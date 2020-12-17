Почему сибиряки становятся частными инвесторами

О буме частного инвестирования в России не писал только ленивый. За неполный год количество брокерских счетов удвоилось. С одной стороны, эксперты отмечают, что объемы мелких инвестиций в России все еще несопоставимы со странами Европы или США, и есть куда развиваться, с другой - такой быстрый рост чреват рисками, причем не только для инвесторов, но и для самого рынка.

По данным Московской биржи, на начало 2020 года брокерские счета были у 3,6 миллиона человек, а к концу октября - уже у 7,5 миллиона. За первое полугодие россияне принесли на брокерские счета 1,5 триллиона рублей - столько же частные инвесторы вложили за весь 2019 год.

За те же десять месяцев граждане открыли более 1,5 миллиона индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и тем самым довели их количество до 3,1 миллиона.

Эта тенденция не обошла и Сибирь. Сибиряки не входят в тройку и даже в десятку лидеров частного инвестирования, но не остаются в стороне. А скорость, с которой они осваивают альтернативные финансовые инструменты, порой превышает среднюю по стране.

Самым активным регионом в СФО который год остается Красноярский край. Его жители только за первые пять месяцев 2020-го открыли почти 52 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). На втором месте в округе - Новосибирская область (48 тысяч). В прошлом году в первую тройку регионов СФО по инвестиционной активности входила Иркутская область, но потом ее оттеснил Кузбасс, почти догнав Новосибирск. Иркутяне находятся на четвертом месте в Сибирском федеральном округе и 16-м в России с 45 тысячами индивидуальных инвестсчетов на начало июня и 57 тысячами - на конец октября. Для сравнения: год назад в Приангарье было только двадцать тысяч владельцев ИИС.

По мнению экспертов, на рынок ценных бумаг россиян приводят прежде всего низкие банковские ставки по депозитам

Как отметил управляющий иркутским отделением Банка России Игорь Коржук, такой стремительный рост розничных инвестиций объясняется их большей по сравнению с депозитами прибыльностью. Кроме того, ИИС позволяют получать налоговые льготы от государства - либо возвратом НДФЛ (но не более 52 тысяч рублей в год), либо возможностью не платить налог с доходов, полученных от операций на ИИС. Это создает дополнительную доходность.

Директор ООО "Центум" - официальный партнер "Атон" Сергей Малых, подчеркивает: на рынок ценных бумаг россиян приводят прежде всего низкие банковские ставки по депозитам - сейчас они на уровне четырех-пяти процентов годовых по рублевым вкладам и почти "нулевые" по валютным, что ставит под вопрос даже сбережение накоплений. Кроме того, вкладчиков напугало анонсирование уплаты НДФЛ с процентов по вкладам. И хотя Центробанк впоследствии не раз разъяснял, что налоги планируются взимать только с разницы между процентами по вкладу и ставкой ЦБ и только для депозитов более миллиона рублей, граждане предпочли не вдаваться в подробности и стали искать новую гавань для своих кровных. А на фоне депозитов даже консервативные инструменты вроде облигаций могут дать более привлекательный доход до восьми процентов годовых.

К тому же у многих банков есть лицензия брокера или УК, и они могут зарабатывать не только на кредитах. Поэтому сейчас они часто предлагают своим клиентам вместо классических депозитов так называемые "инвестиционные облигации". Это тоже стимулирует переток средств, отмечает эксперт.

При этом большинство людей, по оценке Сергея Малых, предпочитает самостоятельно управлять своими средствами. Хотя представители управляющих компаний часто критикуют такую активность граждан, ссылаясь на их неопытность и непонимание ими рисков.

- По моему опыту, чем более состоятелен человек, тем больше у него потребность привлечь специалиста к управлению своими деньгами, а чем меньше сумма, тем инвестор более склонен экономить на услугах сторонних специалистов. Сейчас на рынок приходит много людей именно с небольшими суммами, - пояснил эксперт.

7,5 миллиона брокерских счетов было открыто в России на начало ноября 2020 года

Чтобы уберечь новичков фондового рынка от убытков, ЦБ добился принятия закона о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах. Но, по мнению специалистов, это не особо затормозит прирост мелких инвестиций - и количественно, и в общей сумме. Ограничения приводят к тому, что люди пытаются их обойти. Чем сильнее ограничат инвестора-новичка на российском фондовом рынке, тем больше людей будет открывать счета у иностранных брокеров.

Конечно, это потребует особой внимательности к иностранному налоговому законодательству плюс нужно вовремя сдавать отчетность, потому что штрафы очень велики. Но все равно, поскольку альтернативных по доходности и "безопасных" инструментов рынок не предлагает, люди продолжат рисковать.

Другое дело, что слишком быстрый рост количества мелких инвесторов может быть не на пользу рынку.

- Когда резко приходит масса игроков, которая не очень понимает, что делает и руководствуется эмоциями, это создает волатильность на рынке. Новички покупают не то, что перспективно или интересно. Они вкладывают деньги в то, что им показали в рекламе или знакомо - как правило, это ограниченное количество компаний. Такая ситуация приводит к концентрации инвестиций в нескольких инструментах и их перегреву. Чаще всего это заканчивается печально для инвесторов-новичков, - отмечает Сергей Малых. - Поэтому я - за поступательное органичное развитие.