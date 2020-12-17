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17.12.2020 15:21
Рубрика: Происшествия

СК проверит нападение на врача из-за бахил в Новосибирске

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи инициировали проверку после сообщений о нападении на врача-реаниматолога скорой помощи в Новосибирске. Как сообщили в областном Следственном управлении СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла по экстренному вызову в один из домов по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. По телефону родители сообщили, что девятилетнему ребенку стало плохо. Однако отец мальчика отказался пускать медиков в квартиру без бахил.

Врач-реаниматолог пояснил, что в силу экстренного характера медпомощи бригада не должна надевать бахилы, так как на это тратится драгоценное в таких случаях время. Однако мужчина не внял убеждениям и выставил врачей за порог.

В продолжение конфликта он якобы нанес врачу не менее трех ударов и начал душить его. В результате драки у одного из работников медицинской бригады были диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные ссадины. В полиции отметили, что оба участника конфликта написали заявления, обвиняя друг друга.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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