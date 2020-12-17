Малый и средний бизнес выведет экономику Кузбасса на новый уровень

Власти Кузбасса в этом году на фоне особого режима одними из первых в стране начали вводить региональные меры поддержки бизнеса в дополнение к федеральным инструментам. Своевременная и комплексная помощь помогла сохранить несколько тысяч рабочих мест и частных предприятий. Какие из принятых мер дали наиболее ощутимый эффект? Как бизнес откликается на господдержку? Об этом - разговор с заместителем губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константином Венгером.

Константин Геннадьевич, в этом году первоочередной задачей для регионов стала поддержка экономики, призванная минимизировать негативные последствия сложной эпидемической обстановки. Какому сектору экономики уделили максимум внимания в Кузбассе?

Константин Венгер: Одной из главных задач, безусловно, стала поддержка предпринимательства. В нашем промышленном регионе малый и средний бизнес имеет особое значение и для диверсификации экономики, и для улучшения качества жизни в целом. Введение ограничительных мер привело к тому, что многие малые и крупные компании были вынуждены приостановить работу, рискуя потерять свои коллективы. Нужно было предотвратить эти риски и как можно скорее восстановить деятельность предприятий. Для этого был предусмотрен комплекс мер, направленных на сохранение рабочих мест и стабилизацию ситуации.

Эти меры нашли отклик у бизнеса?

Константин Венгер: Бизнес был с самого начала заинтересован в сохранении своих коллективов, что очень важно. Меры, которые начали действовать весной на федеральном уровне, быстро доказали свою эффективность. Самой востребованной стала прямая финансовая поддержка в виде субсидии на выплату двухмесячного заработка в период вынужденного простоя. Только благодаря этому 35 тысяч организаций и индивидуальных предприятий в Кузбассе сохранили 90 процентов своих коллективов.

Большим спросом пользовались и беспроцентные кредиты на выплату заработных плат, в какой-то период по их количеству мы лидировали среди регионов страны. Региональные меры поддержки тоже представили бизнесу оперативно, уже во второй декаде марта они были утверждены распоряжением губернатора. Что касается введения ограничений, то принимались сложные и взвешенные решения, мы понимали, что любые ограничения - дополнительный удар по экономике и бизнесу.

Что было сделано на региональном уровне, и какие из кузбасских мер поддержки стали для бизнеса наиболее эффективными?

Константин Венгер: По той обратной связи, которую мы получаем от предпринимателей, можно сказать, что наиболее эффективной мерой стало снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход и налогу на имущество. Так, ставка ЕНВД уменьшилась с 15 до 7,5 процента, а налог на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости, снизивших плату за аренду помещений, - с двух до одного процента. Этими мерами смогли воспользоваться 1,4 тысячи организаций и более 11 тысяч индивидуальных предпринимателей в Кузбассе по 68 видам экономической деятельности. Только за счет введения налоговых льгот объем поддержки предпринимательства в этом году превысил 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, свыше 800 компаний из пострадавших отраслей в рамках адресной господдержки из областного бюджета получили субсидии на выплату зарплат своим сотрудникам. Это позволило сохранить почти семь тысяч рабочих мест, в том числе в малом и среднем бизнесе.

Также центры занятости предоставляли субсидии работодателям, готовым обеспечить временную занятость своих работников, оказавшихся под угрозой увольнения. В результате удалось трудоустроить почти 2,4 тысячи жителей области. За год на эти цели будет направлено 118 миллионов рублей.

Какие отрасли в Кузбассе оказались в числе наиболее пострадавших?

Константин Венгер: Здесь Кузбасс практически ничем не отличается от других регионов. Сильнее всего последствия тяжелой эпидситуации ощутили на себе гостиничный бизнес, туризм, общественное питание, дополнительное образование, спорт, сфера услуг и торговля. При этом ограничения для общепита в Кузбассе начали снимать еще до начала лета - при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемических требований. Но все решения - как по ослаблению режима, так и по возвращению ограничительных мер в отдельных территориях, - принимались в формате постоянного открытого диалога с представителями контрольно-надзорных органов, структур по поддержке предпринимателей и защите их прав, а также непосредственно с самими предпринимателями.

