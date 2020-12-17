Ученые подсчитали запасы углеводородов в сибирской Арктике

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН обнаружили 27,1 триллиона кубических метров газообразных углеводородов и 8,3 миллиарда тонн жидких. Эти запасы находятся в Гыданском очаге нефтегазообразования, который расположен на севере Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна и включает часть Ямальского и Гыданского полуостровов и частично акваторию Карского моря.

Как сообщает пресс-служба института, для исследования ученые построили трехмерную модель территории, благодаря которой смогли оценить количество углеводородов, содержащихся в недрах.

По итогам исследований ученые оценили начальные суммарные ресурсы меловых нефтегазоносных комплексов. Нижнемеловые резервуары содержат 5,3 миллиарда тонн жидких и 11,9 триллиона кубометров газообразных углеводородов. В верхнемеловых резервуарах сосредоточено 2,8 миллиарда тонн и 15,1 триллиона кубических метров жидких и газообразных углеводородов соответственно.

Как отметил научный сотрудник лаборатории теоретических основ прогноза нефтегазоносности ИНГГ СО РАН Алексей Дешин, эти изыскания очень важны в связи с активным освоением нефтегазового потенциала российской Арктики.

- На сегодняшний день сырьевая база Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна сосредоточена, в основном, на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Запасы промышленных категорий на этой территории снижаются, в связи с чем добыча нефти и газа постепенно расширяется на периферийные, в том числе северные части бассейна, к которым относится Гыданский очаг нефтегазообразования, - пояснил ученый.

Кроме того, удалось выделить наиболее перспективные, но пока еще не разбуренные ловушки (часть природного резервуара) углеводородов. Они находятся в центральной, северной и северо-восточной частях Гыданского очага нефтегазообразования.

Справка "РГ"

Площадь модельного блока составляет 350 тысяч квадратных километров. В модели учитывались даже масштабы размывов и оледенений, а также палеоглубины моря в периоды накопления отложений горизонтов. Возраст исследуемых отложений - от 145 миллионов лет до 93,9 миллиона лет назад.