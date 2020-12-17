Лесозащитники составили прогноз состояния лесов на Алтае

Специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита" - "Центр защиты леса Алтайского края" на основе государственного лесопатологического мониторинга подготовили прогноз санитарного состояния лесов Алтайского края и Республики Алтай на первое полугодие 2021-го. Согласно прогнозу, в следующем году лесным насаждениям могут угрожать подтопления, пожары, болезни и насекомые-вредители.

- В этом году мы с помощью регулярных и выборочных наземных наблюдений проверили состояние лесов в двух регионах на общей площади более 1,4 миллиона гектаров, а также изучили очаги вредных организмов на площади почти 7,9 миллиона гектаров, - отметила директор Центра защиты леса Алтайского края Лариса Капустина. - Так, в Алтайском крае были обследованы очаги непарного и сибирского шелкопряда, резервации пилильщика-ткача, полиграфа уссурийского. Угрозы распространения этих вредителей мы не выявили.

В целом лесозащитники не зафиксировали серьезного ухудшения санитарного состояния лесов в Алтайском крае. Общая площадь поврежденных и погибших древостоев увеличилась на 3,1 тысячи гектаров и составила 10,6 тысячи. Причиной гибели лесов в этом году стали в основном климатические факторы.

- В первой половине 2021 года мы прогнозируем ухудшение санитарного состояния леса на площади 5,4 тысячи гектаров из-за насекомых-вредителей. Еще около 2,8 тысячи гектаров могут пострадать, поскольку были повреждены во время подтопления и сильных, ураганных ветров прошлых лет. Также возможно повреждение древостоев на площади 1,3 тысячи гектаров из-за поражения такими болезнями как корневая губка, ложный осиновый трутовик и трутовик Гартига. Для улучшения санитарного и лесопатологического состояния насаждений, по нашим оценкам, в Алтайском крае необходимо проведение лесозащитных мероприятий на площади 16,4 тысячи гектаров, - подчеркнула Лариса Капустина.

В Республике Алтай в текущем году произошло незначительное ухудшение санитарного состояния лесов. В результате общая площадь поврежденных и погибших древостоев в течение года увеличилась на 1,5 тысячи гектаров и достигла 21,2 тысячи.

- В первом полугодии 2021-го прогнозируется затухание вспышки массового размножения непарного шелкопряда на территории Шебалинского и части Усть-Канского лесничеств. При этом в действующем очаге непарного шелкопряда в лесных массивах Усть-Коксинского и Онгудайского, а также части Усть-Канского лесничеств ожидается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов под воздействием насекомых-вредителей. Остаются под особым контролем популяции сибирского коконопряда в таежной зоне Алтая, а вот ситуацию в действующих очагах полиграфа уссурийского пока сложно прогнозировать. Кроме того, возможно повреждение лесных насаждений из-за пожаров. Для улучшения санитарного и лесопатологического состояния насаждений Республики Алтай необходимо проведение лесозащитных мероприятий на общей площади в 106 тысяч гектаров, - считают специалисты Центра защиты леса.

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