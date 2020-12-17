Пандемия COVID-19 существенно повлияла на все отрасли экономики Сибири, в том числе и на исполнение национальных проектов. Об итогах уходящего года, решенных задачах и нерешенных проблемах мы беседуем с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Сергей Иванович, весенние жесткие эпидемиологические ограничения ударили по многим секторам экономики, в том числе по строительному. Как вы оцените предварительные итоги работы сибирских регионов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"?

Сергей Меняйло: Как говорится, в среднем по больнице температура нормальная. За девять месяцев 2020 года в целом по СФО введено больше четырех миллионов квадратных метров жилья, на 3,3 процента больше, чем в 2019-м. Но надо понимать, что вытащили ситуацию за счет роста в четырех регионах - Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях. Формально значительный рост еще в Республике Хакасия, но вы понимаете, что масштабы там несопоставимые.

Во всех остальных регионах мы пока фиксируем снижение объемов ввода жилья. Где-то есть объективные причины, как, например, в Туве, где большие проблемы с состоянием строительного комплекса из-за транспортных проблем, стоимости инертных материалов. Где-то, как в Омской области, надо разбираться отдельно. Регион, некогда лидировавший по жилищному строительству, сегодня заметно сдал. Но в целом, повторюсь, динамика хорошая, учитывая, что мы сейчас оперируем данными за три квартала. Другое дело, что, по моим прогнозам, следующий год будет тяжелее, задел есть не везде.

Всю страну облетели кадры из Усолья-Сибирского, которое президент страны назвал территорией экологической катастрофы. Вы побывали там лично, обсуждали ситуацию с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко. Чего ждать местным жителям после того, как территория "Усольехимпрома" будет рекультивирована?

Сергей Меняйло: Безусловно, проблему необходимо решать в рамках национального проекта "Экология". Сегодня Усолье-Сибирское и Байкальск - это две самые болевые точки Сибири. Проблем хватает во многих городах, но здесь они дошли до критической точки. В рамках федеральной программы "Сохранение озера Байкал" сейчас идет реконструкция очистных сооружений Иркутска, уже освоено более миллиарда рублей из федерального бюджета, работы проходят по графику.

Возвращаясь к "Усольехимпрому", который был градообразующим предприятием, могу уверенно сказать, что экономические перспективы у территории есть. И связаны они не только с заводом "Росатома" по переработке отходов, но и с созданием крупного фармацевтического предприятия по производству медицинских субстанций, подобного тому, что мы недавно открывали в Братске. Есть интерес инвесторов, есть понимание объемов производства - завод будет производить до ста тонн действующих веществ в год, а это, между прочим, десять процентов российского рынка. И это очень востребованная продукция, именно на основе субстанции производятся собственно лекарственные препараты, в том числе лекарства от коронавируса.

Что касается нацпроекта "Экология" в целом, то сегодня стоит задача не просто точечно реагировать на какие-то обострившиеся проблемы, а работать системно. В том числе путем внесения изменений в законодательство. В первую очередь речь идет об охране наших лесов. Вы знаете, что президент России Владимир Путин в сентябре дал ряд поручений, среди которых - полный запрет на вывоз хвойного кругляка и ценных лиственных пород с 2022 года. Это очень важно, у леса должен быть один хозяин - одна структура, которая отвечает за его использование.

Уходящий год стал неожиданно позитивным для сибирских аграриев. Несмотря на сложности с посевной, собран хороший урожай зерновых. Но собрать, как известно, это полдела, его же надо еще и вывезти.

Сергей Меняйло: Цифры говорят сами за себя. Так, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" сибирские регионы в этом году должны экспортировать продукции АПК на 1,1 миллиарда долларов. По данным на начало ноября, миллиард уже "сделан". СФО существенно превышает средние по стране показатели выполнения плана - 94,2 процента против 89,5.

Хотя, конечно, почивать на лаврах рано, проблема загруженности железной дороги никуда не делась. В этом году, как вы знаете, сильно упали цены на уголь. И у угольных компаний, в первую очередь у Кузбасса, нет другого выхода, кроме как наращивать добычу. Соответственно им нужно все больше и больше вагонов, обостряется конкуренция с аграриями. В таких условиях многократно возрастает роль точного планирования, соблюдения баланса интересов. Нам надо добиться того, чтобы регионы не перетягивали одеяло каждый на себя.

