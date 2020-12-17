Нацпроект "Демография" - один из самых капиталоемких, общий объем его финансирования в 2019-2024 году составит 4,6 триллиона рублей (вместо 3,1 триллиона, заявленного на первом этапе). Крупные федеральные инвестиции должны помочь Сибири решить сразу несколько важных задач: поднять рождаемость, увеличить продолжительность и повысить качество жизни населения. 2020 год показал, что даже в непростых эпидемиологических и экономических условиях социальная поддержка дает результаты.

Дети в приоритете

Один из таких результатов - заметное увеличение многодетных семей. Например, в Алтайском крае за последние два года их стало почти на три тысячи больше. Сегодня в 30,5 тысячи многодетных семьях подрастает более 101,8 тысячи детей.

В Алтайском крае объясняют это достижение разветвленной системой мер поддержки. Как отметили в региональном министерстве социальной защиты, семьям с детьми в крае предоставляют 27 видов пособий. Так, за десять месяцев 2020 года только по нацпроекту "Демография" на ежемесячные денежные выплаты при рождении детей в регионе направили более 3,2 миллиарда рублей. Свыше 1,4 миллиарда получили семьи, у которых родился первый ребенок, более 1,7 миллиарда рублей - многодетные, где появились третьи или последующие дети.

- В этом году мы начали получать выплату на детей от трех до семи - по 5,1 тысячи рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" многодетная мама Александра Онегова-Верещинская. - Из четырех дочек у нас только младшая подходит по возрасту - ей три года. Поэтому выплата приходит на одного ребенка. Но сейчас мы ждем пополнения в семье и в следующем году начнем получать по нацпроекту выплату за рождение пятого ребенка - 10,2 тысячи рублей в месяц. Это будет хорошим подспорьем. Ведь у нас пока работает только папа, я занимаюсь детьми.

Государство поддерживает не только многодетных. В этом году в Новосибирской области на 45 процентов увеличилось число получателей ежемесячных выплат в связи с появлением в семье первого ребенка - в 2019-м такие выплаты оформило 12 570 семей, за первые девять месяцев 2020 года - 18 262, и им будут перечислять ежемесячно по 12 370 рублей до трехлетия малыша. Кто-то увидит в этом тревожный сигнал: ведь право на такую поддержку имеют те, у кого доход на члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Растет число получателей - значит, падают доходы населения.

Однако, во-первых, представьте себе реальную ситуацию: молодые родители и новорожденный. Мама не работает, доходов не имеет, следовательно, папа должен обеспечить по два прожиточных минимума на троих - и в расчет берется минимум для трудоспособного населения, то есть 12 486 рублей в Новосибирске во втором квартале 2019 года. Таким образом, зарплата отца семейства должна приближаться к 75 тысячам рублей - это почти в два раза больше средней в Сибири. Так что мера направлена действительно на широкий круг сибиряков, а не на беднейшую прослойку населения.

А во-вторых, как утверждают специалисты, число получателей выплат растет еще и потому, что людей стали лучше информировать - на какую помощь они могут рассчитывать. В 2020 году произошел важнейший поворот социальных служб - лицом к народу, если попросту. И если раньше о необходимости сообщать людям о возможной поддержке говорили только отдельные должностные лица, и это было не более чем призывом, то в следующее десятилетие страна входит с федеральным законом, который начал работать с первого декабря 2020-го. Теперь россияне будут получать актуальную информацию о положенных им выплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале "Госуслуг".

Кстати, персональное информирование - не только для родителей. Пенсионеры, безработные и другие категории граждан смогут получать сведения о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются министерством труда и социальной защиты, пенсионным фондом, фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

Безусловно, далеко не каждый сибиряк зарегистрирован на портале "Госуслуг". Но это уже другая сторона проблемы. Собственно говоря, персональное информирование - это точка "сцепления" двух национальных проектов и даже двух национальной целей; шаг к решению и демографических задач, и цифровизации.

Контракт против бедности

Вице-премьер Андрей Белоусов назвал бедность самой болезненной российской проблемой, а борьбу с ней - приоритетной задачей на ближайшее десятилетие. Сейчас страна "нащупывает" способы избавиться от бедности, и один их них - заключение с малоимущими социального контракта. Это не просто деньги от государства (от десяти до пятидесяти тысяч рублей), а деньги на что-то полезное, образно говоря - на удочку, которая поможет бедняку прокормиться.

