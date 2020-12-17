Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, отмечая 28-ю годовщину со дня образования органов Федерального казначейства, выполняет поставленные задачи на высоком профессиональном уровне. Целенаправленная и эффективная работа продолжается в условиях, осложненных соблюдением ограничительных мер.

В этом году, наряду с основными полномочиями по учету и распределению доходов, обслуживанию лицевых счетов клиентов и подготовке отчетности, Управление занималось проектами в рамках достижения стратегических целей, определенных публичной декларацией Казначейства России. Так, чтобы обеспечить функционирование системы платежей Федерального казначейства, предполагается создание единого казначейского счета всех публично-правовых образований и переход на казначейские счета. Этот крупнейший проект начнет осуществляться с 1 января 2021 года. А в 2020-м Управление занималось подготовительной работой и открытием казначейских счетов, изучая новую нормативную правовую базу, участвуя в тестировании прикладного программного обеспечения, обучая клиентов и сотрудников, тестируя полученные знания.

С начала 2020 года Управление, используя инструменты национальной системы платежных карт (НСПК), осуществляло технологию прямых выплат на платежные карты "Мир", позволяющую обеспечить зачисление денег за счет средств Фонда социального страхования РФ гражданам в режиме реального времени. А с ноября нынешнего года эта технология начала применяться при перечислении специальных социальных выплат сотрудникам медицинских организаций и организаций социального обслуживания. Среди преимуществ использования НСПК - моментальное зачисление средств и отсутствие фактов выплаты по недействительным (устаревшим) реквизитам благодаря оперативной проверке возможности зачисления.

В соответствии с федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и законом Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2019 № 68-ОЗ "О преобразовании муниципальных образований", Управление обеспечило кассовое обслуживание исполнения бюджетов новых тринадцати муниципальных округов (вместо 138 бюджетов городских и сельских поселений Кемеровской области - Кузбасса). В следующем году их перечень пополнит четырнадцатый муниципальный округ, в состав которого войдут муниципальные образования Тисульского муниципального района.

Согласно распоряжениям правительства РФ, Управление оперативно обеспечило перечисление средств, выделяемых в рамках государственной поддержки граждан и организаций в связи с введением особого режима: выплаты медицинским работникам, работникам стационарных организаций социального обслуживания, расходы на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, на приобретение медицинского оборудования, субсидии на оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Казначейство сопровождает

В 2020 году Управление продолжило участие в развитии механизма казначейского сопровождения средств - инструменте обеспечения контроля их целевого использования юридическими лицами, получающими бюджетные средства. С 2019 года в Кузбассе реализуется проект по казначейскому сопровождению средств, предоставленных из бюджета области и местных бюджетов. Согласно ему, средства, по государственным (муниципальным) контрактам в сумме свыше десяти миллионов рублей, а также по договорам с соисполнителями на сумму от трехсот тысяч рублей зачисляются на счета, открытые в Управлении. А расходуются - только после проведения процедуры санкционирования. Это позволило повысить уровень финансовой и договорной ответственности исполнителей по заключенным контрактам, а также обеспечить прослеживаемость ресурсов по цепочке кооперации.

Управление продолжает вести "единые" лицевые счета с кодом "71", открытые участникам казначейского сопровождения федерального уровня. Особенность в том, что юридическому лицу открывается один лицевой счет, на котором при необходимости формируются разделы под каждый из вновь заключенных контрактов. А ранее лицевой счет нужно было открывать при заключении каждого контракта, что требовало от исполнителя дополнительных ресурсов. В этом году произошел поэтапный перевод показателей и остатков с "41" лицевых счетов на "71" - в "облачную" государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет" (ГИИС ЭБ). По казначейскому сопровождению "единых" лицевых счетов федерального бюджета Управление является Центром специализации, обслуживая юридических лиц не только в Кемеровской области, но и в Иркутской, Амурской и Новосибирской областях, Забайкальском крае, Республиках Бурятия и Саха (Якутия).

В этом году Управление приняло участие в эксперименте Федерального казначейства по переводу в ГИИС ЭБ участников казначейского сопровождения уровня бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). Был доработан функционал ГИИС ЭБ, разработана методика миграции, апробировано проведение операций и передача показателей на лицевых счетах в промышленной среде. Все это позволило приступить к открытию и ведению "единых" счетов на уровне субъекта (местных бюджетов) в ГИИС ЭБ, а также обеспечить поэтапную передачу показателей на указанные счета.

Кроме того, Управление приступило к реализации механизма "расширенного" казначейского сопровождения. Оно предполагает не только контроль движения средств на лицевых счетах, но и в определенных случаях контроль данных раздельного учета затрат, а также проверку факта поставки товара, работ, услуг в рамках исполнения обязательств по договору. Такой контроль предусмотрен распоряжениями правительства РФ в отношении средств Фонда культурного наследия по возведению объектов капстроительства, входящих в состав музейного и театрально-образовательного комплексов в городе Кемерово, а также средств, предоставленных по госконтрактам на строительство (реконструкцию) объектов с МЧС России.