В первую очередь, безусловно, нужно решать крупные инфраструктурные задачи, "расшивать" БАМ. Большие перспективы и у экспорта через Северный морской путь на судах с ледовым поясом, то есть без использования ледоколов. Но это уже задача не сегодняшнего дня, задача, в рамках которой нужно строить речной флот, восстанавливать порты. Но, повторюсь, пропускная способность Севморпути - очень большая, и сейчас одна из основных опорных зон - Диксон, Дудинка, Хатанга - это наша, сибирская зона ответственности.

От пандемии пострадали не только крупные компании, но и малый бизнес…

Сергей Меняйло: Больше скажу, именно малый бизнес, и в первую очередь предприятия сферы услуг, пострадали сильнее всего. В период весенних жестких ограничений они буквально оказались на грани выживания. Тем важнее, что президент и правительство страны пошли на беспрецедентные меры поддержки, что при малейшей возможности ограничения ослабляются, чтобы бизнес мог хотя бы оставаться на плаву. Но здесь очень важно принимать правильные решения, и, выбирая между жизнью и здоровьем граждан страны и бизнесом, выбирать, безусловно, нужно первое.

Государство, повторюсь, активно помогает и именно в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" федеральные средства практически во всех регионах Сибири освоены на сто процентов.

Да, по данным ФНС, сегодня закрывается много малых предприятий, но ведь далеко не всегда причина в пандемии. Сегодня малый бизнес - не только сфера услуг и торговля, но и производства. А это очень конкурентная среда, не все в ней выживают по естественным, так сказать, причинам.

Я надеюсь, что с улучшением эпидемиологической ситуации положение малого бизнеса в экономике будет налаживаться, и как только ограничения будут сняты, предприниматели воспользуются эффектом отложенного спроса и поправят свои дела.

Напоследок общий вопрос. Вы постоянно объезжаете регионы, обсуждаете с губернаторами ход работ по нацпроектам. В какие области вы едете со спокойной душой, а в какие уже с пониманием того, что предстоит тяжелая работа?

Сергей Меняйло: Со спокойной душой - ни в какие. Везде есть свои сложности и трудности, нельзя сказать, что где-то все идет гладко. Но есть, безусловно, регионы, которые в лучшую сторону отличаются с точки зрения организации жесткого контроля над тем, что касается нацпроектов. Это Кемеровская, Томская, Новосибирская области, Красноярский край. Скажу откровенно, туда, где дела идут лучше всего, я стараюсь приезжать как можно реже, памятуя о завете академика Капицы - "не мешайте хорошим людям работать". В первую очередь выезжаю в проблемные точки.

Ключевой вопрос

Главный вызов этого года - пандемия новой коронавирусной инфекции. На ваш взгляд, чему она нас научила?

Сергей Меняйло: Прежде всего хочу выразить огромную благодарность всем нашим медицинским работникам, ведь в том, что наше общество, наша экономика, не захлебнулись в пандемии - это их заслуга. Все врачи, медперсонал, студенты, водители скорых - все совершили настоящий подвиг, сражаясь на передовой в войне с COVID-19. Их труд и жертвы дали нам выиграть время, перенастроить систему здравоохранения, усилить организационную работу, которая в нескольких регионах Сибири откровенно хромала.

Сегодня тяжесть борьбы с вирусом из стационаров смещается в поликлиники. И решение президента о бесплатном выделении лекарств от коронавирусной инфекции - это то, что дает всем нам шанс пережить вторую волну эпидемии с наименьшими потерями. Но залог победы - это не только лекарства и вакцины, но и грамотная организация, маршрутизация работы. И здесь от властей регионов требуются четкие, современные решения. Ни один заболевший не должен почувствовать себя брошенным государством.

Нацпроекты-2020 в Сибири: цифры и факты

Построено и отремонтировано 180 ФАПов

Оборудовано 5 виртуальных концертных залов

Восстановлено 301 тысяча гектаров леса

Вывезено на экспорт 4,7 миллиона тонн продукции растениеводства, животноводства и переработки на 1,17 миллиарда долларов

Введено в эксплуатацию 4,9 миллиона квадратных метров жилья

Переселено из аварийного жилья 2571 семья, или 14,52 тысячи человек

Благоустроено 530 общественных и 1208 дворовых территорий

Подключено к интернету 4 тысячи социальных и образовательных объектов

Создано 25 площадок ГТО