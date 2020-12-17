Компания "РТ - Социальная сфера" помогает реализовать нацпроект "Здравоохранение"

Более 200 новеньких машин "скорой помощи", на приобретение которых было потрачено более 1 млрд рублей, - таковы первые цифры за 2020 год проекта по обновлению автопарка "скорой помощи" за счет частных инвестиций. Проект реализуют автономная некоммерческая организация "Агентство инвестиций в социальную сферу" совместно с Госкорпорацией "Ростех". На обновление автопарка в очень сложный для системы здравоохранения год пандемии нового коронавируса не было потрачено ни одного бюджетного рубля. В Кемеровской, Самарской и Свердловской областях автомобили "03" будут работать на линии, а их обслуживание - начиная от оплаты труда водителя, покупки топлива и заканчивая текущим ремонтом - возьмет на себя дочерняя структура "Ростеха" компания "РТ - Социальная сфера".

Новые машины "скорой" пришли в регионы как раз в тот год, когда из-за пандемии система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой. Фото: Владимир Аносов

"Изношенные спецавтомобили, которые должны доставлять врача к больному максимум за 20 минут, зачастую не позволяют успеть прибыть на вызов в нормативный срок, - отметили в "РТ - Социальная сфера". - Для кого-то даже минутная задержка медиков в пути может оказаться критической. Поэтому очень важно обеспечить врачей, работающих в этом году с максимальной нагрузкой, самым надежным и удобным транспортом".

Еще один важный фактор - разгрузка главных врачей станций и заведующих отделениями "Скорой помощи" от непрофильных забот о ремонте машин, закупке топлива и запчастей. Все эти обязанности ложатся на плечи оказывающей услугу организации, а сами главные врачи могут уделить больше времени лечебной работе, организации труда медиков.

Водители машин "03" переходят на работу в штат предоставляющей услугу организации, при этом им сохраняются и зарплата, и социальное обеспечение в полном объеме. Но вместо отбегавшей свое техники получают новенькие комфортные автомобили, на которых работать намного проще и удобнее.

Выездные бригады уже оценили оснащение новых машин - современные приборы и аппараты позволяют эффективно оказывать помощь заболевшим и пострадавшим даже в самых тяжелых состояниях. Удобно расположенные и эргономичные инструменты для спасения жизни позволяют медикам выполнять манипуляции, которые раньше могли быть проведены только в больнице.

Довольны и региональные власти - для них появление в областных больницах новеньких "скорых" в 2020 году не стоило ни копейки. В этом году такое обстоятельство особенно ценно - нерабочие дни, связанные с пандемией ограничения и необходимость постоянно принимать оперативные решения по лечению заболевших ковидом привели к тому, что доходы бюджетов сократились, а расходы выросли. Поэтому изыскать собственные резервы на обновление автопарка "03" своими силами было бы довольно трудно.

Для региональных властей появление в областных больницах новых "скорых" в 2020 году не стоило ни копейки

Отечественная автомобильная промышленность и производители медицинского оборудования получили выгодные оплаченные заказы.

"Программа рассчитана на пять лет - именно такой срок службы автомобилей "скорой помощи" установили производители, - добавили в компании "РТ - Социальная сфера". - Затем надо будет приобретать новые машины. Естественно, мы не оставим регионы и не откажемся от их поддержки. Наоборот, будем расширять и масштабировать программу. На очереди еще пять регионов в пяти других федеральных округах. Они добавятся к нынешним трем и в итоге все восемь федеральных округов будут охвачены. А затем будем расширять программу вглубь каждого округа".

Кроме новых автомобилей для бригад службы скорой помощи "РТ - Социальная сфера" начала обновлять и мобильные медицинские комплексы. Их поставляют в регионы в рамках национального проекта "Здравоохранение". На будущий год эти поставки станут шире по географии и больше по числу поставленных автомобилей.

Компания "РТ - Социальная сфера" начала обновлять медоборудовние и в российских больницах. За счет большого объема поставок, удалось добиться лучших цен от производителей, тем самым сэкономив значительное количество бюджетных средств, отмечают в компании.

Власти регионов считают, что в непростой год пандемии COVID-19 у государства появился надежный партнер по модернизации социальной инфраструктуры. Компания "РТ - Социальная сфера" взяла на себя комплексное решение сразу нескольких задач. Это и обновление медицинского автопарка, и закупка тяжелой медицинской техники, и появление новых социальных учреждений". Причем все было выполнено в полном объеме и точно в срок, без единого срыва или проволочки.

Прямая речь

Кто заменит легендарную "Буханку"

Алексей Гончаренко, начальник управления министерства здравоохранения Кемеровской области:

- Новые автомобили от "РТ - Социальная сфера" поступили в Кузбасс летом нынешнего года. Прежде всего это "ГАЗель NEXT" класса С-5 для бригад анестезиологии и реанимации - пожалуй, самый надежный из отечественных автомобилей, использующихся для работы службы скорой медицинской помощи. А также по контракту мы получили машины марки "Соболь" класса В-8 (современная альтернатива легендарному "УАЗу"-"Буханке") и "ГАЗели Бизнес 4*4" класса В-26. Последние, конечно, несколько уступают в комфорте "ГАЗели NEXT", но все равно они, будучи новыми транспортными средствами, значительно улучшили условия труда медицинских работников.

Все полученные машины отправили в Новокузнецк. Отзывы о них только положительные: в основном потому, что еще совсем недавно сотрудникам городской "скорой" приходилось работать на автомобилях с большой степенью износа.

Опыт работы в новых условиях в сотрудничестве с компанией "РТ - Социальная сфера" показал готовность региона к реализации подобных проектов.

Дмитрий Лисица, главный врач Волжской ЦРБ Самарской области:

- Волжская центральная районная больница уже получила машины - передвижные флюорографы и маммографы. Теперь эти виды медицинской помощи станут более доступными, особенно это актуально для сельских территорий. Фактически каждая машина - это передвижной диагностический пункт.

Сейчас мобильные комплексы оказывают диагностическую помощь жителям населенных пунктов района. Передвижной маммограф будет работать в Курумоче, затем - в Смышляевке, Рождествено, Черноречье.

Подготовили Юлия Потапова (Кемерово), Ирина Чечурина (Самара)