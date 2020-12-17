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17.12.2020 05:14
Рубрика: Власть

С нацпроектом по дороге

В Сибири за год потратили на строительство и ремонт магистралей 47 миллиардов рублей
Текст: Наталья Решетникова, Нина Рузанова
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8338)
Сибирь сегодня - это масштабная дорожная стройка: в 2020 году работы развернулись на 1,8 тысячи километрах сети.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Стартовавший в 2019 году и ставший логичным продолжением федеральных и региональных программ, нацпроект ставит несколько задач. Увеличить долю автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9 процента, а городских - до 85 процентов к 2024 году. Снизить число мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017-м. А смертность на дорогах должна уменьшиться благодаря БКАД минимум в 3,5 раза.

 С нацпроектом синхронизирован "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", реализуемый согласно указу президента России от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В него включено одиннадцать крупных федеральных проектов. Один из них - участок федеральной трассы Р-254 "Иртыш", соединяющей Новосибирскую область с западом страны и продолжающей М5 "Урал".

Фото: Александр Корольков
Светофоры и переходы показали эффективность в снижении смертности на дорогах

Обновленную дорогу в формате телемоста в рамках международного форума "Транспортная неделя - 2020" открыли председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

 Теперь один из самых загруженных участков "Иртыша" в Новосибирской области - четырехполосная трасса IБ категории в цементобетонном покрытии с тремя разноуровневыми развязками. И, как отметил глава Росавтодора, в текущем году это самый протяженный из объектов дорожного строительства с цементобетонным покрытием в России.

 - Завершающие 13,5 километра дают возможность почти в два раза повысить пропускную способность одной из самых загруженных трасс региона. Два года назад было понятно, насколько велик экономический эффект от этого объекта. Здесь - и серьезная экономия на содержании автодороги, построенной по новым технологиям, и новый импульс к развитию транспортно-логистического комплекса региона, так как сорок процентов трафика по Р-254 приходится на грузовой транспорт, и высокий уровень безопасности дорожного движения, - прокомментировал глава региона Андрей Травников.

На реконструкцию 30-километрового участка "Иртыша", начавшуюся в 2015 году, было затрачено около восьми миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Между тем, как подчеркнул Владимир Путин на встрече с сенаторами в сентябре нынешнего года, для дальнейшего развития дорожного строительства в стране необходимо изыскивать и другие, не только бюджетные, ресурсы. В частности, президент посоветовал шире использовать возможности государственно-частного партнерства.

Такие примеры в Сибири есть. Вспомнить только четвертый мост через Обь в Новосибирске - первые сваи этого сооружения, которое возводится в том числе на средства частного инвестора, забили в мае этого года. Справедливости ради следует сказать, что инвестор возьмет на себя лишь четвертую часть общих затрат (десять миллиардов из сорока), а львиная доля расходов придется опять-таки на федеральный бюджет, но механизм концессии в данном случае действительно применили. Тем более что десять миллиардов - это сумма, почти вдвое превышающая все расходы на "дорожный" нацпроект в Новосибирской области в уходящем году.

Есть и другие примеры участия бизнеса в развитии дорожной сети сибирских регионов. Так, в этом году в Кызыле состоялось подписание соглашения между правительством Тувы и Голевской горнорудной компанией, приступающей к освоению Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Тоджинском районе. Документ положил конец длительным дискуссиям, которые стороны вели об уровне ответственности нового недропользователя.
Что будет сделано для снижения смертности на дорогах

Одним из предметов спора было строительство дороги. Добраться до Ак-Сугского медно-порфирового месторождения можно было по глухой тайге. Изначально компания планировала пойти по кратчайшему пути, построив лишь тридцать километров автомобильной трассы. Но власти Тувы настояли на варианте, который выгоден с точки зрения перспективного развития северо-восточной части республики. Соглашение предусматривает строительство новой дороги от города Турана, находящегося на федеральной автотрассе, до поселка Ырбан в Тоджинском районе - как предполагают власти, это откроет новые возможности для освоения этих земель, богатых лесом и полезными ископаемыми.

В результате, по словам руководителя материнской структуры Голевской компании - компании "Интергео" Льва Кузнецова, только в строительство автодороги "Туран - Ак-Суг" компания вложит двадцать миллиардов рублей.