А как был организован диалог с бизнесом в этот период, и насколько важно находиться в постоянном контакте с предпринимателями?

Константин Венгер: Обратная связь от бизнеса стала одним из приоритетов, контакт необходим, чтобы все меры работали и были направлены на то, что действительно важно предпринимателям. А для них важно, чтобы их слышали. Почти сразу после введения ограничительных мер были организованы еженедельные встречи губернатора Кузбасса, органов исполнительной власти, уполномоченного по защите прав предпринимателей с представителями малого и среднего бизнеса. В марте 2020-го в регионе заработала горячая линия для предпринимателей, на которую поступило более пятнадцати тысяч обращений.

В рейтинге минэкономразвития РФ Кузбасс получил самую высокую оценку работы горячей линии. Оценивались качество телефонных консультаций, их эффективность, насколько полно давались ответы предпринимателям. В основном их интересовали вопросы господдержки при выплате зарплат, механизм действия налоговых льгот, реструктуризации кредитов, оплаты аренды и коммунальных услуг. По каждому направлению был назначен ответственный специалист, который адресно доводил каждый вопрос до разрешения. И только получив обратную связь и убедившись, что проблема действительно решена, мы снимали обращение с контроля. Министерство труда и занятости населения Кузбасса также создало систему автоматизированных ответов ("чат-бот") в WhatspApp, куда граждане могли обращаться по вопросам труда и занятости круглосуточно.

Как работала инфраструктура поддержки бизнеса? Ведь приемы и консультации предпринимателей в привычном формате тоже пришлось временно приостановить.

Константин Венгер: С начала года в области начал работу региональный центр "Мой бизнес", созданный в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С апреля он полностью перешел на дистанционный формат взаимодействия с бизнесом. Горячая линия центра обеспечила быструю и эффективную обратную связь с предпринимателями. Достоверную информацию они начали получать по телефону, в онлайн-чатах, соцсетях, по электронной почте, на вебинарах и в режиме видеоконференций.

Были очень востребованы еженедельные прямые эфиры с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей, а также представителями налоговой инспекции и Роспотребнадзора. Они в формате онлайн давали подробные разъяснения по поводу соблюдения мер санитарной безопасности, организации работы предприятий и многим другим вопросам - это только те формы работы с бизнесом, которые мы ввели во время действия особого режима.

Также очень востребованы услуги Центра по продвижению бизнеса, помощь предпринимателям в поиске новых направлений работы, переориентации их производства на выпуск более востребованных товаров. Не останавливалась и работа по популяризации предпринимательства, и в центр "Мой бизнес" стали обращаться и те, кому нужна была помощь в открытии своего дела.

Наверное, это очень рискованно - решиться на открытие своего бизнеса в такое непростое время. Много ли в Кузбассе таких граждан?

Константин Венгер: Их немало. Например, уже не первый год у нас действует региональная мера поддержки для граждан, которые потеряли работу и готовы открыть свое дело. В этом году почти 250 человек получили по 150 тысяч рублей в виде субсидии из средств областного бюджета на начало предпринимательской деятельности через центры занятости. Они разработали и защитили свои бизнес-планы, прошли обучение и начали предпринимательскую карьеру. Кроме того, в Кузбассе уже более десяти тысяч самозанятых, специальный налоговый режим для которых начал действовать только с 1 июля 2020 года. И каждый день, по данным налоговой службы, в качестве самозанятых регистрируется порядка семидесяти человек. В основном это водители, грузоперевозчики, фотографы, репетиторы, няни, швеи, ремонтники. И что важно: порядка восьмидесяти процентов наших самозанятых ранее не занимались предпринимательской деятельностью.

Господдержка, по вашему мнению, является хорошим подспорьем, прибавляет уверенности бизнесу?

