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17.12.2020 03:43

Искусство преобразований

В Алтайском крае начали масштабное культурное обновление
Текст: Евдокия Крюкова (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8338)
Фото: Минкультуры Алтайского края Фото: Минкультуры Алтайского края
Фото: Минкультуры Алтайского края

Алтайский край первым в стране в середине ноября завершил все мероприятия, предусмотренные нацпроектом "Культура" на 2020 год. Что удалось сделать в текущем году - об этом наш разговор с министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой.

Елена Евгеньевна, на что были направлены бюджетные инвестиции?

Елена Безрукова: Алтайский край в этом году получил свыше ста миллионов рублей на реализацию трех федеральных проектов, которые корреспондируются с региональными проектами и софинансируются из краевого бюджета. Так, по проекту "Культурная среда" на обеспечение детских школ искусств инструментами мы направили 53,1 миллиона руб-лей. В крае более ста школ искусств, и треть из них будет оснащена по нацпроекту. В этом году для десяти детских школ искусств и Алтайского музыкального колледжа закупили инструменты, в том числе редкую маримбу, которая есть далеко не в каждом регионе России.

Модернизируем сельские дома культуры. В нынешнем году сдали первый ДК в селе Родино, в следующем приведем в порядок еще три. Родинский ДК - один из лучших в регионе, здесь занимается более тридцати коллективов. Но здание было в плачевном состоянии. На средства нацпроекта его обновили и переоснастили, превратив в одну из самых современных культурных площадок края.

Модернизация коснулась и библиотек. В крае их более девятисот, и многие требуют ремонта, пополнения книжных фондов. В этом году обновили две модельные библиотеки - в поселке Южный в Барнауле и в Новоалтайске. Провели ремонт, закупили новую мебель, обустроили специальные зоны - для детей, конференций, коворкинга. После модернизации в этих библиотеках стало больше читателей.

Все ли проекты удалось реализовать в нынешних непростых условиях?

Елена Безрукова: В этом году возникли объективные сложности, но все намеченное мы выполнили. Так, по проекту "Творческие люди" в этом году бесплатно повысили квалификацию более трехсот работников культуры - библиотекари, преподаватели, работники кино. Правда, обучались они в основном в дистанционном формате. Были сложности и с программой "Волонтеры культуры", поскольку многие мероприятия были отменены. Но в муниципальных проектах волонтеры все-таки поучаствовали. Всего до 2024 года мы должны обучить более 2,4 тысячи сотрудников и привлечь в волонтерское движение почти 1,6 тысячи человек.

Как учреждения культуры осваивают цифровые технологии?

Елена Безрукова: Проект "Цифровая культура" позволяет развивать современные форматы, такие как мультимедийные гиды для музеев. В прошлом году цифровой гид появился в музее Калашникова в Курье, а в этом - в музее Шукшина в Сростках. Мы открываем виртуальные концертные залы, в этом году - в Рубцовской городской библиотеке и детской школе искусств в Яровом. В таком зале можно, не выезжая из родного города, побывать, например, в Московской филармонии на концерте именитых музыкантов. Они дают очень высокое качество изображения и звука. Ведь даже на "живом" концерте не всегда разглядишь руки пианиста, а в виртуальном зале это возможно.

На правах рекламы

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