Кстати, "перезагрузка" нацпроектов, которую они пережили в этом году, коснулась и БКАДа. Есть ряд важных моментов. В частности, в его составе появится новый федеральный проект - "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях". Благодаря ему финансирование этого направления увеличится почти в десять раз - с 20 до 200 миллиардов рублей до 2024 года. По мнению экспертов, прежний объем средств позволял бы обновить не более одного-двух процентов парка городского транспорта, тогда как сейчас есть повод надеяться на более весомые результаты (30 процентов к 2020 году).

Для сибирских городов это невероятно актуально: именно за новые автобусы и троллейбусы голосовали новосибирцы в рамках пилотного проекта "Народный бюджет", именно срыв поставок новых единиц транспорта стал причиной недавнего крупного скандала в Новокузнецке. Сибиряки нуждаются в современном транспорте, и, подчеркнем, со следующего года народ будут слышать лучше.

Еще одно нововведение в рамках нацпроекта БКАД - регулярные опросы граждан. Правда, пока идет речь только о народной оценке федеральных трасс. Удовлетворенность населения их состоянием должна вырасти, планируют в правительстве, до шестидесяти процентов к 2030 году - с нынешних сорока.

Прямая речь

Владимир Путин, президент России:

- На развитие дорожной сети в ближайшие три года планируется направить из федерального бюджета более двух с половиной триллионов рублей, а с учетом региональных дорожных фондов это около шести триллионов рублей. Эти средства пойдут на модернизацию федеральных и региональных дорог. Хорошо известно, что дорожное строительство имеет мощный комплексный эффект, дает стимул к развитию смежных отраслей, к созданию рабочих мест, новых производств и, конечно, формированию широкой качественной дорожной сети. Это ключевой фактор обустройства территории, создания благоприятных условий для жизни людей.

БКАД-2020 в регионах

 Новосибирская область

 В нормативное состояние привели 196 километров автомобильных дорог. Общая стоимость всех работ - семь миллиардов рублей, из них четыре миллиарда - средства федерального бюджета.

 Кузбасс

 Отремонтировали более 330 километров дорог, на работы было направлено более 8,3 миллиарда рублей из бюджета всех уровней. Ключевыми проектами, реализованными в 2020 году, стало завершение модернизации четырехполосной дороги "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк", реконструкция проспекта Металлургов и Бызовского шоссе в Новокузнецке, капремонт проспекта Шахтеров. На обходе города Мариинска, который является частью федеральной трассы Р-255 "Сибирь", открыли движение транспорта. В эксплуатацию сдан 16-километровый участок при протяженности всего обхода в 19,2 километра. Это позволит вывести транзитный транспорт с городских улиц Мариинска. Стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей.

Фото: Надежда Рипинская
Проблемы реализации нацпроекта БКАД сдерживают развитие регионов


Иркутская область

Обновили 271 километр дорожного покрытия, более 51 километра удалось построить. Власти оценивают это как рекорд. В 2020 году на дороги было потрачено в пять раз больше средств, чем три года назад, до начала действия нацпроекта. В нормативное состояние приведены участки таких трасс, как "Жигалово - Казачинское" на севере региона, "город Иркутск - поселок Большое Голоустное" в Иркутском районе, участок дороги между двумя поселениями в Усольском районе - Тельмой и раздольем, в Ангарском городском округе на юге отремонтировали подъезд к населенному пункту Савватеевка.

Омская область

На ремонтные работы направлено 4,84 миллиарда рублей.

 - Заключено 20 контрактов на 42 объекта ремонта. Всего отремонтировано 191,9 километра автомобильных дорог, - сообщил глава региона Александр Бурков.

 Томская область

 Все работы выполнены с опережением срока. Как сообщил заместитель губернатора области по промышленной политике Игорь Шатурный, отремонтировали 32 участка улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 146 километров - в агломерации и на региональных автотрассах. Бюджет превысил 3,83 миллиарда рублей.

 Республика Алтай

 Отремонтировали более 100 километров Чуйского тракта. Основные работы на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" прошли в Майминском, Шебалинском и Кош-Агачском районах. Также в этом сезоне дорожники обновили популярный туристический маршрут от села Манжерок до моста через Катунь и далее до подъезда к Усть-Семе.

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