Омичка отсудила 130 тысяч рублей за изуродованное во время квеста лицо

Молодая омичка оказалась жертвой популярного квеста, организованного в Центральном округе города. Условия игры были довольно жесткими, однако организаторы не потрудились об этом предупредить и провести инструктаж по технике безопасности.

- В феврале, в процессе прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка, запнувшись, упала на пол. Пытаясь ее перешагнуть, другой участник нанес ей удар коленом по лицу. А потом на нее свалился и еще один человек, бегущий следом, - пояснили в прокуратуре.

Врачи обнаружили у потерпевшей многочисленные закрытые переломы костей лица. За причинение здоровью вреда средний тяжести организатору квеста пришлось отвечать пред судом.

Компенсацию морального вреда, расходы на лечение, стоимость оплаченной игры, штраф, расходы по оплате экспертизы судьи оценили в сумму более 130 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.