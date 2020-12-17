Новости

В Чечне двое неизвестных напали на пост ДПС 09:30
Диагностические комплексы открыты в 30 центрах госуслуг Москвы 09:23
Оперштаб: Еще 5777 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19 08:58
В Токио увеличилось число заразившихся коронавирусом 08:55
Юрист объяснила, почему нужно погасить долги до Нового года 08:50
"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса 07:30
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум 07:09
Нарколог назвал безвредную норму спиртного 06:50
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране 06:43
Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 06:31
В Новосибирске активиста "Свидетелей Иеговы" осудили за экстремизм 05:54
В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года 05:35
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 08:38

Застряли в прошлом

Консервативное отношение застройщиков к лифтам оборачивается серьезными проблемами и потерями
Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8338)
Лифт - не просто средство передвижения. Это неотъемлемая часть комфортной среды обитания, которая определяет концепцию современного жилья. Между тем российское лифтовое хозяйство во многом остается заложником стереотипов прошлого века.

Наглядный пример - лифты с машинным отделением.

- Раньше для каждого лифта требовалось специальное помещение, чтобы разместить большой двигатель, редуктор, лебедку, пускатели. Но с тех пор технологии сильно изменились, оборудование стало компактным, энергоэффективным. Перепроектирование крыши здания под современные лифты обойдется застройщику примерно в 600 тысяч рублей. При этом на каждом устанавливаемом подъемнике он может сэкономить порядка 1,2 миллиона рублей - столько стоит машинное помещение, - утверждает член совета СРО "Некоммерческое партнерство строителей Сибирского региона", президент группы компаний Sky Group Владимир Литвинов. - Тем не менее внедрение нового технологического решения идет крайне вяло. Особенно тревожит то, что его игнорируют при строительстве объектов, возводимых на бюджетные деньги. Почему возможность сэкономить миллионы рублей никого не интересует?

Фото: Александр Корольков
Московские дома по реновации будут оборудованы лифтами комфорт-класса

Еще один стереотип - скорость движения лифта должна быть не более одного метра в секунду. Что это значит для многоэтажного дома? Эксперты установили, что высоту в 17 этажей лифт преодолевает за 1 минуту 16 секунд, а вниз опускается за 59 секунд. Это без остановок. И вот типичная ситуация: утро рабочего дня, десяткам людей практически одновременно нужно выйти из дома, а лифт все время занят или набит до отказа. Опоздания на работу, учебу, важную встречу для жильцов становятся нормой. А минуты, проведенные в лифте или в ожидании оного, складываются в дни, недели, месяцы. Неужели проектировщику невдомек, что современные лифты движутся со скоростью 1,75 метра в секунду и больше?

До сих пор даже в высотках устанавливают четырехместные пассажирские лифты. Маленькая прямоугольная кабина, ширина дверного проема - всего 650 миллиметров. В случае ЧП быстро эвакуироваться из такой кабины нельзя. А как быть тем, кто передвигается на инвалидной коляске? "Мы собирали за круглым столом застройщиков, риелторов и маломобильных граждан. И от людей с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь услышали просьбу: "Делайте пошире дверные проемы. Хотя бы 800 миллиметров, а лучше 900", - вспоминает Владимир Литвинов.

"Узких мест" в лифтовом хозяйстве хватает. Те же грузопассажирские лифты, рассчитанные на 630 килограммов, - это вчерашний день, грузоподъемность современных механизмов - тонна. Лифты застревают, людям приходится ждать аварийщиков в полной темноте - установите в кабине автономный блок питания освещения. И много чего еще можно сделать - была бы заинтересованность.

- Лифт вообще "выпадает" при разработке основной части проектной документации. Условно говоря, под него просто оставляют место, которое заполняют в последнюю очередь, - отмечает Владимир Литвинов.

По мнению экспертов, консерватизм застройщиков, проектировщиков, представителей заказчика на бюджетных объектах пора преодолевать. Ведь мир стремительно меняется, и морально устаревшие лифты становятся балластом - в том числе коммерческим. Сегодня люди готовы платить за качество, поэтому недвижимость с современными лифтами продаетcя лучше, это важный дополнительный стимул спроса на квартиры и офисы.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
В ВОЗ опасаются срыва глобальной программы вакцинации от COVID-19
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится