Сибирь сегодня - это масштабная дорожная стройка: в 2020 году работы развернулись на 1,8 тысячи километрах сети.

Стартовавший в 2019 году и ставший логичным продолжением федеральных и региональных программ, нацпроект ставит несколько задач. Увеличить долю автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9 процента, а городских - до 85 процентов к 2024 году. Снизить число мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017-м. А смертность на дорогах должна уменьшиться благодаря БКАД минимум в 3,5 раза.

С нацпроектом синхронизирован "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", реализуемый согласно указу президента России от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В него включено одиннадцать крупных федеральных проектов. Один из них - участок федеральной трассы Р-254 "Иртыш", соединяющей Новосибирскую область с западом страны и продолжающей М5 "Урал".

Обновленную дорогу в формате телемоста в рамках международного форума "Транспортная неделя - 2020" открыли председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Теперь один из самых загруженных участков "Иртыша" в Новосибирской области - четырехполосная трасса IБ категории в цементобетонном покрытии с тремя разноуровневыми развязками. И, как отметил глава Росавтодора, в текущем году это самый протяженный из объектов дорожного строительства с цементобетонным покрытием в России.

- Завершающие 13,5 километра дают возможность почти в два раза повысить пропускную способность одной из самых загруженных трасс региона. Два года назад было понятно, насколько велик экономический эффект от этого объекта. Здесь - и серьезная экономия на содержании автодороги, построенной по новым технологиям, и новый импульс к развитию транспортно-логистического комплекса региона, так как сорок процентов трафика по Р-254 приходится на грузовой транспорт, и высокий уровень безопасности дорожного движения, - прокомментировал глава региона Андрей Травников.

На реконструкцию 30-километрового участка "Иртыша", начавшуюся в 2015 году, было затрачено около восьми миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Между тем, как подчеркнул Владимир Путин на встрече с сенаторами в сентябре нынешнего года, для дальнейшего развития дорожного строительства в стране необходимо изыскивать и другие, не только бюджетные, ресурсы. В частности, президент посоветовал шире использовать возможности государственно-частного партнерства.

Такие примеры в Сибири есть. Вспомнить только четвертый мост через Обь в Новосибирске - первые сваи этого сооружения, которое возводится в том числе на средства частного инвестора, забили в мае этого года. Справедливости ради следует сказать, что инвестор возьмет на себя лишь четвертую часть общих затрат (десять миллиардов из сорока), а львиная доля расходов придется опять-таки на федеральный бюджет, но механизм концессии в данном случае действительно применили. Тем более что десять миллиардов - это сумма, почти вдвое превышающая все расходы на "дорожный" нацпроект в Новосибирской области в уходящем году.

Есть и другие примеры участия бизнеса в развитии дорожной сети сибирских регионов. Так, в этом году в Кызыле состоялось подписание соглашения между правительством Тувы и Голевской горнорудной компанией, приступающей к освоению Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Тоджинском районе. Документ положил конец длительным дискуссиям, которые стороны вели об уровне ответственности нового недропользователя.

Одним из предметов спора было строительство дороги. Добраться до Ак-Сугского медно-порфирового месторождения можно было по глухой тайге. Изначально компания планировала пойти по кратчайшему пути, построив лишь тридцать километров автомобильной трассы. Но власти Тувы настояли на варианте, который выгоден с точки зрения перспективного развития северо-восточной части республики. Соглашение предусматривает строительство новой дороги от города Турана, находящегося на федеральной автотрассе, до поселка Ырбан в Тоджинском районе - как предполагают власти, это откроет новые возможности для освоения этих земель, богатых лесом и полезными ископаемыми.

В результате, по словам руководителя материнской структуры Голевской компании - компании "Интергео" Льва Кузнецова, только в строительство автодороги "Туран - Ак-Суг" компания вложит двадцать миллиардов рублей.

Кстати, "перезагрузка" нацпроектов, которую они пережили в этом году, коснулась и БКАДа. Есть ряд важных моментов. В частности, в его составе появится новый федеральный проект - "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях". Благодаря ему финансирование этого направления увеличится почти в десять раз - с 20 до 200 миллиардов рублей до 2024 года. По мнению экспертов, прежний объем средств позволял бы обновить не более одного-двух процентов парка городского транспорта, тогда как сейчас есть повод надеяться на более весомые результаты (30 процентов к 2020 году).

Для сибирских городов это невероятно актуально: именно за новые автобусы и троллейбусы голосовали новосибирцы в рамках пилотного проекта "Народный бюджет", именно срыв поставок новых единиц транспорта стал причиной недавнего крупного скандала в Новокузнецке. Сибиряки нуждаются в современном транспорте, и, подчеркнем, со следующего года народ будут слышать лучше.

Еще одно нововведение в рамках нацпроекта БКАД - регулярные опросы граждан. Правда, пока идет речь только о народной оценке федеральных трасс. Удовлетворенность населения их состоянием должна вырасти, планируют в правительстве, до шестидесяти процентов к 2030 году - с нынешних сорока.

Прямая речь

Владимир Путин, президент России:

- На развитие дорожной сети в ближайшие три года планируется направить из федерального бюджета более двух с половиной триллионов рублей, а с учетом региональных дорожных фондов это около шести триллионов рублей. Эти средства пойдут на модернизацию федеральных и региональных дорог. Хорошо известно, что дорожное строительство имеет мощный комплексный эффект, дает стимул к развитию смежных отраслей, к созданию рабочих мест, новых производств и, конечно, формированию широкой качественной дорожной сети. Это ключевой фактор обустройства территории, создания благоприятных условий для жизни людей.

БКАД-2020 в регионах

Новосибирская область

В нормативное состояние привели 196 километров автомобильных дорог. Общая стоимость всех работ - семь миллиардов рублей, из них четыре миллиарда - средства федерального бюджета.

Кузбасс

Отремонтировали более 330 километров дорог, на работы было направлено более 8,3 миллиарда рублей из бюджета всех уровней. Ключевыми проектами, реализованными в 2020 году, стало завершение модернизации четырехполосной дороги "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк", реконструкция проспекта Металлургов и Бызовского шоссе в Новокузнецке, капремонт проспекта Шахтеров. На обходе города Мариинска, который является частью федеральной трассы Р-255 "Сибирь", открыли движение транспорта. В эксплуатацию сдан 16-километровый участок при протяженности всего обхода в 19,2 километра. Это позволит вывести транзитный транспорт с городских улиц Мариинска. Стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей.





Иркутская область

Обновили 271 километр дорожного покрытия, более 51 километра удалось построить. Власти оценивают это как рекорд. В 2020 году на дороги было потрачено в пять раз больше средств, чем три года назад, до начала действия нацпроекта. В нормативное состояние приведены участки таких трасс, как "Жигалово - Казачинское" на севере региона, "город Иркутск - поселок Большое Голоустное" в Иркутском районе, участок дороги между двумя поселениями в Усольском районе - Тельмой и раздольем, в Ангарском городском округе на юге отремонтировали подъезд к населенному пункту Савватеевка.

Омская область

На ремонтные работы направлено 4,84 миллиарда рублей.

- Заключено 20 контрактов на 42 объекта ремонта. Всего отремонтировано 191,9 километра автомобильных дорог, - сообщил глава региона Александр Бурков.

Томская область

Все работы выполнены с опережением срока. Как сообщил заместитель губернатора области по промышленной политике Игорь Шатурный, отремонтировали 32 участка улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 146 километров - в агломерации и на региональных автотрассах. Бюджет превысил 3,83 миллиарда рублей.

Республика Алтай

Отремонтировали более 100 километров Чуйского тракта. Основные работы на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" прошли в Майминском, Шебалинском и Кош-Агачском районах. Также в этом сезоне дорожники обновили популярный туристический маршрут от села Манжерок до моста через Катунь и далее до подъезда к Усть-Семе.