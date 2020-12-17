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17.12.2020 05:24
Рубрика: Общество

Охота на короеда

На Алтае применяют неординарные способы борьбы с лесными вредителями
Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8338)
В Алтайском крае и Республике Алтай специалисты Рослесозащиты постоянно мониторят ситуацию в лесах, следят за состоянием здоровья "зеленых легких", не только обследуя лесные участки, но и наблюдая за ними из космоса. Это позволяет выявлять очаги болезней и вредителей, участки, поврежденные пожарами и ветровалами. А главное - вовремя принимать меры для спасения и восстановления лесов.
Фото: Центр защиты леса Алтайского края Фото: Центр защиты леса Алтайского края
Фото: Центр защиты леса Алтайского края

В нынешнем сезоне погода способствовала размножению непарного шелкопряда, шелкопряда-монашенки, сосновой совки, сосновой пяденицы и других опасных вредителей, которые за короткий срок могут оставить большие территории без зелени. Гусеницы этих насекомых полностью объедают листву и хвою на деревьях. Не менее опасны и стволовые вредители - усачи, златки, лубоеды, короеды, которые в буквальном смысле превращают ствол дерева в труху.

Фото: iStock
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Но обследования показали, что в Алтайском крае серьезных вспышек распространения этих насекомых в 2021 году не предвидится. Так, в Панкрушихинском лесничестве популяции непарного шелкопряда не дают развиваться насекомые-энтомофаги, уничтожающие кладки вредителя. А в Новичихинском лесничестве, где ослабленные после подтопления деревья могли стать легкой добычей усачей и короедов, лесозащитники не обнаружили большого количества этих вредителей. Не ожидается и нашествие шелкопряда-монашенки на территорию Озерского лесничества.

А вот в Республике Алтай ситуация более тревожная. По данным Алтайского филиала Рослесозащиты в регионе уже много лет действуют очаги непарного шелкопряда и полиграфа уссурийского. В 2020 году специалисты оценили ареал их распространения в 87 тысяч гектаров лесных территорий.

- Очаг непарного шелкопряда в Республике Алтай принял уже хроническую форму, - говорит руководитель ведомства Лариса Капустина. - Благоприятные погодные и климатические условия способствуют размножению вредителей. Но при этом точно установить ареал их распространения и оценить численность очень сложно, поскольку непарник откладывает яйца в труднодоступных местах, на отвесных скалах, и постоянно мигрирует.

Между тем

В Республике Алтай пытаются бороться с нашествием непарного шелкопряда. В прошлом году лесозащитники провели обработку четырнадцати тысяч гектаров лесного фонда Шебалинского, Онгудайского и Усть-Канского лесничеств. А ученые ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства в 2018-2019 годах опробовали в горах Алтая новое "биооружие" - специально выращенных насекомых-яйцеедов. Их высадка дает до семидесяти процентов гибели кладок непарника.

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