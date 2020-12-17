Станут ли креативные индустрии новым драйвером развития Сибири

Акцент на развитие креативных индустрий в Сибирском федеральном округе открывает новые возможности для его регионов, меняя подходы к развитию экономики.

К такому выводу приходят эксперты, обсуждая на разных площадках тему, еще довольно новую для России, но давно и активно эксплуатируемую за рубежом. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), этот сектор стал приоритетным для более чем 25 государств. Там внимательно отслеживают, какой вклад в местные экономики вносят отрасли, где доля занятых творчеством и интеллектуальным трудом превышает пятьдесят процентов. Таких видов деятельности не менее сорока - архитектура, дизайн, реклама, кино, телевидение и издательская деятельность, анимация, исполнительские и визуальные искусства, мода, музыка, компьютерная графика, программное обеспечение, ремесла, народные промыслы и так далее.

По данным Европейской комиссии, которые приводит вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, действующие в сфере культуры и креативной индустрии организации зарабатывают более полумиллиарда евро в год. Это более пяти процентов общего ВВП стран-членов Евросоюза, двенадцать миллионов рабочих мест, или 7,5 процента всего занятого населения.

Произведения омских кружевниц имеют успех и за рубежом. Фото: Омский фонд поддержки предпринимателей

- В Британии поддержкой и развитием креативных индустрий занимаются с середины 1990 годов, у нас же о них заговорили в начале 2010-х. Но лишь в последние два года - как о действительно очень важном секторе экономики с высоким потенциалом, - отметил директор проектов Центра городских компетенций АСИ Илья Токарев. - И многие российские регионы уже начали принимать соответствующие стратегии развития. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, этим серьезно занялись в Якутии, Калининградской области, Приморье, Ханты-Мансийском автономном округе. Определенные шаги сделаны в Свердловской области и Ставропольском крае.

Что же касается Сибири, то ее столица Новосибирск по итогам 2019 года заняла шестую позицию в рейтинге индекса креативного капитала отечественных мегаполисов от фонда Calvert 22 и консалтинговой компании PwC. Красноярск - на двенадцатом месте, Томск - в середине двадцатки, которую замыкает Омск. А уже в этом году вклад креативных индустрий в экономику регионов и муниципалитетов подсчитали специалисты Центра городских компетенций АСИ. Показатель для всей страны составил 4,98 процента, что эквивалентно общемировому уровню. И, видимо, отражает то, что государство в условиях пандемии начало поворачиваться к креативным индустриям лицом, всерьез делая ставку на использование творческого потенциала территорий для пополнения ВВП.

К слову, угледобывающая Кемеровская область, согласно результатам исследования, показала уровень в 1,9 процента. Как сказал Илья Токарев, "это не хорошо и не плохо", ведь есть регионы, демонстрирующие лишь сотые доли процента. И потом, важен сам потенциал индустриальной территории с высокой концентрацией населения. Основная его часть живет в действующих и бывших промышленных центрах. И именно здесь, по мнению экспертов, место для точек роста креативной экономики.

- Примером может служить создание зон отдыха на участках бывших угольных разрезов, реализация лофт-проектов с всевозможными мастерскими и бизнес-инкубаторами в старых индустриальных зданиях - корпусах заводов и фабрик. Поверьте, у нас этого добра много, - подчеркнула глава минкультуры Кузбасса Марина Евса.

- Мы постоянно сталкиваемся с проектами, в которых фигурируют некие заброшенные промышленные территории, выпавшие из экономики, исключенные из хозяйственного оборота, - заметил Илья Токарев. - В стране, по оценкам минстроя РФ, таких территорий примерно 32 тысячи гектаров. И большинство всех культурных, креативных кластеров, поддержанных нами в качестве проектов, образовались на базе бывших заводов. В Свердловской области это Демидовские заводы - памятники промышленной истории и архитектуры. Развивать и сохранять подобные объекты помогают креативные кластеры. Ведь здания, где никто не живет, пусть даже у них и охранный статус, разрушаются намного быстрее, чем те, где ведется хоть какая-то деятельность.

Упомянутые проекты заставили специалистов Центра городских компетенций разработать системные меры поддержки, которые сейчас обсуждаются на государственном уровне. Речь идет и о нормативном закреплении понятий креативной экономики, создании правовой основы и выработке единой системы и методики оценки. В АСИ даже составили практическое руководство по ревитализации (возвращению к жизни в новом качестве) бывших промышленных объектов и промзон, включая тактику ведения переговоров с их собственниками. Ведь креативные индустрии создают добавленную стоимость к классическим производствам - образно говоря, позволяют той или иной территории продавать и внутри страны, и за рубежом не алмазы, а бриллианты, то есть готовый и дорогостоящий продукт. Вот эта добавленная стоимость, подчеркивают эксперты, и есть та самая экономика креативных индустрий, на которую сегодня нужно делать ставку. В том числе и как на инструмент для борьбы с бедностью и ресурс развития конкретного города или села.

По словам замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров минпромторга РФ Лилии Нургатиной, жизнью доказано, что генокод творчества у россиян никуда не делся. И даже один человек может создать продукт, способный поднять территорию на новый уровень. При этом девяносто процентов изделий народно-художественных промыслов в России производится в двадцати субъектах, в основном Центрального федерального округа. А в СФО и ДФО, увы, наименьшее количество официально зарегистрированных предприятий такого рода, претендующих на солидные федеральные льготы. Причина, по словам Нургатиной, проста: в целом ряде регионов попросту не собирают художественно-экспертные советы, от которых зависит придание мастерам официального статуса. Итог - постепенная убыль населения с мест традиционного бытования. И чем дальше от столиц, тем ситуация печальней.

И тем важнее то, что власти стали менять свое отношение к творческим ресурсам развития. Сегодня не только частники, но государство инвестирует в пространства для творчества. Так, в Кемерове, где решено разработать стратегию развития креативных индустрий, благодаря нацпроекту "Культура" будет создан многофункциональный культурный центр - Сибирский кластер искусств, один из четырех в России. К 2023 году здесь откроются филиалы Государственного академического Мариинского театра, Государственного Русского музея, а также Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом. А в сентябре на базе филиала Российского государственного института сценических искусств в областном центре заработала Школа креативных технологий, где около ста подростков постигают основы дизайна, анимации, театральных, цифровых, мультимедийных и других технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки.

Прямая речь

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ:

- Любое сложное время - это и вызовы, и возможности. Считаю, что для России - в первую очередь возможности. Мы традиционно сильны креативом. Мир так поменялся, что тот, кто на выдумку хитер, уже не может быть голью, а имеет все основания стать успешным и состоятельным. К слову, когда-то именно СССР стал инициатором школы ТРИЗ - теории решения изобретательских задач. Эта та самая креативная индустрия, в которой мы всегда были законодателями моды. И сейчас акцент на развитие таких индустрий может в некоторой степени выровнять стартовые возможности регионов. Поскольку затраты на инфраструктуру в данном случае несравнимы с затратами на сырьевую или промышленную экономику. Если до сих пор люди скорее перемещались туда, где есть работа, то сегодня уже компании с помощью современных коммуникаций перемещаются туда, где есть таланты. Креативные индустрии - это не просто еще один, равноценный сегмент экономики. Они будут менять подходы к развитию экономики в целом, влияя на все ее отрасли. В эпоху, когда главным богатством становятся интеллект и творческие способности, экономика будет становиться все более человекоцентричной.