Золоторудная компания "Полюс Вернинское" по итогам трех кварталов 2020 года нарастила объемы производства аффинированного золота до 6,269 тонны, что больше прошлогодних показателей за аналогичный период почти на 7,6 процента. Нет сомнений, что к концу декабря предприятие в который раз побьет рекорд по выпуску драгметалла.

Рост производства обеспечивают прежде всего модернизация Вернинской золотоизвлекательной фабрики и увеличение ее перерабатывающей мощности. К концу следующего года фабрика должна выйти на переработку 3,5 миллиона тонн руды в год.

- Проект вошел в активную фазу. В этом году мы достигли показателя переработки в 3,2 миллиона тонн руды. В 2021-м должны завершить работы. В результате мы планируем дополнительно получать тонну золота ежегодно, - сообщил управляющий директор "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров. - Напомню, что фабрика изначально проектировалась на 1,8 миллиона тонн руды - с тех пор мы проделали большую работу: модернизировали оборудование, внедрили различные инновации, усовершенствовали технологии, оптимизировали состав руды, поступающей для переработки на фабрику.

Среди других факторов увеличения объемов производства Игорь Цукуров назвал рост уровня извлечения золота и уменьшение времени на ремонты. Специалисты "Полюс Вернинское" постоянно улучшают процессы сортировки и обогащения руды (очень сложной по своим характеристикам для переработки), а также совершенствуют извлечение драгметалла, в результате чего этот показатель вплотную подошел к небывалым 90 процентам. За счет внедрения новых ремонтных технологий сокращается время простоев на плановых ремонтах и в целом растут темпы модернизации. Это позволяет активнее задействовать возможности золотоизвлекательной фабрики.

- Конечно, серьезную роль в данном процессе играет и человеческий фактор. У нас сформировался хороший коллектив, в котором более тысячи человек. Профессионализм этих людей - большая часть успеха. Лучшие специалисты, каждый из которых на своем месте, - именно так построена работа на Вернинском, - подчеркивает Игорь Цукуров.

Стремясь повысить производительность, "Полюс" активно использует рационализаторский потенциал сотрудников. Внедряется Производственная система "Полюса", реализуется проект тотальной оптимизации производства (ТОП): работники вносят предложения, как рациональнее организовать рабочее место, тот или иной процесс, предлагают технические решения, новые подходы к безопасности труда. Количество поданных и официально принятых рацпредложений на предприятии исчисляется уже сотнями. При относительно невысокойзатратности мер ТОП их совокупный экономический эффект за минувшие годы исчисляется миллиардами рублей. При этом часть сэкономленных средств направляется на улучшение условий проживания и работы сотрудников компании. Кроме того, рационализаторы получают премию.

- Усилия каждого сотрудника предприятия, как камень в фундаменте, прочно заложены в наших достижениях. Мы развиваемся. Мы внедряем и используем передовые технологии золотодобычи, создаем и обеспечиваем высокий уровень безопасности труда, успешно продолжаем идти по пути бережливого производства, оптимизируя, совершенствуя и получая высокий результат, - отметил управляющий директор предприятия.

Новое слово в управлении

Команда Вернинского успешно справляется с новыми, все более сложными задачами. В этом году компания стала пилотной площадкой в "Полюсе" для внедрения инструментов SAP - корпоративного программного обеспечения для управления предприятием, при помощи которого можно оптимизировать работу подразделений и их связь между собой, усовершенствовать планирование, закупки, поставки, логистику.Чтобы подготовиться к запуску новой системы в масштабах всего "Полюса", было принято решение обкатать ее на практике в нескольких бизнес-единицах.- То есть включить в пилотный контур одну добывающую и одну сервисную бизнес-единицы, чтобы протестировать процессы взаимодействия по оказанию транспортных услуг, перемещению и хранению товарно-материальных ценностей. Из добывающих предприятий "Полюс Вернинское" - оптимально для "пилота" по объему операций (это не самая крупная бизнес-единица, но и не самая маленькая), - пояснил директор по экономике и финансам "Полюс Вернинское" Иван Макаренко.Что же получилось? Комплексное применение решений SAP позволило повысить эффективность и прозрачность системы планирования производства. Был организован сквозной производственный учет - например, выстроена интеграция с системами управления горным оборудованием, маркшейдерского учета, горного планирования, а также разработана модель дополнения технических данных, необходимых для аналитиков, - например, в части распределения объемов добычи по этапам отработки карьера. В результате - внедрение сквозных процессов планирования производства, ремонтов и закупок.Компания провела организационные преобразования. Был заметно ускорен и упрощен процесс планирования и согласования производственной программы и формирования бюджета затрат на производственные МТР. Работа производственных подрядчиков стала более прозрачной.

