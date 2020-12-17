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17.12.2020 06:26
Рубрика: Общество

Как в воду канули

Правоохранители выясняют, куда уходят средства, выделенные на реконструкцию сетей в селах Омской области
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 284(8338)
В следующем году капитальные вложения в строительство и реконструкцию сельских водопроводов в Омской области вырастут на 60 процентов - до 350 миллионов рублей. Средства будут направлены в Омский, Исилькульский, Любинский, Калачинский, Кормиловский и Тюкалинский районы.

Проблема водоснабжения сел Омской области остается довольно острой. В этом году и без того сложное положение усугубила аномальная жара. От нее пострадали не только южные районы региона, но и населенные пункты в непосредственной близости от Омска. С кризисной ситуацией столкнулись десятки тысяч человек. Селяне были вынуждены использовать для питья техническую воду.

Фото: Татьяна Кравченко
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В Исилькуле ввели режим ЧС. Устаревший водопровод не смог обеспечить подачу воды в период повышенных нагрузок. "Вода пропала даже из колонок, колодцы тоже пересохли. О поливе огородов речи вообще не идет. Урожай гибнет на глазах", - жаловались жители.

При этом два года назад району выделяли деньги на реконструкцию водопровода. Правоохранительные органы выяснили, что подрядчик с задачей не справился, однако получил полный расчет.

- Местная администрация заключила с компанией "БлокСтройПроект" контракт на реконструкцию сетей водоснабжения на сумму 31,5 миллиона рублей, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - По истечении договорного срока работы оказались невыполненными. Однако, несмотря на это, глава района, достоверно зная о неготовности объекта, подписал акты приемки. После проведения строительно-технической экспертизы выяснилось, что стоимость невыполненных, но оплаченных работ составила 24,7 миллиона рублей.

Дальнейшую судьбу высокопоставленного чиновника, которому грозит до десяти лет лишения свободы, решит суд. Между тем жителям Исилькуля до сих пор приходится запасаться водой, так как ее постоянно отключают.

На днях суд рассмотрит иск о досрочном лишении полномочий главы Омского района. Одна из причин - грубые нарушения в водоснабжении села Красноярка. Доведенные до отчаянья жители, в домах которых из кранов капала желтая жижа, пожаловались губернатору. И вновь оказалось, что деньги на обновление водопровода в сумме 10,5 миллиона рублей выделили еще в прошлом году. Ситуацию изучают правоохранительные органы.

Между тем

В рамках федерального проекта "Чистая вода" к 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения необходимо обеспечить до 99 процентов городского и почти 93 процента общего населения региона. На эти цели будет направлено 1, 936 миллиарда рублей.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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