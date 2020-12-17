Бывший глава администрации Октябрьского района Барнаула и генерал полиции в отставке Вячеслав Новиков доставлен в изолятор временного содержания. Он проведет в ИВС десять суток за управление внедорожником Volkswagen Touareg в пьяном виде и без водительских прав (ранее он был лишен их на год и девять месяцев за отказ от медосвидетельствования).

29 декабря прошлого года Новиков не справился с управлением и съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска. Сотрудники местной полиции предложили ему пройти в медучреждении освидетельствование на предмет опьянения, но чиновник отказался. Административное дело в отношении Новикова по статье 12.26 ч. 1 КоАП РФ суд Новоалтайска открыл 21 января 2020 года. Однако рассмотрение дела дважды переносилось. В феврале материалы были направлены в Центральный район Барнаула.

Еще в конце апреля суд признал Новикова виновным и назначил 10 суток административного ареста "за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами". Но Новиков неоднократно делал попытки обжаловать решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях. Кроме того, с помощью медицинских справок о состоянии здоровья всячески оттягивал неприятный для себя момент. Когда сотрудники полиции прибыли за Новиковым 11 сентября, он предоставил справку о необходимости медицинской реабилитации, дававшей отсрочку на 10 недель. Но срок реабилитации истек, и экс-полицейский был доставлен в ИВС.

Генерал-майор в отставке 33 года прослужил в органах внутренних дел, был первым замначальника ГУ МВД Алтайского края, начальником криминальной полиции. Главой администрации Октябрьского района стал в 2014 году, а в ноябре 2020-го подал в отставку.

Десять суток административного ареста суд назначил Новикову еще в конце апреля

Похоже, езда без прав и в нетрезвом виде стала для барнаульских чиновников вредной привычкой. В начале декабря сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего замначальника МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула" Филиппа Воронкова. 37-летний сын первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова в мае 2020 года уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. Однако правильных выводов из той истории не сделал. 19 ноября он снова сел пьяным за руль автомобиля и угодил в Барнауле в аварию на улице Власихинская.