В целях повышения качества обслуживания клиентов осенью 2020 года на базе Управления организована горячая линия по информационному сопровождению физических и юридических лиц.

Централизация, учет и контроль

Управление продолжает работу по централизации бюджетного учета территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (ТО ФОИВ) на единой технологической платформе "Электронный бюджет". Принятие полномочий проходит в условиях постоянного совершенствования технологических решений, настройки интеграции с иными государственными информационными системами. Так, в 2020 году начисление заработной платы ТО ФОИВ осуществлялось средствами системы "Электронный бюджет" на основании данных Единой информационной системы управления кадровым составом. Осуществлена интеграция с ведомственными информационными системами Росимущества, Роструда, из которых выгружаются операции по начислению доходов. Настроено взаимодействие между подсистемами "Электронного бюджета": в части обмена сведениями о бюджетных и денежных обязательствах с Подсистемой управления расходами, а также в части информации о начисленных доходах с Модулем учета начислений, оператором которого является минфин России.

Совершенствуются технологии, обеспечивающие исполнение полномочий по начислению оплаты и ведению бюджетного учета. Включая составление и представление бюджетной отчетности 5 ТО ФОИВ, в том числе по трем, принятым в 2020 году. А в 2021-м в рамках третьего этапа предстоит принять еще 5 ТО ФОИВ.

Основной новацией в исполнении функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере стало внедрение федеральных стандартов внутреннего государственного финансового контроля, определяющих единые принципы и подходы к проверкам, ревизиям и обследованиям, а также реализации их результатов. Контрольные процедуры, права и обязанности как органа контроля, так и объекта контроля стали более понятными, упорядоченными и четко регламентированными.

В нынешнем году контрольно-надзорная деятельность осуществлялась в рамках ограничений, установленных правительством РФ в условиях особого режима. С учетом ситуации и риск-ориентированного подхода, Управление оптимизировало план контрольных мероприятий. Они проводились камерально, без выезда на объект контроля. А внеплановые выездные контрольные проверки - только по требованию органов прокуратуры, что позволило обеспечить выполнение контрольной функции в полном объеме.

Специалисты казначейства, благодаря широкому использованию информационных технологий и систем управления рисками, обладают достаточным набором функций и инструментов для создания действительно эффективной системы контроля. Она позволяет работать на опережение и оценивать возможности эффективного использования бюджетных средств, в том числе превентивно.

Цифровизация закупок

Совершенствуется и работа, связанная с государственными и муниципальными закупками. В 2020 году Управление продолжало осуществлять "казначейский контроль" в отношении заказчиков федерального, областного и местного уровней бюджета. При этом по областному (местным) бюджетам - в рамках заключенных соглашений о передаче Управлению контрольных функций финансового органа Кузбасса и финансового органа администрации Менчерепского сельского поселения.

Изменения в законодательстве РФ и бизнес-процессах единой информационной системы заставили по-новому подходить к проверке территориальными органами информации, документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками. Так, начиная с января 2020 года Управление осуществляет проверку страны происхождения товара как на этапе включения в Реестр контрактов, так и на этапе проверки информации об исполнении контракта. Последняя напрямую связана с поэтапной реализацией Федеральным казначейством на базе единой информационной системы в сфере закупок системы учета российской и импортной продукции в рамках исполнения поручения президента РФ от 04.12.2019 №Пр-2472.

Корректное указание заказчиками страны происхождения товара позволит с высокой точностью собирать аналитическую отчетность для осуществления мониторинга закупок. С октября 2020-го при проверке информации, подлежащей включению в Реестр контрактов, введена обязательная проверка наличия результатов контроля проекта контракта, заключаемого с единственным поставщиком (нового объекта контроля). Ее цель - минимизация случаев заключения контракта с единственным поставщиком в отсутствии соответствующего объема финансового обеспечения, доведенного до заказчика.

На протяжении 2020 года доступен к апробации функционал единой информационной системы (ЕИС), позволяющий сторонам государственного (муниципального) контракта формировать и подписывать документы о приемке товаров, работ, услуг в электронной форме. Управление проводило разъяснительную работу с кузбасскими заказчиками, рекомендуя принять участие в апробации электронного актирования. И уже есть положительная практика подписания электронных актов заказчиками в ЕИС.

Внимание нацпроектам

Особое внимание в этом году уделялось обеспечению цифровизации Федерального казначейства. Такие компетенции, как аналитика информационных систем, применяются и при исполнении новой задачи, поставленной перед Управлением. Это обеспечение сквозного мониторинга и контроля эффективности расходования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов. Для этого в информационной системе Электронного бюджета создана модель "прослеживаемости" достижения контрольных точек и результатов национальных, федеральных и региональных проектов. Она построена на принципах раскрытия информации от общих данных до каждого конкретного результата.

Чтобы выявить и предотвратить риски не достижения общественно значимых результатов 49 проектов, выполняемых на территории региона, Управление ежемесячно осуществляло мониторинг и анализ отчетов о реализации региональных проектов и их паспортов. При этом Управление, выявляя определенные риски и несоответствия, в оперативном режиме взаимодействует с Региональным проектным офисом и ответственными министерствами и департаментами области.

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