Игорь Цукуров, управляющий директор "Полюс Вернинское" Фото: Из архива компании

С этими результатами "Полюс" был заявлен и отмечен сразу в четырех номинациях ежегодной премии за наиболее ценный вклад в развитие бизнеса по результатам внедрения SAP - SAP ValueAward. В номинации "Производство 4.0" "Полюс" стал лучшим. В номинации "Эталонная закупка" компания заняла второе место. И в номинации "Люди - самый ценный капитал" - третье место.

Самый ценный капитал

Компания традиционно уделяет много внимания социальной политике - как внутренней, так и в отношении территорий присутствия. В этом году было пройдено суровое испытание пандемией COVID-19. "Полюс Вернинское" позаботилось не только о своих работниках и подрядчиках, но и оказало колоссальную поддержку медучреждениям Бодайбинского района и Иркутска.- Еще в марте, когда в регионе фиксировались единичные случаи заболевания, мы всерьез отнеслись к коронавирусной угрозе. Предприятие одним из первых ввело самые жесткие карантинные меры. Приобрели средства индивидуальной защиты, первыми стали проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Врачебные бригады проверяли работников компании и подрядчиков. Все приезжающие на вахту сотрудники проходили изоляцию в обсерваторах в Иркутске - только после получения двух отрицательных тестов их доставляли на территорию ГОКа. Большинство офисных сотрудников перевели на удаленную работу. Были ведены жесткие санитарные нормы для перевозки вахтовиков, ограничено свободное перемещение рабочих. Еще во время первой волны эпидемии "Полюс Вернинское" оборудовало госпитали в Бодайбо и Мамакане. По приглашению компании в Бодайбинский район прибыли высококвалифицированные медики, которые помогли местным врачам. Во многом благодаря принятым мерам нам удалось локализовать вспышку коронавируса, - подчеркнул Игорь Цукуров.

Вторая волна коронавирусной инфекции, пришедшая осенью, оказалась мощнее весенней. Однако "Полюс Вернинское" был к ней готов. Благодаря выстроенной системе работы с учетом санитарных ограничений эпидемия не оказала заметного влияния на производительность во второй половине года. А традиционная помощь Бодайбинского району и региону в рамках социально-экономического сотрудничества была скорректирована с учетом новых потребностей.

Так, в районную больницу Бодайбо и госпиталь ветеранов войн Иркутска предприятие уже передало девятнадцать аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, для Бодайбинской районной больницы были приобретены рентгенографический палатный передвижной аппарат и проявочная машина для снимков, анализатор свертывания крови, кислородный концентратор, облучатели-рециркуляторы, пульсоксиметры, фибробронхоскоп и другое необходимое оборудование. Также компания направила 4 320 тест-систем для ПЦР-диагностики, свыше 150 тысяч средств защиты. Компания "Полюс" приобрела для Бодайбинской районной больницы компьютерный томограф. Ранее подобного оборудования в районе не было. Компания направляла средства на покупку медикаментов и питание пациентов, ремонт помещений после размещения в них ковидных госпиталей. - Мы на предприятии считаем охрану здоровья людей важнейшим направлением, - заявил управляющий директор "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров. - И, конечно, мы заинтересованы, чтобы и наши работники, и все жители Бодайбо и района имели доступ к самой современной диагностике. В следующем году мы продолжим сотрудничество с лечебными учреждениями, и я уверен, с помощью высококлассного медицинского оборудования поднимем местное здравоохранение на новый качественный уровень.