Константин Венгер: Мы стараемся сделать все, чтобы это было именно так. Чтобы помощь предприниматели получали именно там, где она больше всего необходима. Например, в этом году по решению губернатора Кузбасса впервые адресную поддержку получает семейный бизнес, на субсидии из средств регионального бюджета выделено девяносто миллионов рублей. Раньше семейные частные предприятия не могли получать адресную поддержку из-за того, что в стране законодательно не было закреплено, по каким критериям бизнес можно считать семейным. И в Кузбассе такие критерии разработали и утвердили на региональном уровне.

В этом году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" действовала мера поддержки бизнеса в моногородах. Нам очень важно поддержать бизнес на таких территориях (их в Кузбассе больше двадцати), чтобы создать условия для появления там новых рабочих мест и привлечения инвестиций. На эти цели минэкономразвития РФ выделило региону 109,7 миллиона рублей. В моногородах предприниматели могли получить, кроме стандартных микрозаймов, займы до 500 тысяч рублей без залога с возможностью отсрочки платежей по основному долгу на шесть месяцев. Деньги предназначались на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов. Почти тридцать микрозаймов на общую сумму 55 миллионов рублей уже выдано.

Мы помогаем малым и средним компаниям выйти на новые, в том числе и международные рынки. Кузбасский Центр поддержки экспорта оказывает комплексную поддержку бизнесу, бесплатно консультирует по всем вопросам внешнеэкономической деятельности, помогает с заключением экспортных контрактов. Уже более двухсот наших малых и средних предпринимателей воспользовались такими услугами, а порядка сорока заключили экспортные контракты. География поставок - по всему миру, от Америки до Австралии.

Не секрет, что существенную роль в развитии и сохранении малого и среднего бизнеса играет кооперация. Как с этим обстоят дела в Кузбассе?

Константин Венгер: На базе Центра "Мой бизнес" функционирует Центр кластерного развития. Субъекты МСП представлены в трех территориальных кластерах: биомедицинском, агропромышленном и туристско-рекреационном, внутренняя кооперация бизнеса - одна из важнейших составляющих их деятельности. На кластерных площадках находят партнеров и поставщиков, выстаивают цепочки производства и сбыта. Все участники кластера в сфере АПК - крестьянско-фермерские хозяйства, пекари-кулинары, компании, реализующие оборудование и технику - объединяются и оказывают услуги друг другу.

К примеру, группа компаний "Алатау", специализирующаяся на производстве и реализации натуральных продуктов из Сибири (иван-чай, варенье, кедровый орех, мармелад, витамины), образовалась именно так. Сначала предприниматели работали по одному, а затем объединились в потребительский кооператив и теперь продают продукцию под одним брендом. В этом году центр "Мой бизнес" организовал участие компании в коллективном стенде в международной продовольственной выставке "Петерфуд-2020".

А в рамках биомедицинского кластера взаимовыгодно сотрудничают частные клиники, производители бахил и фармацевтической продукции. Начинающие учатся у опытных предпринимателей принимать правильные бизнес-решения, чтобы избежать ошибок и быстрее встать на ноги.

При такой широкой господдержке бизнеса какой отклик дают предприниматели региону? В чем заключается обратный эффект?

Константин Венгер: Отклик бизнеса на господдержку не заставляет себя долго ждать. Даже в этот сложный период мы видим, как малые и средние предприятия стали помогать медикам, переориентировали свои производства на выпуск необходимой им продукции, а также активно работают над новыми бизнес-проектами, реализация которых даст региону новые рабочие места, поможет сделать жизнь в городах более комфортной, определит новые центры экономического роста.

В более масштабном плане отклик бизнеса - это его инвестиционный интерес, то, насколько предприниматели заинтересованы в создании и развитии новых проектов именно в Кузбассе. Бизнес, который раньше преимущественно работал на угольную промышленность и смежные отрасли, расширяет экономическую географию. Те налоговые льготы, адресное инвестиционное сопровождение и господдержка, которые мы предоставляем, становятся важными факторами для инвесторов, ищущих площадки для реализации своих проектов. И, конечно, нас радует, что все чаще они делают выбор в пользу Кузбасса.

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