи в предпринимательской среде.

- Живой бизнес - это компании и предпринимательство, созданные и действующие в гармонии с обществом, государством и природой, - говорит Александр Гофман. - Он объединяет близких по духу людей и их семьи.

Живой бизнес позволяет выйти из загнанного городского состояния "белка в колесе" и работы в ущерб семье.

Наша компания консультирует и помогает выстроить живой бизнес начиная с гармоничных отношений в семье, поиска своего наилучшего места проживания, оптимального дома с усадьбой и заканчивая составлением программы выхода из кризиса.

По мнению Александра Гофмана, живой бизнес тесно увязан с созданием "живых" поселков - территорий развития и процветания. Поэтому компания "Сибирское Двуречье" активно участвует в развитии села Гальбштадт в Немецком районе Алтайского края, создавая "Город друзей" - привлекательное место для проживания и предпринимательства, что подтверждается активным переселением в Гальбштадт дружественных семей из других регионов. А среди разработанных перспективных проектов - Методология возрождения села и создание на озере Кулундинское новой туристической зоны на Алтае.

Принципы живого бизнеса и информация для партнеров размещены на сайте.

ООО "Сибирское Двуречье":

Алтайский край, с. Гальбштадт,

сайт: сибдвуречье.рус, тел. 8 (963) 522-49-88.

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