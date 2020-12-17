На Алтае отставного генерала посадили в ИВС за пьяную езду без прав

Бывшего главу администрации Октябрьского района Барнаула, генерала полиции в отставке Вячеслава Новикова доставили в изолятор временного содержания. Он проведет в изоляторе временного содержания десять суток за управление внедорожником Volkswagen Touareg в пьяном виде и без водительских прав (ранее он был лишен их на год и 9 месяцев за отказ от медосвидетельствования).

29 декабря 2019 года Новиков не справился с управлением и съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска. Сотрудники местной полиции предложили ему пройти в медучреждении освидетельствование на предмет опьянения, чиновник отказался. Административное дело в отношении Новикова по статье 12.26 КоАП РФ суд Новоалтайска открыл 21 января 2020 года. Однако рассмотрение дела дважды переносилось. В феврале материалы были направлены в Центральный район Барнаула.

В конце апреля суд признал Новикова виновным и назначил 10 суток административного ареста "за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами". Эти десять суток пришлось ждать восемь месяцев. Как сообщили "РГ" источники в правоохранительных органах, Вячеслав Новиков неоднократно делал попытки обжаловать решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях. Кроме того, с помощью медицинских справок о состоянии здоровья всячески оттягивал неприятный для себя момент. Когда сотрудники полиции прибыли за Новиковым 11 сентября, он предоставил справку о необходимости медицинской реабилитации, дававшей отсрочку на 10 недель. Теперь срок реабилитации истек, и Новикова доставили в ИВС.

Генерал-майор в отставке 33 года прослужил в органах внутренних дел, был первым замначальника ГУ МВД Алтайского края, начальником криминальной полиции. Главой администрации Октябрьского района стал в 2014 году, в ноябре нынешнего подал в отставку.

Похоже, езда без прав и в нетрезвом виде стала вредной для барнаульских чиновников. В первой половине декабря сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего замначальника МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула" Филиппа Воронкова.

37-летний мужчина в мае 2020 года уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. Однако сын первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова правильных выводов из той истории не сделал. 19 ноября он снова сел пьяным за руль автомобиля и угодил в Барнауле в аварию на улице Власихинская. По сведениям полиции, водитель Kia Sportage не справился с управлением, слетев с дороги на высокой скорости. Машина врезалась в одноэтажный жилой дом, попутно повредив газовую трубу. От прохождения медицинского освидетельствования чиновник отказался.

Через несколько дней Воронков-младший уволился из городского управления по делам ГО и ЧС, где он курировал правовые вопросы. Кстати, до работы в МКУ Воронков был профессиональным волейболистом, играл, в частности, за новосибирский "Локомотив" и "Зенит" из Санкт-Петербурга.