Так, в семье Алены и Алексея Булыгиных из города Прокопьевска Кемеровской области трое детей. Супруги, работающие в бюджетной сфере (он - водитель, она - воспитатель детского сада), на средства материнского капитала приобрели небольшой дом, и вскоре на личном подворье у них появились куры-несушки, бройлеры и кролики. Но в прошлом году, когда ждали появления на свет младшей дочки Валерии, стало ясно, что расходы на содержание семьи вырастут. Тогда и задумались о расширении хозяйства. Решили разводить коз, как когда-то планировали.

- Их содержать проще, чем коров. Выбирали тщательно, изучали специальную литературу. В итоге на тридцать тысяч рублей, полученных в качестве социальной помощи, купили козочку Зорю чешской мясомолочной породы, которая славится высокими надоями. С тех пор перестали думать о том, где бы достать хорошего молока. Оно у нас всегда свое, свежее и вкусное. А еще - домашние творог и сыр, изготовленные с применением сычужного фермента, и качественное мясо. Нет, поначалу, конечно, были проблемы с дойкой, но мы справились. Правильно ухаживать за козой я училась по интернету, там много полезной информации, в том числе от блогеров-козоводов.

Популярность социальных контрактов растет во всей Сибири: так, в Алтайском крае за девять месяцев 2020 года заключили уже 2 758 контрактов на общую сумму 178,9 миллиона рублей. Всего министерство социальной защиты края планирует в этом году оформить таких соцконтрактов на 246,4 миллиона рублей, из которых 244 миллиона - это средства федерального бюджета. Для сравнения: в 2019 году с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, было заключено только 389 контрактов на сумму чуть более шести миллионов рублей. Финансовая помощь выросла в сорок раз за счет федерального финансирования по нацпроекту "Демография", направленного на борьбу с бедностью.

- Конечно, пандемия внесла свои коррективы - вырос не только спрос на соцконтракты, и изменились и направления их использования, - подчеркнула министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. - Если раньше семьи направляли контрактные средства в основном на развитие личного подсобного хозяйства, открытие своего микробизнеса, то сейчас их тратят на переобучение, получение востребованной профессии и поиск работы.

Работа для предпенсионеров

Не меньше внимания в нацпроекте уделено и старшему поколению, поддержка которого выделена в отдельную федеральную программу с одноименным названием. Основная задача - помочь пожилым людям сохранить здоровье и работоспособность, чтобы до преклонных лет получать удовольствие от жизни.

Как можно дольше остаться в профессии позволяет бесплатное переобучение и повышение квалификации.

По словам замначальника регионального управления по труду и занятости населения Елены Чувашовой, за два года реализации проекта "Старшее поколение" в Алтайском крае прошли такое обучение уже 3,2 тысячи человек старше пятидесяти лет. 93 процента из них - это работающие граждане, которые либо повышают уже имеющуюся квалификацию, либо переучиваются и получают другую профессию. Более 95 процентов всех переобучившихся сохранили свои рабочие места или трудоустроены на новые.

Краевая служба занятости обучает пожилых людей востребованным специальностям, в том числе и таким "дефицитным", как учителя и медики. В Михайловском районе, например, благодаря нацпроекту в этом году переобучили и вернули в строй медиков-пенсионеров, которые в нынешнее сложное время пришли на помощь своим более молодым коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для многих людей в возрасте нацпроект открывает и новые горизонты. Так, 58-летний барнаулец Сергей Грязнов незадолго до пенсии получил новую профессию. Сергей Васильевич - социальный работник, а в свободное время на общественных началах показывает туристам красоты Горного Алтая.

- Я очень люблю путешествовать и давно мечтаю превратить свое хобби в профессию. И вот в этом году сделал шаг к осуществлению своей мечты. В службе занятости мне предложили бесплатно освоить профессию гида-экскурсовода. Отучившись в Алтайском госинституте культуры, получил диплом и этим летом уже водил экскурсии уже как дипломированный специалист. Правда, по-прежнему на общественных началах, поскольку из-за пандемии сейчас найти подходящую вакансию непросто. Надеюсь, что в следующем туристическом сезоне спрос на гидов возрастет.

Прямая речь

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ:

- К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи.